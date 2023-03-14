https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/soyuz-pisateley-abkhazii-obyavil-2023-god-godom-abkhazskoy-literatury-1044616549.html
Союз писателей Абхазии объявил 2023 год годом абхазской литературы
Союз писателей Абхазии объявил 2023 год годом абхазской литературы
Одна из старейших творческих организаций Абхазии – Союз писателей – была создана 90 лет назад, весной 1933 года. 14.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-14T12:35+0300
2023-03-14T12:35+0300
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Союз писателей Абхазии объявил 2023 год годом абхазской литературы в честь 90-летия создания организации, сообщил в интервью радио Sputnik председатель Союза писателей Вахтанг Абхазоу.В Союзе писателей Абхазии функционирует литературный клуб, который имеет отделы во всех городах и районах республики, добавил Абхазоу."В этом году мы намерены побывать во всех городах и районах Абхазии, будем проводить разные литературные встречи, презентации, вечера поэзии, круглый столы, фестивали, семинары. Для начинающих литераторов это очень важно, и это нам помогает в выявлении молодых талантов", – заметил председатель Союза писателей.Абхазоу рассказал, что в конце 2022 года Союз писателей учредил звание "Литературный очаг", который будет присуждаться культурным, образовательным учреждениям республики за заслуги в деле сохранения литературного наследия, пропаганды художественного слова и традиций в абхазской литературе.В честь юбилея будут изданы коллективные сборники поэзии на абхазском и русском языках, сборник рассказов на русском языке и буклет "Союзу писателей Абхазии – 90 лет".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/kruglye-daty-kakie-sobytiya-otmetit-abkhaziya-v-2023-godu-1043559817.html
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абхазия, культура, писатели, литература
Союз писателей Абхазии объявил 2023 год годом абхазской литературы
12:35 14.03.2023 (обновлено: 12:52 14.03.2023)
Одна из старейших творческих организаций Абхазии – Союз писателей – была создана 90 лет назад, весной 1933 года.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Союз писателей Абхазии объявил 2023 год годом абхазской литературы в честь 90-летия создания организации, сообщил в интервью радио Sputnik председатель Союза писателей Вахтанг Абхазоу.
"Нынешний год для всех абхазских писателей знаменателен тем, что вся наша работа будет проводиться в рамках юбилейных мероприятий. Мы намерены активизировать созданные комиссии при Союзе писателей Абхазии, это прежде всего комиссия по работе с молодыми литераторами, литературными кружками в учебных заведениях республики, комиссия по сбору и сохранению творческого наследия писателей. Также работа по вопросам создания фотоархива писателей, литературных мест, для нас это очень важно", – подчеркнул он.
В Союзе писателей Абхазии функционирует литературный клуб, который имеет отделы во всех городах и районах республики, добавил Абхазоу.
"В этом году мы намерены побывать во всех городах и районах Абхазии, будем проводить разные литературные встречи, презентации, вечера поэзии, круглый столы, фестивали, семинары. Для начинающих литераторов это очень важно, и это нам помогает в выявлении молодых талантов", – заметил председатель Союза писателей.
Абхазоу рассказал, что в конце 2022 года Союз писателей учредил звание "Литературный очаг", который будет присуждаться культурным, образовательным учреждениям республики за заслуги в деле сохранения литературного наследия, пропаганды художественного слова и традиций в абхазской литературе.
В честь юбилея будут изданы коллективные сборники поэзии на абхазском и русском языках, сборник рассказов на русском языке и буклет "Союзу писателей Абхазии – 90 лет".