https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/soyuz-pisateley-abkhazii-obyavil-2023-god-godom-abkhazskoy-literatury-1044616549.html

Союз писателей Абхазии объявил 2023 год годом абхазской литературы

Союз писателей Абхазии объявил 2023 год годом абхазской литературы

Одна из старейших творческих организаций Абхазии – Союз писателей – была создана 90 лет назад, весной 1933 года. 14.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-14T12:35+0300

2023-03-14T12:35+0300

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Союз писателей Абхазии объявил 2023 год годом абхазской литературы в честь 90-летия создания организации, сообщил в интервью радио Sputnik председатель Союза писателей Вахтанг Абхазоу.В Союзе писателей Абхазии функционирует литературный клуб, который имеет отделы во всех городах и районах республики, добавил Абхазоу."В этом году мы намерены побывать во всех городах и районах Абхазии, будем проводить разные литературные встречи, презентации, вечера поэзии, круглый столы, фестивали, семинары. Для начинающих литераторов это очень важно, и это нам помогает в выявлении молодых талантов", – заметил председатель Союза писателей.Абхазоу рассказал, что в конце 2022 года Союз писателей учредил звание "Литературный очаг", который будет присуждаться культурным, образовательным учреждениям республики за заслуги в деле сохранения литературного наследия, пропаганды художественного слова и традиций в абхазской литературе.В честь юбилея будут изданы коллективные сборники поэзии на абхазском и русском языках, сборник рассказов на русском языке и буклет "Союзу писателей Абхазии – 90 лет".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/kruglye-daty-kakie-sobytiya-otmetit-abkhaziya-v-2023-godu-1043559817.html

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