https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/shmelev-o-planakh-es-vvesti-zakon-ob-nko-chto-dozvoleno-yupiteru-ne-dozvoleno-byku-1044604025.html
Шмелев о планах ЕС ввести закон об НКО: что дозволено Юпитеру, не дозволено быку
Шмелев о планах ЕС ввести закон об НКО: что дозволено Юпитеру, не дозволено быку
Политолог Борис Шмелев в эфире радио Sputnik о том, что в Евросоюзе в ближайшее время может появиться закон, который обяжет НКО докладывать о получении... 14.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-14T10:50+0300
2023-03-14T10:50+0300
2023-03-14T11:09+0300
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В Евросоюзе в ближайшее время может появиться закон, который обяжет НКО докладывать о получении финансирования от иностранных государств. "Циркулирующий в Брюсселе опрос заставляет некоммерческие организации и консалтинговые компании бояться того, что им скоро придется сообщать о финансировании из-за рубежа ", – пишут в американских СМИ. Пока в ЕС проводят лишь устные опросы организаций – просят рассказать, получают ли они иностранное финансирование. Таким образом европейские власти якобы оценивают, представляют ли НКО "угрозу демократии" ЕС. Но подготовка такого законопроекта в ЕС совпала с критикой из Брюсселя в адрес Грузии, где планировали принять похожий документ. Зачем он понадобился ЕС и как это выглядит на фоне шельмования грузинских властей за такую же инициативу? Об этом эфире радио Sputnik руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев. "Боррель и руководство ЕС действует по принципу: "Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку". Грузия – это маленькая страна, и она должна делать то, что ей скажут, если она хочет вступить в ЕС. Поэтому Евросоюз так жестко отреагировал на попытки принять закон о НКО в Грузии. И вдруг мы узнаем, что аналогичный закон хотят принять у себя. В Европе немало организаций, которые финансируются из-за рубежа. Естественно, руководство стран опасаются, что деятельность этих НКО будут влиять на политические процессы в стране. Отсюда и попытка принять такой закон", – отметил Шмелев. Европе нужен юридический механизм, который позволит закрывать, арестовывать и высылать нежелательные организации, считает политолог.
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подкасты, евросоюз, законы, европа, грузия, политика, аудио
Шмелев о планах ЕС ввести закон об НКО: что дозволено Юпитеру, не дозволено быку
10:50 14.03.2023 (обновлено: 11:09 14.03.2023)
Политолог Борис Шмелев в эфире радио Sputnik о том, что в Евросоюзе в ближайшее время может появиться закон, который обяжет НКО докладывать о получении финансирования от иностранных государств.
В Евросоюзе в ближайшее время может появиться закон, который обяжет НКО докладывать о получении финансирования от иностранных государств.
"Циркулирующий в Брюсселе опрос заставляет некоммерческие организации и консалтинговые компании бояться того, что им скоро придется сообщать о финансировании из-за рубежа ", – пишут в американских СМИ.
Пока в ЕС проводят лишь устные опросы организаций – просят рассказать, получают ли они иностранное финансирование. Таким образом европейские власти якобы оценивают, представляют ли НКО "угрозу демократии" ЕС. Но подготовка такого законопроекта в ЕС совпала с критикой из Брюсселя в адрес Грузии, где планировали принять похожий документ. Зачем он понадобился ЕС и как это выглядит на фоне шельмования грузинских властей за такую же инициативу? Об этом эфире радио Sputnik
руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев.
"Боррель и руководство ЕС действует по принципу: "Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку". Грузия – это маленькая страна, и она должна делать то, что ей скажут, если она хочет вступить в ЕС. Поэтому Евросоюз так жестко отреагировал на попытки принять закон о НКО в Грузии. И вдруг мы узнаем, что аналогичный закон хотят принять у себя. В Европе немало организаций, которые финансируются из-за рубежа. Естественно, руководство стран опасаются, что деятельность этих НКО будут влиять на политические процессы в стране. Отсюда и попытка принять такой закон", – отметил Шмелев.
Европе нужен юридический механизм, который позволит закрывать, арестовывать и высылать нежелательные организации, считает политолог.