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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 марта
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 марта
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго-западной периферии антициклона над Поволжьем. 13.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-13T19:22+0300
2023-03-13T19:22+0300
2023-03-13T19:22+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Во вторник, 14 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром из-за прохождения холодного атмосферного фронта с юга возможны дождь и туман.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метра в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 марта
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго-западной периферии антициклона над Поволжьем.
СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Во вторник, 14 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром из-за прохождения холодного атмосферного фронта с юга возможны дождь и туман.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метра в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.