https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/badra-gunba-prinyal-delegatsiyu-ministerstva-kultury-chechni-1044598031.html

Бадра Гунба принял делегацию Министерства культуры Чечни

Бадра Гунба принял делегацию Министерства культуры Чечни

Дни чеченской культуры пройдут в Абхазии с 13 по 17 марта. 13.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Вице-президент Бадра Гунба принял делегацию Министерства культуры Чечни, сообщает пресс-служба Минкульта.По словам заместителя министра культуры Чечни Марет Байсаровой, визит позволит отношениям между Абхазией и Чечней выйти на новый уровень."Перед нами была поставлена задача министром культуры Чеченской Республики Айшат Кадыровой – наладить дружеский контакт, показать свою культуру, обычаи, традиции, рассказать о своих методах работы, обменяться опытом с коллегами. Теперь у нас в этой республике есть друзья и коллеги, с которыми мы будем плотно сотрудничать", – сказала она.Делегация прибыла в Абхазию в рамках Дней культуры Чеченской республики в Абхазии, которые продлятся с 13 по 17 марта. Они начнутся в РУСДРАМе показом спектакля "Бэла" по повести Михаила Лермонтова "Герой нашего времени" и продолжатся в Госфилармонии – 14 марта состоится концерт мастеров искусств Чеченской государственной филармонии, а 17 марта концерт ансамбля народного танца "Вайнах". Вход на мероприятия свободный.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230312/dni-chechenskoy-kultury-proydut-v-abkhazii-v-marte-1044576002.html

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