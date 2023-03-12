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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 марта

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 марта

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления и прохождения холодного фронта с... 12.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-12T16:30+0300

2023-03-12T16:30+0300

2023-03-12T16:30+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. В понедельник, 13 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами туман, дождь разной интенсивности. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 10-12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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