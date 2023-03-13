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Возобновление Женевских дискуссий обсудили замглавы МИД России и представитель ООН
Возобновление Женевских дискуссий обсудили замглавы МИД России и представитель ООН
Ранее, в конце января, очередной раунд дискуссий был отменен сопредседателями в оддностороннем порядке. 13.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-13T18:49+0300
2023-03-13T18:49+0300
2023-03-13T18:49+0300
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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Заместитель министра внутренних дел России Михаил Галузин обсудил возобновление Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с сопредседателем дискуссий, представителем ООН Джиханом Султаноглу. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. "Обсуждены также перспективы восстановления Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты на грузино-абхазской границе в населенном пункте Гал, бездействующего последние несколько лет на фоне бесперебойного функционирования аналогичной структуры на грузино-югоосетинской границе", - говорится в сообщении.31 января МИД Абхазии заявил, что 57-й раунд Женевских дискуссий, запланированный на 21-22 февраля, был отменен. Решение было принято сопредседателями из Европейского союза, ООН и ОБСЕ в одностороннем порядке.Глава абхазского внешнеполитического ведомства Инал Ардзинба назвал действия сопредседателей ангажированными и подчеркнул, что они препятствуют процессу переговоров и создают дополнительные угрозы стабильности в регионе.В ответ на отмену переговоров МИД Абхазии отказал во въезде делегации сопредседателей Женевских дискуссий, которые должны были прибыть в республику 8-9 февраля для встречи с абхазскими официальными лицами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/inal-ardzinba-prokommentiroval-politiku-zapada-v-otnoshenii-abkhazii-1043909722.html
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новости, мид рф, женевские дискуссии
новости, мид рф, женевские дискуссии
Возобновление Женевских дискуссий обсудили замглавы МИД России и представитель ООН
Ранее, в конце января, очередной раунд дискуссий был отменен сопредседателями в оддностороннем порядке.
СУХУМ, 13 мар - Sputnik.
Заместитель министра внутренних дел России Михаил Галузин обсудил возобновление Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с сопредседателем дискуссий, представителем ООН Джиханом Султаноглу. Об этом сообщает
пресс-служба внешнеполитического ведомства.
В разговоре Галузин подчеркнул неприемлемость односторонних решений по отмене и переносу плановых раундов дискуссий.
"Обсуждены также перспективы восстановления Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты на грузино-абхазской границе в населенном пункте Гал, бездействующего последние несколько лет на фоне бесперебойного функционирования аналогичной структуры на грузино-югоосетинской границе", - говорится в сообщении.
31 января МИД Абхазии заявил, что 57-й раунд Женевских дискуссий, запланированный на 21-22 февраля, был отменен. Решение было принято сопредседателями из Европейского союза, ООН и ОБСЕ в одностороннем порядке.
Глава абхазского внешнеполитического ведомства Инал Ардзинба назвал действия сопредседателей ангажированными и подчеркнул, что они препятствуют процессу переговоров и создают дополнительные угрозы стабильности в регионе.
В ответ на отмену переговоров МИД Абхазии отказал во въезде делегации сопредседателей Женевских дискуссий, которые должны были прибыть в республику 8-9 февраля для встречи с абхазскими официальными лицами.