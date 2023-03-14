https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/ekspert-obyasnila-kak-izbezhat-vspyshki-kori-v-abkhazii-1044611141.html
Эксперт объяснила, как избежать вспышки кори в Абхазии
Эксперт объяснила, как избежать вспышки кори в Абхазии
По данным заместителя директора НИИЭПиТ по научной части Алисы Матуа, в 2022 году в мире было зафиксировано более 20 крупных вспышек кори. В 2023 году случаи... 14.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-14T10:10+0300
2023-03-14T10:10+0300
2023-03-14T10:20+0300
в абхазии
корь
вакцинация
абхазия
медицина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102777/47/1027774730_0:0:2964:1668_1920x0_80_0_0_0ccc0cdb88e86f01376e5ed207d55ddc.jpg
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. В Абхазии не зафиксированы случаи заражения корью, рассказала в интервью радио Sputnik заместитель директора НИИЭПиТ по научной части и помощник министра здравоохранения Алиса Матуа.Корь – вакциноуправляемое заболевание, подчеркнула Матуа. Помощник министра объяснила, что вакцина практически стопроцентно защищает человека от заражения и он не может стать переносчиком инфекции. Если вакцинированный пациент все же заразился корью, то он переболеет в легкой форме или может не почувствовать симптомы. Пожизненный иммунитет к кори есть и у людей, которые переболели ею в детстве без вакцинации.По словам Матуа, взрослые переносят корь сложнее детей – чем человек старше, тем опаснее для него вирус, так как она поражает клетки иммунной системы, а после болезни организму потребуется длительное время на восстановление. В некоторых случаях корь может привести к серьезным осложнениям и даже летальным исходам, добавила она.Замдиректора НИИЭПиТ подчеркнула, что если человеку не была сделана вакцина в детстве, то он может сделать ее в любое время. Для того чтобы узнать, была ли сделана вакцина, нужно сдать анализ на антитела к кори.Корь – инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Первые признаки болезни – высокая температура, сыпь на лице, шее, теле. Инкубационный период кори – до трех недель.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/matua-o-vaktsinatsii-protiv-kori-eto-ne-ta-infektsiya-kotoruyu-mozhno-ignorirovat--1044598274.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102777/47/1027774730_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b27746a3e46b7fae2deb3ee985788426.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
корь, вакцинация, абхазия, медицина
корь, вакцинация, абхазия, медицина
Эксперт объяснила, как избежать вспышки кори в Абхазии
10:10 14.03.2023 (обновлено: 10:20 14.03.2023)
По данным заместителя директора НИИЭПиТ по научной части Алисы Матуа, в 2022 году в мире было зафиксировано более 20 крупных вспышек кори. В 2023 году случаи заражения были зарегистрированы в России.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. В Абхазии не зафиксированы случаи заражения корью, рассказала в интервью радио Sputnik заместитель директора НИИЭПиТ по научной части и помощник министра здравоохранения Алиса Матуа.
Корь – вакциноуправляемое заболевание, подчеркнула Матуа.
По ее словам, по правилам в первый раз ребенку должны сделать вакцину в 12 месяцев, если он находится в группе риска и в 9 месяцев, если он не включен в эту группу. Ревакцинацию делают в четыре года или в шесть лет.
Помощник министра объяснила, что вакцина практически стопроцентно защищает человека от заражения и он не может стать переносчиком инфекции. Если вакцинированный пациент все же заразился корью, то он переболеет в легкой форме или может не почувствовать симптомы. Пожизненный иммунитет к кори есть и у людей, которые переболели ею в детстве без вакцинации.
По словам Матуа, взрослые переносят корь сложнее детей – чем человек старше, тем опаснее для него вирус, так как она поражает клетки иммунной системы, а после болезни организму потребуется длительное время на восстановление. В некоторых случаях корь может привести к серьезным осложнениям и даже летальным исходам, добавила она.
Замдиректора НИИЭПиТ подчеркнула, что если человеку не была сделана вакцина в детстве, то он может сделать ее в любое время. Для того чтобы узнать, была ли сделана вакцина, нужно сдать анализ на антитела к кори.
"Корь – это не та инфекция, которую можно игнорировать. Наши коллеги педиатры отмечают, что родители, которые слышали о ситуации в соседних странах, проявляют настороженность и активность, записываются на вакцинацию. Такое здравое отношение не может не радовать. Вакцина есть, в этом плане проблем нет", – добавила она.
Корь – инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Первые признаки болезни – высокая температура, сыпь на лице, шее, теле. Инкубационный период кори – до трех недель.