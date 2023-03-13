Юные шахматисты из Абхазии заняли призовые места на соревнованиях в Сочи
16:55 13.03.2023 (обновлено: 17:24 13.03.2023)
© Foto / Гудаутская спортивная школаТурнир по шахматам
© Foto / Гудаутская спортивная школа
Всего в турнирах участвовали около 150 спортсменов из Абхазии и многих российских городов – Москвы, Твери, Хабаровска, Курска, Краснодара и других.
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Юные шахматисты из Абхазии заняли призовые места в соревнованиях по быстрым шахматам "Шахматенок" и "Черноморский дебют" в Сочи, сообщает Федерация шахмат Абхазии.
Свои силы попробовали 33 ребенка в возрасте от 6 до 13 лет из Сухума, Гулрыпша, Гудауты, Пицунды и Гагры, они завоевали 16 призовых мест.
Первое место среди мальчиков заняли Дамир Абанос, Руслан Мукба, Дамир Халваш и Армен Топчян, среди девочек - Александра Дбар, Мелани Дбар и Анна Палавандзия.
Второе место в своих возрастных категориях заняли Мартин Георгиян и Арина Амичба.
© Foto / Гудаутская спортивная школаТурнир по шахматам
1/3
© Foto / Гудаутская спортивная школа
Турнир по шахматам
© Foto / Гудаутская спортивная школаТурнир по шахматам
2/3
© Foto / Гудаутская спортивная школа
Турнир по шахматам
© Foto / Гудаутская спортивная школаТурнир по шахматам
3/3
© Foto / Гудаутская спортивная школа
Турнир по шахматам
1/3
© Foto / Гудаутская спортивная школа
Турнир по шахматам
2/3
© Foto / Гудаутская спортивная школа
Турнир по шахматам
3/3
© Foto / Гудаутская спортивная школа
Турнир по шахматам
"Бронзы" удостоились Давид Джикирба, Астан Тания, Кристиан Конджария, Георгий Квициния, Алан Авидзба, Сария Лакоба и Нила Бганба.
Победители и призеры награждались грамотами, медалями, кубками и сладкими призами. Многие из команды Абхазии, принимавшие участие в соревнованиях, по итогам игр повысили рейтинг и выполнили разрядные нормативы.