https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/yunye-shakhmatisty-iz-abkhazii-zanyali-prizovye-mesta-na-sorevnovaniyakh-v-sochi-1044604689.html

Юные шахматисты из Абхазии заняли призовые места на соревнованиях в Сочи

Юные шахматисты из Абхазии заняли призовые места на соревнованиях в Сочи

Всего в турнирах участвовали около 150 спортсменов из Абхазии и многих российских городов – Москвы, Твери, Хабаровска, Курска, Краснодара и других. 13.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-13T16:55+0300

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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Юные шахматисты из Абхазии заняли призовые места в соревнованиях по быстрым шахматам "Шахматенок" и "Черноморский дебют" в Сочи, сообщает Федерация шахмат Абхазии. Первое место среди мальчиков заняли Дамир Абанос, Руслан Мукба, Дамир Халваш и Армен Топчян, среди девочек - Александра Дбар, Мелани Дбар и Анна Палавандзия.Второе место в своих возрастных категориях заняли Мартин Георгиян и Арина Амичба."Бронзы" удостоились Давид Джикирба, Астан Тания, Кристиан Конджария, Георгий Квициния, Алан Авидзба, Сария Лакоба и Нила Бганба.Победители и призеры награждались грамотами, медалями, кубками и сладкими призами. Многие из команды Абхазии, принимавшие участие в соревнованиях, по итогам игр повысили рейтинг и выполнили разрядные нормативы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230305/komplekt-medaley-zavoevali-shakhmatisty-iz-abkhazii-na-sorevnovaniyakh-v-sochi-1044455750.html

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