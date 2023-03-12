https://sputnik-abkhazia.ru/20230312/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-13-marta-1044577905.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 марта
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 марта
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления и прохождения холодного фронта с... 12.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-12T16:30+0300
2023-03-12T16:30+0300
2023-03-12T16:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0c/1043562701_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_7703da77d4bb6b8b25709e000b786c23.jpg
СУХУМ, 12 мар - Sputnik. В понедельник, 13 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами туман, дождь разной интенсивности. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 10-12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0c/1043562701_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_df508f3904312ea4f4ab32ad56ce6cfe.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 марта
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления и прохождения холодного фронта с северо-запада.
СУХУМ, 12 мар - Sputnik. В понедельник, 13 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами туман, дождь разной интенсивности. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 10-12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.