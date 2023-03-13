https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/it-klass-otkroyut-v-sukhumskoy-shkole-10-1044605773.html

IT-класс откроют в Сухумской школе №10

IT-класс откроют в Сухумской школе №10

В начале апреля исполнится 160 лет со дня открытия Сухумской Горской школы, которая сегодня носит имя абхазского революционера Нестора Лакоба. 13.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-13T21:26+0300

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СУХУМ, 13 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Сухумской общеобразовательной школе №10 откроется IT-класс, рассказала в интервью Sputnik директор учебного заведения Аида Кварчелия.В условиях развития компьютерных технологий, создание IT-класса имеет важное значение, добавила она и заметила, что подобные классы уже существуют в нескольких школах республики."Такие IT-классы открыли в Сухумской школе №1, в Тамышской школе. У нас не было возможности самим организовать открытие IT-класса, поэтому министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба оказал нам помощь, это была его личная инициатива. Так как он выпускник нашей школы, он и раньше помогал, дарил нам компьютеры, интерактивные доски, лингафонный класс", – сказала Кварчелия.По ее словам, общая сумма помощи составила около миллиона рублей. IT-класс будет открыт после приобретения необходимого оборудования и ремонта помещения школы где сейчас располагается компьютерный класс.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/ministr-inostrannykh-del-ardzinba-posetil-svoyu-shkolu-v-sukhume-1036568018.html

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