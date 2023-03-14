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Мастера искусств Чеченской филармонии дали концерт в Сухуме
Мастера искусств Чеченской филармонии дали концерт в Сухуме
Дни чеченской культуры открылись в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера 13 марта и продлятся до 17 числа. 14.03.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. В Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба прошел концерт мастеров искусств Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова.Выступавшие артисты высказывали слова благодарности за теплый прием и заботу, которыми их окружили в Абхазии и выразили желание вернуться в республику еще не раз. А исполнительница Айна Исаева сказала, что планирует это сделать уже ближайшим летом.В завершение концерта зрители устроили музыкантам овации и подарили цветы гостям из Чеченской Республики.Дни чеченской культуры в Абхазии будут длиться до 17 марта. На закрытии Дней культуры в Абхазской государственной филармонии состоится концерт Государственного академического ансамбля народного танца "Вайнах". Все мероприятия бесплатны для посещения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/otkrytie-dney-chechenskoy-kultury-v-abkhazii-sostoyalos-v-rusdrame-1044609372.html
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чечня, абхазия, министерство культуры абхазии, культура
чечня, абхазия, министерство культуры абхазии, культура

Мастера искусств Чеченской филармонии дали концерт в Сухуме

20:35 14.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Дни чеченской культуры в Абхазии
Дни чеченской культуры в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 14.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Дни чеченской культуры открылись в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера 13 марта и продлятся до 17 числа.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. В Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба прошел концерт мастеров искусств Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова.

Традиционные чеченские мелодии играл оркестр национальных инструментов, представители эстрады исполняли песни.

Выступавшие артисты высказывали слова благодарности за теплый прием и заботу, которыми их окружили в Абхазии и выразили желание вернуться в республику еще не раз. А исполнительница Айна Исаева сказала, что планирует это сделать уже ближайшим летом.
В завершение концерта зрители устроили музыкантам овации и подарили цветы гостям из Чеченской Республики.
© Sputnik / Томас Тхайцук Дни чеченской культуры в Абхазии
Дни чеченской культуры в Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Дни чеченской культуры в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Дни чеченской культуры в Абхазии
Дни чеченской культуры в Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Дни чеченской культуры в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Дни чеченской культуры в Абхазии
Дни чеченской культуры в Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Дни чеченской культуры в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Дни чеченской культуры в Абхазии
Дни чеченской культуры в Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Дни чеченской культуры в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Дни чеченской культуры в Абхазии
Дни чеченской культуры в Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Дни чеченской культуры в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Дни чеченской культуры в Абхазии
Дни чеченской культуры в Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Дни чеченской культуры в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Дни чеченской культуры в Абхазии
Дни чеченской культуры в Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Дни чеченской культуры в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Дни чеченской культуры в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Дни чеченской культуры в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Дни чеченской культуры в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Дни чеченской культуры в Абхазии
5/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дни чеченской культуры в Абхазии
6/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дни чеченской культуры в Абхазии
7/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дни чеченской культуры в Абхазии
Дни чеченской культуры в Абхазии будут длиться до 17 марта. На закрытии Дней культуры в Абхазской государственной филармонии состоится концерт Государственного академического ансамбля народного танца "Вайнах". Все мероприятия бесплатны для посещения.
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