https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/badra-gunba-prinyal-delegatsiyu-ministerstva-kultury-chechni-1044598031.html
Бадра Гунба принял делегацию Министерства культуры Чечни
Бадра Гунба принял делегацию Министерства культуры Чечни
Дни чеченской культуры пройдут в Абхазии с 13 по 17 марта. 13.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-13T12:15+0300
2023-03-13T12:15+0300
2023-03-13T12:51+0300
в абхазии
абхазия
россия
чечня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/0d/1044596281_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_88f611a0e7a219bca6fe59ef0ce4b872.jpg
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Вице-президент Бадра Гунба принял делегацию Министерства культуры Чечни, сообщает пресс-служба Минкульта.По словам заместителя министра культуры Чечни Марет Байсаровой, визит позволит отношениям между Абхазией и Чечней выйти на новый уровень."Перед нами была поставлена задача министром культуры Чеченской Республики Айшат Кадыровой – наладить дружеский контакт, показать свою культуру, обычаи, традиции, рассказать о своих методах работы, обменяться опытом с коллегами. Теперь у нас в этой республике есть друзья и коллеги, с которыми мы будем плотно сотрудничать", – сказала она.Делегация прибыла в Абхазию в рамках Дней культуры Чеченской республики в Абхазии, которые продлятся с 13 по 17 марта. Они начнутся в РУСДРАМе показом спектакля "Бэла" по повести Михаила Лермонтова "Герой нашего времени" и продолжатся в Госфилармонии – 14 марта состоится концерт мастеров искусств Чеченской государственной филармонии, а 17 марта концерт ансамбля народного танца "Вайнах". Вход на мероприятия свободный.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230312/dni-chechenskoy-kultury-proydut-v-abkhazii-v-marte-1044576002.html
абхазия
россия
чечня
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/0d/1044596281_103:0:779:507_1920x0_80_0_0_bcb60da73de165cf0ad0c97378921f58.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, россия, чечня
Бадра Гунба принял делегацию Министерства культуры Чечни
12:15 13.03.2023 (обновлено: 12:51 13.03.2023)
Дни чеченской культуры пройдут в Абхазии с 13 по 17 марта.
СУХУМ, 13 мар – Sputnik.
Вице-президент Бадра Гунба принял делегацию Министерства культуры Чечни, сообщает
пресс-служба Минкульта.
"Проведение Дней культуры Чеченской Республики в Абхазии – знаковое событие для нас и дает возможность познакомиться с культурой и искусством Чеченской Республики. Уверен, что наши братские отношения будут укрепляться и развиваться", – отметил Гунба.
По словам заместителя министра культуры Чечни Марет Байсаровой, визит позволит отношениям между Абхазией и Чечней выйти на новый уровень.
"Перед нами была поставлена задача министром культуры Чеченской Республики Айшат Кадыровой – наладить дружеский контакт, показать свою культуру, обычаи, традиции, рассказать о своих методах работы, обменяться опытом с коллегами. Теперь у нас в этой республике есть друзья и коллеги, с которыми мы будем плотно сотрудничать", – сказала она.
Делегация прибыла в Абхазию в рамках Дней культуры Чеченской республики в Абхазии, которые продлятся с 13 по 17 марта. Они начнутся в РУСДРАМе показом спектакля "Бэла" по повести Михаила Лермонтова "Герой нашего времени" и продолжатся в Госфилармонии – 14 марта состоится концерт мастеров искусств Чеченской государственной филармонии, а 17 марта концерт ансамбля народного танца "Вайнах". Вход на мероприятия свободный.