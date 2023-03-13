https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/bolee-90-detey-v-abkhazii-osmotrel-ortoped-iz-erevana-1044582091.html
Более 90 детей в Абхазии осмотрел ортопед из Еревана
Более 90 детей в Абхазии осмотрел ортопед из Еревана
Прием ведущего врача-ортопеда из Еревана Овсепа Даниеляна проводится в рамках проекта фонда "Ашана" "Здоровое поколение" при поддержке Минздрава Абхазии. 13.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-13T09:00+0300
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Врач-ортопед из Еревана Овсеп Даниелян за три дня осмотрел 90 детей из Абхазии, рассказала Sputnik директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.Врач будет находиться в Абхазии до пятницы. В понедельник он будет снимать слепки для ортезов, а со вторника по пятницу, при наличии желающих, будет проводить прием пациентов в Республиканском реабилитационном центре, сказала глава "Ашаны". Джинджолия отметила, что при назначении врачом ортезов, которые будут произведены в Ереване, фонд возьмет на себя все финансовые затраты. Также Фонд "Ашана" в случае необходимости готов оплатить операции, которые будут проведены в Республиканской детской больнице Абхазии местными специалистами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/vrach-iz-erevana-obsleduet-detey-s-problemami-dvigatelnogo-apparata-v-abkhazii-1041245255.html
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Более 90 детей в Абхазии осмотрел ортопед из Еревана
09:00 13.03.2023 (обновлено: 11:02 13.03.2023)
Прием ведущего врача-ортопеда из Еревана Овсепа Даниеляна проводится в рамках проекта фонда "Ашана" "Здоровое поколение" при поддержке Минздрава Абхазии.
СУХУМ, 13 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Врач-ортопед из Еревана Овсеп Даниелян за три дня осмотрел 90 детей из Абхазии, рассказала Sputnik директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.
По ее словам, врач прибыл в Абхазию в пятницу, 10 марта, и осматривал желающих в Гудауте. 11 и 12 марта Даниелян работал в Сухумском реабилитационном центре.
Врач будет находиться в Абхазии до пятницы. В понедельник он будет снимать слепки для ортезов, а со вторника по пятницу, при наличии желающих, будет проводить прием пациентов в Республиканском реабилитационном центре, сказала глава "Ашаны".
Джинджолия отметила, что при назначении врачом ортезов, которые будут произведены в Ереване, фонд возьмет на себя все финансовые затраты.
Также Фонд "Ашана" в случае необходимости готов оплатить операции, которые будут проведены в Республиканской детской больнице Абхазии местными специалистами.