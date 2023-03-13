https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/suslov-rasskazal-ugrozhaet-li-suverenitetu-abkhazii-vstuplenie-v-soyuznoe-gosudarstvo-1044600289.html

Суслов рассказал, угрожает ли суверенитету Абхазии вступление в Союзное государство

Суслов рассказал, угрожает ли суверенитету Абхазии вступление в Союзное государство

Автор проекта, помощник главы МИД Абхазии Эдгар Гвазава в интервью подчеркнул, что абхазы крайне болезненно воспринимают вопросы возможной частичной потери... 13.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-13T13:38+0300

2023-03-13T13:38+0300

2023-03-13T14:10+0300

абхазия

россия

белоруссия

союзное государство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/0d/1044599818_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1022e0cebf147378bdd7d3cf5d1e9b8f.jpg

СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Опасения по поводу возможного участия Абхазии в Союзном государстве не оправданы, заявил эксперт в сфере международных отношений и внешней политики США Дмитрий Суслов в интервью проекту "Многополярность".По его словам, участие республики в интеграционных процессах, в том числе в перспективе в Евразийском экономическом союзе, лишь усилит и укрепит суверенитет Абхазии. "Во-первых, Союзное государство не является конфедерацией, это более глубокая форма экономической интеграции. И если вы внимательно посмотрите на те процессы, которые сейчас углубляются и интенсифицируются между Россией и Беларусью, то речь идет, прежде всего, о гармонизации экономической политики", – объяснил он.Эксперт подчеркнул, что в Союзном государстве не идет речь о затрагивании внешней и оборонной политики, его цель – формирование общего экономического пространства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230303/druzhestvennye-partnery-kak-mogut-razvivatsya-otnosheniya-abkhazii-i-belarusi-1044436688.html

абхазия

россия

белоруссия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, белоруссия, союзное государство