https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/bolee-90-detey-v-abkhazii-osmotrel-ortoped-iz-erevana-1044582091.html

Более 90 детей в Абхазии осмотрел ортопед из Еревана

Более 90 детей в Абхазии осмотрел ортопед из Еревана

Прием ведущего врача-ортопеда из Еревана Овсепа Даниеляна проводится в рамках проекта фонда "Ашана" "Здоровое поколение" при поддержке Минздрава Абхазии. 13.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-13T09:00+0300

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СУХУМ, 13 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Врач-ортопед из Еревана Овсеп Даниелян за три дня осмотрел 90 детей из Абхазии, рассказала Sputnik директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.Врач будет находиться в Абхазии до пятницы. В понедельник он будет снимать слепки для ортезов, а со вторника по пятницу, при наличии желающих, будет проводить прием пациентов в Республиканском реабилитационном центре, сказала глава "Ашаны". Джинджолия отметила, что при назначении врачом ортезов, которые будут произведены в Ереване, фонд возьмет на себя все финансовые затраты. Также Фонд "Ашана" в случае необходимости готов оплатить операции, которые будут проведены в Республиканской детской больнице Абхазии местными специалистами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/vrach-iz-erevana-obsleduet-detey-s-problemami-dvigatelnogo-apparata-v-abkhazii-1041245255.html

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