https://sputnik-abkhazia.ru/20230312/rossiyskie-voyska-presekli-deyatelnost-vosmi-grupp-diversantov-vsu-v-zone-spetsoperatsii-1044578474.html

Российские войска пресекли деятельность восьми групп диверсантов ВСУ в зоне спецоперации

Российские войска пресекли деятельность восьми групп диверсантов ВСУ в зоне спецоперации

Пять групп действовали на Купянском направлении, три - на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. 12.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-12T18:15+0300

2023-03-12T18:15+0300

2023-03-12T18:26+0300

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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Российские войска пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп в зоне проведения военной спецоперации, сообщает Министерство обороны России.Еще три группы были замечены в районах Новомихайловко в ДНР, Левадного и Марфополя в Запорожской области. Всего за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.На Красно-Лиманском за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", на Донецком - более 220 солдат ВСУ, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица Д-30, на Херсонском - самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 81 артиллерийскому подразделению ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 157 районах. Уничтожены пункты управления 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, склад боеприпасов, размещенный на территории предприятия "Укрэнергочермет". Средства ПВО России за сутки сбили два украинских вертолета Ми-8, перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и один украинский беспилотник.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/prizraki-kieva-v-ssha-gotovyatsya-k-primeneniyu-raket-aim-120-na-mig-29-1044531232.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-vozmezdiya-po-obektam-na-ukraine-1044526284.html

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