https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/sredstva-pvo-rossii-sbili-16-ukrainskikh-dronov-za-sutki-1044605920.html

Средства ПВО России сбили 16 украинских дронов за сутки

Средства ПВО России сбили 16 украинских дронов за сутки

Беспилотники были сбиты в районе населенных пунктов Нововодяное, Сватово, Новоалександровка, Новокраснянка в ЛНР, Владимировка и Егоровка в ДНР, Васильевка в... 13.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-13T18:00+0300

2023-03-13T18:00+0300

2023-03-13T18:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

донбасс

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/02/1032543358_0:127:3191:1921_1920x0_80_0_0_72fd81167961105c71f5b41f4642bd08.jpg

СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России сбили 16 украинских беспилотников в зоне спецоперации за сутки, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 148 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Первомайское в ДНР уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "ОСА-АКМ".На Купянском направлении за сутки уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих и два автомобиля, на Красно-Лиманском направлении - до 110 бойцов ВСУ, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Донецком направлении за сутки противник потерял до 190 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, гаубицу "Мста-Б", на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - до 60 солдат, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, на Херсонском направлении - более 20 солдат, пять автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", гаубицу "Мста-Б".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230312/rossiyskie-voyska-presekli-deyatelnost-vosmi-grupp-diversantov-vsu-v-zone-spetsoperatsii-1044578474.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф