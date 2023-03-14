https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/mastera-iskusstv-chechenskoy-filarmonii-dali-kontsert-v-sukhume-1044635881.html

Мастера искусств Чеченской филармонии дали концерт в Сухуме

Мастера искусств Чеченской филармонии дали концерт в Сухуме

Дни чеченской культуры открылись в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера 13 марта и продлятся до 17 числа. 14.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. В Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба прошел концерт мастеров искусств Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова.Выступавшие артисты высказывали слова благодарности за теплый прием и заботу, которыми их окружили в Абхазии и выразили желание вернуться в республику еще не раз. А исполнительница Айна Исаева сказала, что планирует это сделать уже ближайшим летом.В завершение концерта зрители устроили музыкантам овации и подарили цветы гостям из Чеченской Республики.Дни чеченской культуры в Абхазии будут длиться до 17 марта. На закрытии Дней культуры в Абхазской государственной филармонии состоится концерт Государственного академического ансамбля народного танца "Вайнах". Все мероприятия бесплатны для посещения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/otkrytie-dney-chechenskoy-kultury-v-abkhazii-sostoyalos-v-rusdrame-1044609372.html

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