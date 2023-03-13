https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/stali-izvestny-laureaty-premii-oskar-1044591235.html
Стали известны лауреаты премии "Оскар"
Стали известны лауреаты премии "Оскар"
Главную кинонаграду вручали в лос-анджелесском кинотеатре Dolby 12 марта. 13.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-13T12:52+0300
2023-03-13T12:52+0300
2023-03-13T12:54+0300
оскар (премия)
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. В Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения наград Киноакадемии США, сообщает РИА Новости.Мишель Йео, исполнившая главную роль в фильме, была признана лучшей актрисой. Джейми Ли Кертис и Ке Хью Кван, также сыгравшие во "Все везде и сразу", стали лучшими актерами второго плана.Золотую статуэтку также унес Брендан Фрейзер, названный лучшим актером за роль в фильме "Кит". Это кино также получило награду за лучший грим и прически."Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона получил награду за лучшие визуальные эффекты, лучшим анимационным полнометражным фильмом стал "Пиноккио Гильермо дель Торо".Военная драма Эдварда Бергера "На Западном фронте без перемен" завоевала несколько "Оскаров" – как лучший фильм на иностранном языке, за лучшую операторскую работу, лучшую работу художника-постановщика, лучшую оригинальную музыку к фильму.А лучшей песней к фильму стала "Naatu Naatu" из индийского фильма "RRR: Рядом ревет революция".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/stali-izvestny-pobediteli-premii-zolotoy-globus---2022-1043544366.html
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оскар (премия), новости, кино
оскар (премия), новости, кино
Стали известны лауреаты премии "Оскар"
12:52 13.03.2023 (обновлено: 12:54 13.03.2023)
Главную кинонаграду вручали в лос-анджелесском кинотеатре Dolby 12 марта.
СУХУМ, 13 мар – Sputnik.
В Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения наград Киноакадемии США, сообщает РИА Новости
.
Лучшим фильмом года был признан "Все везде и сразу" Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Они же получили золотые статуэтки как лучшие режиссеры.
Мишель Йео, исполнившая главную роль в фильме, была признана лучшей актрисой. Джейми Ли Кертис и Ке Хью Кван, также сыгравшие во "Все везде и сразу", стали лучшими актерами второго плана.
Золотую статуэтку также унес Брендан Фрейзер, названный лучшим актером за роль в фильме "Кит". Это кино также получило награду за лучший грим и прически.
"Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона получил награду за лучшие визуальные эффекты, лучшим анимационным полнометражным фильмом стал "Пиноккио Гильермо дель Торо".
Военная драма Эдварда Бергера "На Западном фронте без перемен" завоевала несколько "Оскаров" – как лучший фильм на иностранном языке, за лучшую операторскую работу, лучшую работу художника-постановщика, лучшую оригинальную музыку к фильму.
А лучшей песней к фильму стала "Naatu Naatu" из индийского фильма "RRR: Рядом ревет революция".