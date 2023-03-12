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Совместные учения силовых структур начались в Галском районе
Совместные учения силовых структур начались в Галском районе
Совместные учебно-тренировочные мероприятия проводятся по поручению президента Абхазии Аслана Бжания. 12.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-12T13:05+0300
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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. В Галском районе начались совместные учения Государственной службы охраны, Службы госбезопасности и Министерства внутренних дел, сообщает пресс-служба ГСО. Руководят учениями главы силовых ведомств - начальник ГСО Дмитрий Дбар, председатель СГБ Роберт Киут, министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба.Утром личные составы базы спецназа ЦСН СГБ построились на плацу, руководство определило силовикам задачи, они были распределены по местам дислокации для того, чтобы выполнять поставленные боевые задачи. Учения силовиков в Галском районе продлятся несколько дней. Граждан просят не поддаваться панике и не верить ложным слухам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/poymat-i-obezvredit-antiterroristicheskie-ucheniya-v-sukhume-1041684335.html
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абхазия, гсо абхазии, мвд абхазии, новости
абхазия, гсо абхазии, мвд абхазии, новости
Совместные учения силовых структур начались в Галском районе
Совместные учебно-тренировочные мероприятия проводятся по поручению президента Абхазии Аслана Бжания.
СУХУМ, 12 мар - Sputnik. В Галском районе начались совместные учения Государственной службы охраны, Службы госбезопасности и Министерства внутренних дел, сообщает пресс-служба ГСО.
Руководят учениями главы силовых ведомств - начальник ГСО Дмитрий Дбар, председатель СГБ Роберт Киут, министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба.
Утром личные составы базы спецназа ЦСН СГБ построились на плацу, руководство определило силовикам задачи, они были распределены по местам дислокации для того, чтобы выполнять поставленные боевые задачи.
Учения силовиков в Галском районе продлятся несколько дней. Граждан просят не поддаваться панике и не верить ложным слухам.