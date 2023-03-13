https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/sredstva-pvo-rossii-sbili-16-ukrainskikh-dronov-za-sutki-1044605920.html
Средства ПВО России сбили 16 украинских дронов за сутки
Средства ПВО России сбили 16 украинских дронов за сутки
Беспилотники были сбиты в районе населенных пунктов Нововодяное, Сватово, Новоалександровка, Новокраснянка в ЛНР, Владимировка и Егоровка в ДНР, Васильевка в... 13.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-13T18:00+0300
2023-03-13T18:00+0300
2023-03-13T18:00+0300
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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России сбили 16 украинских беспилотников в зоне спецоперации за сутки, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 148 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Первомайское в ДНР уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "ОСА-АКМ".На Купянском направлении за сутки уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих и два автомобиля, на Красно-Лиманском направлении - до 110 бойцов ВСУ, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Донецком направлении за сутки противник потерял до 190 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, гаубицу "Мста-Б", на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - до 60 солдат, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, на Херсонском направлении - более 20 солдат, пять автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", гаубицу "Мста-Б".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230312/rossiyskie-voyska-presekli-deyatelnost-vosmi-grupp-diversantov-vsu-v-zone-spetsoperatsii-1044578474.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Средства ПВО России сбили 16 украинских дронов за сутки
Беспилотники были сбиты в районе населенных пунктов Нововодяное, Сватово, Новоалександровка, Новокраснянка в ЛНР, Владимировка и Егоровка в ДНР, Васильевка в Запорожской области, Новая Збурьевка и Константиновка в Херсонской области.
СУХУМ, 13 мар - Sputnik.
Средства противовоздушной обороны России сбили 16 украинских беспилотников в зоне спецоперации за сутки, сообщает
Министерство обороны России.
Также средства ПВО сбили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 148 районах.
Кроме того, в районе населенного пункта Первомайское в ДНР уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "ОСА-АКМ".
На Купянском направлении за сутки уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих и два автомобиля, на Красно-Лиманском направлении - до 110 бойцов ВСУ, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Донецком направлении за сутки противник потерял до 190 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, гаубицу "Мста-Б", на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - до 60 солдат, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, на Херсонском направлении - более 20 солдат, пять автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", гаубицу "Мста-Б".