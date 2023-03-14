https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/pamyatnyy-vecher-v-chest-110-letiya-so-dnya-rozhdeniya-georgiya-gulia-proshel-v-sukhume-1044633426.html

Памятный вечер в честь 110-летия со дня рождения Георгия Гулиа прошел в Сухуме

Памятный вечер в честь 110-летия со дня рождения Георгия Гулиа прошел в Сухуме

Со дня рождения известного советского писателя, классика абхазской литературы Георгия Гулиа 14 марта исполнилось 110 лет. 14.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-14T18:50+0300

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Памятный вечер в честь 110-летия со дня рождения писателя Георгия Гулиа состоялся в литературно-мемориальном музее Дмитрия Гулиа в Сухуме во вторник 14 марта.Говоря о масштабе личности юбиляра, директор музея Светлана Корсая отметила, что он поддерживал приятельские отношения со многими известными людьми России. В его дом в Москве, приходили такие личности как Георгий Товстоногов, Константин Симонов и другие. Несмотря на то, что Георгий Гулиа уехал жить и работать в Москву, продолжила Корсая, он никогда не терял связь со своей Родиной. Собравшимся показали архивные видеокадры, на которых запечатлены Георгий Гулиа и его отец – основоположник абхазской литературы Дмитрий Гулиа.На памятном вечере выступил председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг, который продолжительное время дружит с сыном писателя Георгием Гулиа младшим (первый заместитель гендиректора "Интерфакс" - прим.). Для Георгия Гулиа старшего было очень важным, чтобы его дети поддерживали связь с Абхазией, именно по этой причине он отправил сына из Москвы на получение высшего образования в республику.На следующий день сын Георгия Гулиа приехал учиться в Абхазском государственном университете. После окончания вуза он работал на Абхазском телевидении до середины 90-х годов, он трудился в журналистике во время Отечественной войны народа Абхазии и в послевоенный период, сказал он.Во время памятного вечера читали отрывки из произведений Георгия Гулиа, выступающие вспоминали различные истории, связанные с ним и с его семьей.Георгий Гулиа родился 14 марта 1913 года в Сухуме в семье основоположника современной абхазской литературы, одного из создателей современной абхазской письменности Дмитрия Гулиа.Окончив Закавказский институт инженеров путей сообщения, он работал по своей специальности, участвовал в строительстве Черноморской железной дороги. Но уже в юности у Гулиа проявились творческие способности. Он занимался журналистикой, живописью, графикой.В 1930 году печатается первая повесть Георгия Гулиа "На скате", затем выходит "Месть". Короткие рассказы и повести для детей изданы в сборнике "Рассказы у костра".После Великой Отечественной войны он переезжает в Москву, где его пригласили работать в редакцию "Литературной газеты". В 1947 году он решил написать крупное произведение, посвященное жизни современной абхазской молодежи. Гулиа ездил по городам и селам Абхазии, знакомился с людьми, собирал материал.В 1948 году роман "Весна в Сакене" опубликовали в литературном журнале "Новый мир". Он принес писателю признание публики. Георгий Гулиа умер 18 октября 1989 года. Похоронен в центре Сухума рядом с литературно-мемориальным музеем Дмитрия Гулиа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20180314/georgij-gulia-prekrasnyj-sluchajnyj-gost-1023372718.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20170322/semya-georgiya-gulia-kak-gostej-prinimali-v-xizhine-iz-rododendrona-1020665536.html

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