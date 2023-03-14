https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/ekspert-obyasnila-kak-izbezhat-vspyshki-kori-v-abkhazii-1044611141.html

Эксперт объяснила, как избежать вспышки кори в Абхазии

Эксперт объяснила, как избежать вспышки кори в Абхазии

По данным заместителя директора НИИЭПиТ по научной части Алисы Матуа, в 2022 году в мире было зафиксировано более 20 крупных вспышек кори. В 2023 году случаи... 14.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-14T10:10+0300

2023-03-14T10:10+0300

2023-03-14T10:20+0300

в абхазии

корь

вакцинация

абхазия

медицина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102777/47/1027774730_0:0:2964:1668_1920x0_80_0_0_0ccc0cdb88e86f01376e5ed207d55ddc.jpg

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. В Абхазии не зафиксированы случаи заражения корью, рассказала в интервью радио Sputnik заместитель директора НИИЭПиТ по научной части и помощник министра здравоохранения Алиса Матуа.Корь – вакциноуправляемое заболевание, подчеркнула Матуа. Помощник министра объяснила, что вакцина практически стопроцентно защищает человека от заражения и он не может стать переносчиком инфекции. Если вакцинированный пациент все же заразился корью, то он переболеет в легкой форме или может не почувствовать симптомы. Пожизненный иммунитет к кори есть и у людей, которые переболели ею в детстве без вакцинации.По словам Матуа, взрослые переносят корь сложнее детей – чем человек старше, тем опаснее для него вирус, так как она поражает клетки иммунной системы, а после болезни организму потребуется длительное время на восстановление. В некоторых случаях корь может привести к серьезным осложнениям и даже летальным исходам, добавила она.Замдиректора НИИЭПиТ подчеркнула, что если человеку не была сделана вакцина в детстве, то он может сделать ее в любое время. Для того чтобы узнать, была ли сделана вакцина, нужно сдать анализ на антитела к кори.Корь – инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Первые признаки болезни – высокая температура, сыпь на лице, шее, теле. Инкубационный период кори – до трех недель.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/matua-o-vaktsinatsii-protiv-kori-eto-ne-ta-infektsiya-kotoruyu-mozhno-ignorirovat--1044598274.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

корь, вакцинация, абхазия, медицина