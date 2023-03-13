Открытие Дней чеченской культуры в Абхазии состоялось в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Бэла" по мотивам романа Лермонтова "Герой нашего времени"
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дни чеченской культуры пройдут в Абхазии с 13 по 17 марта. За это время можно будет насладиться спектаклем по Лермонтову, концертом в Госфилармонии и выступлением
СУХУМ, 13 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Дни чеченской культуры открылись в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера в понедельник, 13 марта.
"Мы с большой радостью принимаем наших чеченских друзей в Абхазии. Это уникальная возможность для абхазского зрителя познакомиться с достижениями исполнительского искусства нашей братской Чеченской Республики. Несмотря на то, что сегодня плохая погода, я уверен, что тепло сердец и тепло дружбы всех зрителей согреет наших гостей. Мы очень надеемся, что это сотрудничество будет продолжаться, укрепляться и развиваться", - сказал генеральный директор театра Ираклий Хинтба.
Визит представителей Чечни в Абхазию он назвал важнейшим инструментом культурной дипломатии и отметил символичность того, что Дни культуры Чеченской Республики проходят в год 30-летия Победы Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов.
"Многие наши соотечественники помнят гастроли Чеченского национального театра в 1992 году, которые закончились буквально за неделю до начала войны. Актеры успели выехать из Абхазии, административная и техническая часть работников в первые дни войны находилась здесь. Целый месяц театр выступал в Абхазии, а за год до этого, в 1991 году, Абхазский государственный театр месяц гастролировал в Чеченской Республике. И спустя более 30 лет мы вновь встречаемся, это, мне кажется, символическая временная дуга", - подчеркнул Хинтба.
© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Бэла" по мотивам романа Лермонтова "Герой нашего времени"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Бэла" по мотивам романа Лермонтова "Герой нашего времени"
© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Бэла" по мотивам романа Лермонтова "Герой нашего времени"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Бэла" по мотивам романа Лермонтова "Герой нашего времени"
© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Бэла" по мотивам романа Лермонтова "Герой нашего времени"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Бэла" по мотивам романа Лермонтова "Герой нашего времени"
© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Бэла" по мотивам романа Лермонтова "Герой нашего времени"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Бэла" по мотивам романа Лермонтова "Герой нашего времени"
© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Бэла" по мотивам романа Лермонтова "Герой нашего времени"
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Бэла" по мотивам романа Лермонтова "Герой нашего времени"
1/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Бэла" по мотивам романа Лермонтова "Герой нашего времени"
2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Бэла" по мотивам романа Лермонтова "Герой нашего времени"
3/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Бэла" по мотивам романа Лермонтова "Герой нашего времени"
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Бэла" по мотивам романа Лермонтова "Герой нашего времени"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Бэла" по мотивам романа Лермонтова "Герой нашего времени"
Со сцены зрителям зачитали поздравительные адреса президента Абхазии Аслана Бжания и главы Чечни Рамзана Кадырова, а также министра культуры Чечни Айшат Кадыровой.
Глава Минкульта Абхазии Даур Кове также поздравил всех присутствующих с началом Дней чеченской культуры.
"У нас сегодня и на протяжении нескольких дней будет возможность насладиться прекрасным творчеством, который представят нам коллективы нашей братской Чеченской Республики. Я уверен, что все эти дни, находясь на спектаклях и на представлениях мы будем получать огромное удовольствие", - сказал Кове.
Затем Государственный русский театр драмы города Грозного показал зрителям спектакль "Бэла" по мотивам романа Михаила Лермонтова "Герой нашего времени".
Дни чеченской культуры в Абхазии будут длиться до 17 марта. 14 марта в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба пройдет концерт мастеров искусств Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова.
А 17 марта на закрытии Дней культуры в Абхазской государственной филармонии состоится концерт Государственного академического ансамбля народного танца "Вайнах". Все мероприятия бесплатны для посещения.