https://sputnik-abkhazia.ru/20230312/sovmestnye-ucheniya-silovykh-struktur-nachalis-v-galskom-rayone-1044576847.html

Совместные учения силовых структур начались в Галском районе

Совместные учения силовых структур начались в Галском районе

Совместные учебно-тренировочные мероприятия проводятся по поручению президента Абхазии Аслана Бжания. 12.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-12T13:05+0300

2023-03-12T13:05+0300

2023-03-12T13:05+0300

в абхазии

абхазия

гсо абхазии

мвд абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/0c/1044576205_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1c80d4df76f4d3fd11a671711c9c5ef0.jpg

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. В Галском районе начались совместные учения Государственной службы охраны, Службы госбезопасности и Министерства внутренних дел, сообщает пресс-служба ГСО. Руководят учениями главы силовых ведомств - начальник ГСО Дмитрий Дбар, председатель СГБ Роберт Киут, министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба.Утром личные составы базы спецназа ЦСН СГБ построились на плацу, руководство определило силовикам задачи, они были распределены по местам дислокации для того, чтобы выполнять поставленные боевые задачи. Учения силовиков в Галском районе продлятся несколько дней. Граждан просят не поддаваться панике и не верить ложным слухам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/poymat-i-obezvredit-antiterroristicheskie-ucheniya-v-sukhume-1041684335.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, гсо абхазии, мвд абхазии, новости