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Российские войска пресекли деятельность восьми групп диверсантов ВСУ в зоне спецоперации
Российские войска пресекли деятельность восьми групп диверсантов ВСУ в зоне спецоперации
Пять групп действовали на Купянском направлении, три - на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. 12.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-12T18:15+0300
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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Российские войска пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп в зоне проведения военной спецоперации, сообщает Министерство обороны России.Еще три группы были замечены в районах Новомихайловко в ДНР, Левадного и Марфополя в Запорожской области. Всего за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.На Красно-Лиманском за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", на Донецком - более 220 солдат ВСУ, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица Д-30, на Херсонском - самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 81 артиллерийскому подразделению ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 157 районах. Уничтожены пункты управления 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, склад боеприпасов, размещенный на территории предприятия "Укрэнергочермет". Средства ПВО России за сутки сбили два украинских вертолета Ми-8, перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и один украинский беспилотник.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/prizraki-kieva-v-ssha-gotovyatsya-k-primeneniyu-raket-aim-120-na-mig-29-1044531232.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска пресекли деятельность восьми групп диверсантов ВСУ в зоне спецоперации
18:15 12.03.2023 (обновлено: 18:26 12.03.2023)
Пять групп действовали на Купянском направлении, три - на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
СУХУМ, 12 мар - Sputnik.
Российские войска пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп в зоне проведения военной спецоперации, сообщает
Министерство обороны России.
Пять групп ВСУ были замечены на Купянском направлении, в районе населенных пунктов Стельмаховка в ЛНР и Синьковка, Лиман Первый и Берестовое Харьковской области. Общие потери противника на этом направлении составили до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
Еще три группы были замечены в районах Новомихайловко в ДНР, Левадного и Марфополя в Запорожской области. Всего за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.
На Красно-Лиманском за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", на Донецком - более 220 солдат ВСУ, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица Д-30, на Херсонском - самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 81 артиллерийскому подразделению ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 157 районах.
Уничтожены пункты управления 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, склад боеприпасов, размещенный на территории предприятия "Укрэнергочермет".
Средства ПВО России за сутки сбили два украинских вертолета Ми-8, перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и один украинский беспилотник.