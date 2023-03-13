https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/stali-izvestny-laureaty-premii-oskar-1044591235.html

Стали известны лауреаты премии "Оскар"

Стали известны лауреаты премии "Оскар"

Главную кинонаграду вручали в лос-анджелесском кинотеатре Dolby 12 марта. 13.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-13T12:52+0300

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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. В Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения наград Киноакадемии США, сообщает РИА Новости.Мишель Йео, исполнившая главную роль в фильме, была признана лучшей актрисой. Джейми Ли Кертис и Ке Хью Кван, также сыгравшие во "Все везде и сразу", стали лучшими актерами второго плана.Золотую статуэтку также унес Брендан Фрейзер, названный лучшим актером за роль в фильме "Кит". Это кино также получило награду за лучший грим и прически."Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона получил награду за лучшие визуальные эффекты, лучшим анимационным полнометражным фильмом стал "Пиноккио Гильермо дель Торо".Военная драма Эдварда Бергера "На Западном фронте без перемен" завоевала несколько "Оскаров" – как лучший фильм на иностранном языке, за лучшую операторскую работу, лучшую работу художника-постановщика, лучшую оригинальную музыку к фильму.А лучшей песней к фильму стала "Naatu Naatu" из индийского фильма "RRR: Рядом ревет революция".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/stali-izvestny-pobediteli-premii-zolotoy-globus---2022-1043544366.html

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