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Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 марта
Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 марта
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле пониженного атмосферного давления. 14.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-14T15:50+0300
2023-03-14T15:50+0300
2023-03-14T16:11+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. В среду, 15 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 марта
15:50 14.03.2023 (обновлено: 16:11 14.03.2023)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. В среду, 15 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.