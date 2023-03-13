https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/suslov-rasskazal-ugrozhaet-li-suverenitetu-abkhazii-vstuplenie-v-soyuznoe-gosudarstvo-1044600289.html
Суслов рассказал, угрожает ли суверенитету Абхазии вступление в Союзное государство
Суслов рассказал, угрожает ли суверенитету Абхазии вступление в Союзное государство
Автор проекта, помощник главы МИД Абхазии Эдгар Гвазава в интервью подчеркнул, что абхазы крайне болезненно воспринимают вопросы возможной частичной потери... 13.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-13T13:38+0300
2023-03-13T13:38+0300
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Опасения по поводу возможного участия Абхазии в Союзном государстве не оправданы, заявил эксперт в сфере международных отношений и внешней политики США Дмитрий Суслов в интервью проекту "Многополярность".По его словам, участие республики в интеграционных процессах, в том числе в перспективе в Евразийском экономическом союзе, лишь усилит и укрепит суверенитет Абхазии. "Во-первых, Союзное государство не является конфедерацией, это более глубокая форма экономической интеграции. И если вы внимательно посмотрите на те процессы, которые сейчас углубляются и интенсифицируются между Россией и Беларусью, то речь идет, прежде всего, о гармонизации экономической политики", – объяснил он.Эксперт подчеркнул, что в Союзном государстве не идет речь о затрагивании внешней и оборонной политики, его цель – формирование общего экономического пространства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230303/druzhestvennye-partnery-kak-mogut-razvivatsya-otnosheniya-abkhazii-i-belarusi-1044436688.html
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абхазия, россия, белоруссия, союзное государство
абхазия, россия, белоруссия, союзное государство
Суслов рассказал, угрожает ли суверенитету Абхазии вступление в Союзное государство
13:38 13.03.2023 (обновлено: 14:10 13.03.2023)
Автор проекта, помощник главы МИД Абхазии Эдгар Гвазава в интервью подчеркнул, что абхазы крайне болезненно воспринимают вопросы возможной частичной потери суверенитета республики.
СУХУМ, 13 мар – Sputnik.
Опасения по поводу возможного участия Абхазии в Союзном государстве не оправданы, заявил
эксперт в сфере международных отношений и внешней политики США Дмитрий Суслов в интервью проекту "Многополярность".
По его словам, участие республики в интеграционных процессах, в том числе в перспективе в Евразийском экономическом союзе, лишь усилит и укрепит суверенитет Абхазии.
"Во-первых, Союзное государство не является конфедерацией, это более глубокая форма экономической интеграции. И если вы внимательно посмотрите на те процессы, которые сейчас углубляются и интенсифицируются между Россией и Беларусью, то речь идет, прежде всего, о гармонизации экономической политики", – объяснил он.
Эксперт подчеркнул, что в Союзном государстве не идет речь о затрагивании внешней и оборонной политики, его цель – формирование общего экономического пространства.