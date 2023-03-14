https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-15-marta-1044622951.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 марта

Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 марта

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле пониженного атмосферного давления. 14.03.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. В среду, 15 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии