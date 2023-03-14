https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/shmelev-o-planakh-es-vvesti-zakon-ob-nko-chto-dozvoleno-yupiteru-ne-dozvoleno-byku-1044604025.html

Шмелев о планах ЕС ввести закон об НКО: что дозволено Юпитеру, не дозволено быку

Шмелев о планах ЕС ввести закон об НКО: что дозволено Юпитеру, не дозволено быку

Политолог Борис Шмелев в эфире радио Sputnik о том, что в Евросоюзе в ближайшее время может появиться закон, который обяжет НКО докладывать о получении... 14.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-14T10:50+0300

2023-03-14T10:50+0300

2023-03-14T11:09+0300

радио

подкасты

евросоюз

законы

европа

грузия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/0d/1044603444_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_006bf4cda304113d532980e126b6c524.jpg

Шмелев Шмелев

В Евросоюзе в ближайшее время может появиться закон, который обяжет НКО докладывать о получении финансирования от иностранных государств. "Циркулирующий в Брюсселе опрос заставляет некоммерческие организации и консалтинговые компании бояться того, что им скоро придется сообщать о финансировании из-за рубежа ", – пишут в американских СМИ. Пока в ЕС проводят лишь устные опросы организаций – просят рассказать, получают ли они иностранное финансирование. Таким образом европейские власти якобы оценивают, представляют ли НКО "угрозу демократии" ЕС. Но подготовка такого законопроекта в ЕС совпала с критикой из Брюсселя в адрес Грузии, где планировали принять похожий документ. Зачем он понадобился ЕС и как это выглядит на фоне шельмования грузинских властей за такую же инициативу? Об этом эфире радио Sputnik руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев. "Боррель и руководство ЕС действует по принципу: "Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку". Грузия – это маленькая страна, и она должна делать то, что ей скажут, если она хочет вступить в ЕС. Поэтому Евросоюз так жестко отреагировал на попытки принять закон о НКО в Грузии. И вдруг мы узнаем, что аналогичный закон хотят принять у себя. В Европе немало организаций, которые финансируются из-за рубежа. Естественно, руководство стран опасаются, что деятельность этих НКО будут влиять на политические процессы в стране. Отсюда и попытка принять такой закон", – отметил Шмелев. Европе нужен юридический механизм, который позволит закрывать, арестовывать и высылать нежелательные организации, считает политолог.

европа

грузия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, евросоюз, законы, европа, грузия, политика, аудио