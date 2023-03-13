https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/kur-ipa-zayavil-chto-v-priyute-dlya-sobak-ne-khvataet-mest-1044582312.html
Кур-ипа заявил, что в приюте для собак не хватает мест
Кур-ипа заявил, что в приюте для собак не хватает мест
Приют для бездомных собак открылся в селе Дзыгута Сухумского района в феврале 2022 года. Его строительство началось в 2020 году. 13.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-13T09:55+0300
2023-03-13T09:55+0300
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. В приюте для бездомных собак в селе Дзыгута не хватает мест, рассказал в интервью радио Sputnik начальник столичного муниципального предприятия "Благоустройство" Саид Кур-ипа. Больше всего бездомных собак, рассказал он, в Новом районе и Маяке. Также их привозят из сел и оставляют в черте города у кафе и ресторанов, считая, что они смогут сами себе найти пропитание.Как отметил Кур-ипа, администрация Сухума планирует увеличивать количество мест в приюте, а также обеспечить его необходимыми специалистами-ветеринарами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/priyut-dlya-bezdomnykh-sobak-otkrylsya-v-sele-dzyguta-sukhumskogo-rayona-1037482099.html
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Кур-ипа заявил, что в приюте для собак не хватает мест
09:55 13.03.2023 (обновлено: 11:00 13.03.2023)
Приют для бездомных собак открылся в селе Дзыгута Сухумского района в феврале 2022 года. Его строительство началось в 2020 году.
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. В приюте для бездомных собак в селе Дзыгута не хватает мест, рассказал в интервью радио Sputnik начальник столичного муниципального предприятия "Благоустройство" Саид Кур-ипа.
По его словам, приют рассчитан лишь на 50 животных, а бездомных собак привозят ежедневно.
Больше всего бездомных собак, рассказал он, в Новом районе и Маяке. Также их привозят из сел и оставляют в черте города у кафе и ресторанов, считая, что они смогут сами себе найти пропитание.
Как отметил Кур-ипа, администрация Сухума планирует увеличивать количество мест в приюте, а также обеспечить его необходимыми специалистами-ветеринарами.