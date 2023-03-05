https://sputnik-abkhazia.ru/20230305/komplekt-medaley-zavoevali-shakhmatisty-iz-abkhazii-na-sorevnovaniyakh-v-sochi-1044455750.html
Комплект медалей завоевали шахматисты из Абхазии на соревнованиях в Сочи
Комплект медалей завоевали шахматисты из Абхазии на соревнованиях в Сочи
В турнире по шахматам, приуроченном Международному женскому дню, принимало участие до 30 спортсменов из России и Абхазии. 05.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-05T20:32+0300
2023-03-05T20:32+0300
2023-03-05T20:32+0300
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СУХУМ, 5 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Одно "золото", два "серебра" и одну "бронзу" завоевали юные шахматисты из Абхазии на соревнованиях в Сочи, рассказал Sputnik тренер по шахматам гудаутской Детско-юношеской спортивной школы Альберт Карапетян.Он уточнил, что Абхазию на турнире представляли семь девочек в возрасте от семи до 17 лет. Первое место в категории до 13 лет заняла Сария Лакоба из Гудауты, которая стала четвертой в общем зачете. Второе итоговое место также заняла Дарья Касян из Гагры, второй в возрастной категории до 11 лет стала Нила Бганба и третье место среди самых юных участников завоевала София Шулумба из Пицунды."Несмотря на то, что были только девочки, чувствовалась атмосфера конкуренции и спортивного азарта. Никто не хотел уступать, и бились до последнего. Победители и призеры получили грамоты, кубки и медали", - отметил Карапетян.Турнир проходил по дисциплине "блиц" с контролем времени по три минуты на партию плюс две секунды за каждый сделанный ход. По словам тренера, этот формат шахмат не совсем привычен абхазским спортсменам, и они редко в нем тренируются.Карапетян объяснил это тем, что во время занятий педагоги ставят перед собой задачу научить детей тщательно продумывать свои ходы и не спешить с действиями. Несмотря на непривычный формат, четыре из семи девочек были удостоены медалями."Это сложная дисциплина. Времени очень мало, и за этот короткий отрезок ты должен принять наилучшее решение. Я был приятно удивлен, что наши девочки сумели показать хорошие результаты в "блице". Я очень доволен", - сказал Карапетян.В турнире по шахматам, приуроченном Международному женскому дню, принимало участие до 30 спортсменов из России и Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230226/dopolnitelnoe-vremya-organizatory-i-uchastniki-tamysh-village-2023-o-turnire--1044275837.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230225/turnir-po-shakhmatam-priurochennyy-ko-dnyu-zaschitnika-otechestva-proshel-v-sukhume-1044307963.html
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абхазия, шахматы, новости
абхазия, шахматы, новости
Комплект медалей завоевали шахматисты из Абхазии на соревнованиях в Сочи
В турнире по шахматам, приуроченном Международному женскому дню, принимало участие до 30 спортсменов из России и Абхазии.
СУХУМ, 5 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Одно "золото", два "серебра" и одну "бронзу" завоевали юные шахматисты из Абхазии на соревнованиях в Сочи, рассказал Sputnik тренер по шахматам гудаутской Детско-юношеской спортивной школы Альберт Карапетян.
Он уточнил, что Абхазию на турнире представляли семь девочек в возрасте от семи до 17 лет. Первое место в категории до 13 лет заняла Сария Лакоба из Гудауты, которая стала четвертой в общем зачете. Второе итоговое место также заняла Дарья Касян из Гагры, второй в возрастной категории до 11 лет стала Нила Бганба и третье место среди самых юных участников завоевала София Шулумба из Пицунды.
"Несмотря на то, что были только девочки, чувствовалась атмосфера конкуренции и спортивного азарта. Никто не хотел уступать, и бились до последнего. Победители и призеры получили грамоты, кубки и медали", - отметил Карапетян.
Турнир проходил по дисциплине "блиц" с контролем времени по три минуты на партию плюс две секунды за каждый сделанный ход. По словам тренера, этот формат шахмат не совсем привычен абхазским спортсменам, и они редко в нем тренируются.
Карапетян объяснил это тем, что во время занятий педагоги ставят перед собой задачу научить детей тщательно продумывать свои ходы и не спешить с действиями. Несмотря на непривычный формат, четыре из семи девочек были удостоены медалями.
"Это сложная дисциплина. Времени очень мало, и за этот короткий отрезок ты должен принять наилучшее решение. Я был приятно удивлен, что наши девочки сумели показать хорошие результаты в "блице". Я очень доволен", - сказал Карапетян.
В турнире по шахматам, приуроченном Международному женскому дню, принимало участие до 30 спортсменов из России и Абхазии.