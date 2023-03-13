https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-14-marta-1044608811.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 марта

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 марта

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго-западной периферии антициклона над Поволжьем. 13.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-13T19:22+0300

2023-03-13T19:22+0300

2023-03-13T19:22+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0f/1041531907_0:115:1512:966_1920x0_80_0_0_6cbf9430af0341d3f7588ee23ff7f746.jpg

СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Во вторник, 14 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром из-за прохождения холодного атмосферного фронта с юга возможны дождь и туман.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метра в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии