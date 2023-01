Круглые даты: какие события отметит Абхазия в 2023 году

https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/kruglye-daty-kakie-sobytiya-otmetit-abkhaziya-v-2023-godu-1043559817.html

SputnikМушни ЛасуриаОдин из классиков современной абхазской литературы, Народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик Мушни Ласуриа 16 января отметит свой 85-летний юбилей. Впервые он стал печататься в 1955 году, а в 1963 году вышел первый сборник его стихотворений. В становлении поэта значительную роль сыграла поэзия Дмитрия Гулиа, Иуы Когониа, Баграта Шинкуба. В 1973 году был издан сборник его критических статей "Границы слова".Мушни Ласуриа — талантливый переводчик. Среди его переводов: роман Александра Пушкина "Евгений Онегин", поэмы Михаила Лермонтова, "Новый Завет" и множество стихотворений зарубежных классиков. Кроме того, он является составителем двухтомника "Антология абхазской поэзии", заведующим отделом литературы АбИГИ, редактором журнала "Акуа" и газеты "Созвездие".В 2010 году президент России наградил Мушни Ласуриа медалью А.С. Пушкина. Поэт награжден и другими орденами и медалями, в том числе "Знаком почета", "Ахьдз-Апша" II и III степеней.Мушни Ласуриа — действительный член Академии наук Абхазии, кандидат филологических наук, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, лауреат Государственной премии имени Шоты Руставели, лауреат Всероссийской премии им. Антона Дельвига, член СП Абхазии, Союза писателей СССР, Союза писателей России, президент Ассоциации писателей Абхазии.Аслан Бжания — 60Государственный и политический деятель, генерал-майор, депутат VI созыва Народного Собрания, председатель Службы госбезопасности Абхазии, действующий президент республики 6 апреля отметит свое 60-летие.Аслан Бжания родился в селе Тамыш Очамчирского района в многодетной семье учителей, где домашнее воспитание строилось в абхазском традиционном патриархальном духе. Дед Ашхангери Гедлачевич Бжания, известный абхазский долгожитель, мудрец, сказитель и наставник.Отец - Георгий Ашхангериевич Бжания, более сорока лет был директором Тамышской средней школы, преподавателем русского языка и литературы, истории. Удостоен звания "Заслуженный учитель Абхазской АССР", "Отличник просвещения СССР". Возглавлял Тамышский сельский Совет народных депутатов.Мать - Венера Григорьевна Чакветадзе-Бжания, учитель начальных классов. Всего в их семье воспитывалось пятеро детей. В 1980 году Аслан Георгиевич Бжания окончил Тамышскую среднюю школу и поступил во Фрунзенский политехнический институт на специальность "инженер-строитель". В 1982 году перевелся и в 1985 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт.В 1985-1986 годы работал по распределению в Управлении капитального строительства Угранского леспромхоза Смоленской области. В 1987-1989г. работал инструктором, заведующим отделом Очамчырского райкома комсомола.В 1991 году окончил Высшие курсы КГБ СССР и в 1991-1992 годы работал в КГБ Абхазии. В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. А.Г. Бжания служил в органах госбезопасности Абхазии в г.Гудаута. В декабре 1999 года был уволен в запас из Службы государственной безопасности Абхазии.В 1999 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве России. С декабря 1999 года до декабря 2008 года занимался коммерческой деятельностью в Российской Федерации. В январе 2009 года был назначен советником по экономическим вопросам Посольства Абхазии в России. 24 февраля 2010 года Указом президента Абхазии назначен Председателем Службы государственной безопасности Республики Абхазия.С 9 апреля 2015 года - президент Фонда социально-экономических и политических исследований "АПРА".26 марта 2017 года избран депутатом VI созыва Парламента. 22 марта 2020, Аслан Бжания победил на выборах президента Абхазии, набрав около 56,5% голосов. 23 апреля 2020 года вступил в должность президента Абхазии.Рауль Хаджимба — 6521 марта 1958 года родился четвертый президент Абхазии, государственный и общественный деятель, генерал-майор СГБ Рауль Хаджимба. Окончил историко-юридическом факультет Абхазского Государственного Университета по специальности "юрист" (1984), высшие курсы КГБ СССР (1986г. Минск), с 1986 года служил в Органах госбезопасности Ткварчельского горотдела КГБ Абхазии.В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 был начальником разведки и контрразведки Восточного фронта. Служба разведки Восточного фронта Абхазской Армии за время войны с грузинскими оккупационными частями успешно занималась сбором информации и борьбой с вражеской агентурой.Рауль Хаджимба в послевоенный период принимал участие в организации работ по охране государственной границы по реке Ингур, а затем в Антитеррористической операции в Кодорском ущелье в 2001 году. За заслуги в борьбе за освобождение Республики Абхазия от грузинских оккупантов награжден орденом Леона (1995).После войны был начальником отдела СГБ. С 1995 года работал в Государственном таможенном комитете начальником отдела, а затем первым заместителем председателя. В 1999 году был назначен председателем СГБ, а в июне 2001 году первым вице-премьером правительства Абхазии, в мае 2002 года становится министром обороны Абхазии. С 2003 по 2004 годы премьер-министр Абхазии; с 2005 по 2009 годы - вице-президент Абхазии.Был лидером партии "Форум народного единства Абхазии". В 2009-2014 годах был депутатом Народного собрания Абхазии. С 2014 по 2020 годы — был президентом Абхазии.Станислав Лакоба — 70Государственный и общественный деятель, ученый-историк Станислав Лакоба родился 23 февраля 1953 года. Станислав Лакоба - кавказовед, профессор кафедры археологии, истории и этнологии Абхазского государственного университета, Заслуженный деятель науки Абхазии, член Союза журналистов СССР и Союза писателей Абхазии, политический и общественный деятель, автор Лыхненского обращения, главный редактор и соавтор учебного пособия "История Абхазии" (1991, 1993), участник Национально-освободительного движения абхазского народа, депутат и вице-спикер Парламента Абхазии.Окончил историко-филологический факультет Сухумского государственного педагогического института им. А.М. Горького (1976). После института работал корреспондентом газеты "Советская Абхазия" (1976-1978) и ученым секретарем Общества охраны памятников истории и культуры Абхазии. С 1980 года - научный сотрудник, с 1989 года заведующий отделом истории Абхазского института языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа (ныне АбИГИ).Был одним из организаторов Народного форума Абхазии "Аидгылара". В 1992-1993 года - депутат Верховного Совета Абхазии, с 1993-1994 годы - первый заместитель председателя Верховного Совета Абхазии, в 1994-1996 годы - первый вице-спикер Парламента.Станислав Лакоба автор более десяти монографий и десятков статей, посвященных истории и культуре абхазов XIX–XX веков, истории Горской Республики, русско-абхазских культурных и литературных связей. Он автор многих стихов, стихов в прозе, рассказов. Произведения печатались в газете "Советская Абхазия", журнале "Литературная Кабардино-Балкария", книге "Абхазские сказки и легенды".Нури Кварчия — 708 марта свой 70-летний юбилей отметит актер, режиссер, Заслуженный работник культуры, директор Республиканского Центра народного творчества имени И.Е. Кортуа Нури Кварчия. Он с отличием окончил актерский факультет Тбилисского Государственного театрального института имени Шота Руставели.Работал в Абхазском государственном драматическом театра имени С.Я. Чанба, был директором Ткуарчалского ДК Энергетиков, возродил распавшуюся труппу Народного театра города Ткуарчал, перевел на абхазский язык многие пьесы.Нури Кварчия работал директором Научно-методического центра народного творчества Министерства культуры Абхазской АССР, он провел большую организационную работу чтобы возобновить деятельность Этнографического ансамбля абхазских долгожителей "Нартаа"после многолетнего перерыва.Нури Кварчия - активный участник Национально-освободительного движения абхазского народа, один из организаторов многотысячного народного схода в Ткуарчале в 1978 году, является подписанном известного "Письма Шестидесяти". В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов он участвовал в боевых действиях, командовал ротой, был ранен, инвалид войны II-й группы, награжден орденом Леона, офицер запаса.После войны продолжил организацию различных фестивалей, конкурсов, концертов, выставок. В 1995г., по его инициативе была создана хоровая студия "Абаза", а также учрежден Республиканский конкурс юных вокалистов "Акармацыс".Сегодня Нури Кварчия — директор Республиканского центра народного творчества имени И.Е. Кортуа Министерства культуры Абхазии.За многолетнюю плодотворную работу в сфере культуры и искусства Нури Кварчия было присвоено высокие звание: "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия", он кавалер Золотой медали и Почётного звания "Рыцарь культуры" Мирового Артийского комитета, награждён золотой медалью с присвоением Почетного звания "Лауреат Артиады народов России".В 2018 году за вклад в популяризацию народного творчества и музыкального фольклора, а также в развитие культурных связей Республики Абхазия с Северным Кавказом Кварчия Нури Еремеевич был награжден орденом "Ахьӡ-Апша" III степени.Батал Джапуа — 6028 марта исполнится 60 лет художнику театра и кино, графику, живописцу, члену Ассоциации художников Абхазии и Союза художников России, участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Баталу Джапуа. Он учился в Сухумской художественной школе, затем в Сухумском художественном училище, в эти годы он одновременно работал художником-декоратором Абхазского государственного драматического театра.Окончив Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии по специальности "художник театра и кино", работал директором и главным художником Сухумского русского театра. Проходил службу в Полку внутренних войск Министерства внутренних дел Абхазии.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов сражался на Восточном фронте, был командиром разведывательно-диверсионной группы, роты, батальона, полка. В конце 1992г. был избран и утвержден начальником штаба Восточного фронта. В этой должности, в звании подполковника закончил войну. За боевые заслуги в борьбе с грузинскими оккупантами был награжден орденом Леона. Является автором книги "Фронт Восходящего Солнца".После окончания войны в 1993-1995 годы работал главным художником Русского драматического театра юного зрителя и одновременно преподавал сценографию и историю костюмов народов мира в театральной студии при театре. В 1995-1996 годах был руководителем Аппарата президента Абхазии Владислава Ардзинба.Батал Джапуа - автор коллекции исторического холодного оружия Абхазии. В 2001 году он был удостоен премии имени Д.И. Гулиа в области искусства за научно-технологическое восстановление раннесредневекового кованого оружия. Один из создателей национального этнографического парка "Апсны" в селе Мгудзырхуа Гудаутского района.В 2003 году он получил звание "Заслуженный художник Адыгеи", в 2003 и 2008 годы провел две персональные выставки, представил живопись и графику. В 2018 году награждён премией "Лучший художник года" Союза художников Абхазии. Живописные и графические работы Батала Джапуа хранятся в Национальной картинной галерее Абхазии и в частных коллекциях в странах Европы: Англии, Германии, Голландии, Турции и других стран.Владимир Зантария — 70Известный абхазский поэт и писатель Владимир Зантария 27 сентября отметит свое 70-летие. Владимир Зантария — писатель, переводчик, критик, поэт, литературовед, критик, журналист, общественный и государственный деятель Абхазии, доктор филологических наук, член-корреспондент Академии наук Абхазии, Заслуженный работник культуры, член Союза писателей СССР, Союза журналистов России, Союза журналистов Абхазии, Союза писателей России, Международной Конфедерации журналистских союзов, Союза писателей Абхазии, Ассоциации писателей Абхазии.Владимир Зантария - активный участник Национально-освободительного движения абхазского народа, один из создателей общественно-политической организации "Айдгылара". Депутат Парламента Абхазии 1991 - 1996 годов, руководил Фондом культуры Абхазии, работал министром культуры, вице-премьером правительства, советником президента, президент Культурного фонда "Абхазия - Северный Кавказ". Принимает активное участие в деятельности Форума народного единства Абхазии.Автор 13 поэтических сборников, публицистических книг и эссе, а также многочисленных научных статей и телепрограмм. Благодаря поэтическому дарованию и хорошему знанию мировой поэзии на абхазском языке в переводе В. Зантариа зазвучали произведения русских поэтов: М. Лермонтова, Ф. Тютчева, А. Блока и других.Указом первого президента Абхазии Владислава Ардзинба награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени. Лауреат Государственной премии им. Д.И. Гулиа за сборник стихов "Навсегда".Людмила Гумба13 февраля 2023 года Народная артистка Абхазии, музыкальный педагог Людмила Гумба отметит свой 70-летний юбилей. Гумба была участницей студенческого эстрадного ансамбля, созданного Юрием Герия - пионером абхазской эстрады. С 1972 году она стала солисткой вокально-инструментального ансамбля "Апсны-67", который был создан в 1967 году.Артисты исполняли песни абхазских композиторов на родном языке в современной аранжировке. В репертуаре ансамбля ста песен, тридцать из них вошли в альбом "Золотая коллекция. Апсны - 67", который вышел в свет в 2007 году.За высокое исполнительское мастерство в 1986 году Людмила Гумба удостоена звания "Заслуженная артистка Абхазии", а в 2011 году она получила звание народной артистки.Также в 2003 году Гумба была награждена орденом "Ахьдз-Апша" II степени, а в 2017 году получила Государственную премию имени Дырмита Гулиа.Виталий КацбаТеатральный художник, живописец, член Союза художников СССР и Абхазии Виталий Кацба родился 6 марта 1953 года. Он окончил Сухумское художественное училище в 1978 году, в том же году поступил в Тбилисскую Академию художеств на факультет живописи отделения "кино и телевидение". Будучи студентом, активно участвовал в художественной жизни Абхазии.Виталий Кацба работал главным художником Абхазского Государственного драматического театра им. С.Я. Чанба. Как художник-постановщик оформил спектакли: "Берег", "Царь Леон", "Кьоджинские перепалки", "Махаз", "Алибей", "Снегурочка", "Тот, кто свел с ума царя", "Махаджиры", "Дом Бернарда Альбы".С 2000 года Виталий Кацба работает директором детского дома творчества "Айнар". С 2016 года главный художник Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера. В качестве художника-постановщика оформил спектакли "Рождество в доме Купьелло", "Пять вечеров", "Ревизор", "Все мои сыновья".Был признан лучшим художник года в 2006 и 2013 годах. Виталий Янкович Кацба активно участвует в творческой жизни Союза художников Абхазии. Его работы хранятся в Государственной Национальной картинной галерее Абхазии, а также в частных коллекциях Италии, Германии, Канады, Швейцарии, России.Адгур Дзидзария — 7026 мая исполнится 70 лет со дня рождения графика, живописца, карикатуриста, иллюстратора, искусствоведа, члена Международной ассоциации художников ЮНЕСКО, Союза художников СССР, Союза художников Абхазии Адгура Дзидзария. Он окончил Сухумскую художественную школу, затем Тбилисскую государственную академию художеств, работал сотрудником Министерства культуры Абхазской АССР, преподавал в СХШ. С 1995 года Адгур Дзидзария член Международной ассоциации художников Юнеско, а с 1996 года вступает в Московский СХ.В середине 1990-х годов провел выставку в Берлине, его работы привлекли большое внимание. В продолжение пяти лет каждую осень он выезжал в Германию на три месяца, усиленно работал, участвовал в международных пленэрах. В Германии у него прошло 6 персональных выставок (1995-1999, 2004). Работает штатным карикатуристом газеты "Россия", создает карикатуры также для журналов "Эгоист Generation" , "Old Timer", Русский Newsweek", иллюстрирует журналы "Алашара" и "Амцабз", разрабатывает картинки для сайта компании "Stop sexism in the media", "Новые Логистические Системы" (Москва), оформляет книги Фазиля Искандера, Даура Зантария, учебник 4 класса "Русская речь" для абхазских школ.В 2000 году галерист Шазина Агрба устраивает первую персональную выставку Адгура Дзидзария в Москве, затем последовали еще две - в 2004, 2005 годах.Руководил Союзом художников Абхазии, основную задачу он видит в просветительской работе, в формировании вкуса и стиля молодых художников, "в пользу расширения сознания, обретения искусством новой глубины и свободы". Кроме успешных занятий творческой деятельностью Адгур Дзидзария увлекается боевыми искусствами, занимается каратэ-до; неоднократный победитель чемпионатов ГССР, участник чемпионатов СССР. Рефери Международной категории. В этом качестве участвовал в двух чемпионатах мира и стилевом чемпионате Японии, обладатель Черного пояса третий дан по каратэ-до стиля Сито-Рю, Черного пояса второй дан по Кобудо стиля Рюкю Кобудзюцу Хозон Синкокай.Нестор Лакоба — 130Революционер-большевик, видный деятель коммунистической партии и руководитель социалистического строительства в Абхазии Нестор Лакоба родился 130 лет назад — 1 мая 1893 года. По его инициативе была организована революционная крестьянская дружина "Киараз". Она, действуя вместе с другими партизанскими отрядами Абхазии, сыграла выдающуюся роль в национально-освободительном движении абхазского народа.На I съезде Советов Абхазии, в феврале 1922 года, Нестор Лакоба был избран председателем Совнаркома Абхазии. Руководил и направлял работу по ликвидации неграмотности населения, развитию сети школ и библиотек, формированию кадров национальной интеллигенции. В течение полутора десятка лет являлся авторитетнейшим и непререкаемым руководителем Абхазии; сильный и волевой политик, он сумел отстаивать политическую дистанцию во взаимоотношениях с Грузией, чем вызвал резкое недовольство в Тбилиси.Нестор Лакоба требовал больше обращать внимание на решение стратегических задач, таких как наращивание производительности Ткуарчалского угольного месторождения, налаживание транспортного сообщения с другими регионами, строительство Черноморской железной дороги и мн. др.28 декабря 1936 года Нестор Лакоба был отравлен в доме Лаврентия Берия в Тбилиси, а через несколько месяцев объявлен "врагом народа". Нестор Лакоба после смерти Сталина был реабилитирован, в 1959 году в Сухуме ему был воздвигнут памятник.Нелли Эшба — 95Первая абхазская женщина-юрист, первая женщина-адвокат, первая абхазка - профессиональный режиссер, Заслуженный деятель искусств Нелли Эшба родилась 95 лет назад. Она окончила Московский юридический институт, через семь лет она отказалась от профессии юриста и посвятила себя театральному искусству. Нелли Эшба окончила с красным дипломом Тбилисский театральный институт имени Шота Руставели. На V курсе совместно с выпускниками Амираном Тания, Хутой Джопуа, Олегом Лагвилава, Алексеем Ермоловым она поставила в стенах института спектакль "Призраки" Дмитрия Гулиа. Позже этот спектакль вошел в репертуар Абхазского драматического театра и пользовался популярностью у зрителей.Нелли Эшба в разные годы работала главным режиссером Абхазского государственного драматического театра, режиссером Тбилисского русского государственного театра им. А.С. Грибоедова, главным режиссером Астраханского русского госдрамтеатра. Создатель и бессменный руководитель Московского театра-студии "Время". Ставила спектакли в театрах Рязани, Кемерово, Барнаула, Смоленска, и др.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов она принимала активное участие во всех митингах, проводимых в Москве против грузинской агрессии. Благородство и чуткость Нелли Ражденовны Эшба давали ей силы работать без отдыха и вдохновляли всех, кто находился рядом. В 2009 году она поставила в Абхазском драматическом театре историческую пьесу Дениса Чачхалиа "Али-Бей". Спектакль был восторженно встречен публикой. Нелли Эшба - кавалер ордена "Ахьдз-апша" II степени. В 2015 году ей было присвоено почетное звание Народной артистки Абхазии. В том же году она ушла из жизни.Георгий Гулиа — 110В 2023 году 14 марта исполнится 110 лет со дня рождения писателя Георгия Гулиа. Окончив Закавказский институт инженеров путей сообщения, он работал по своей специальности, участвовал в строительстве Черноморской железной дороги, но уже в юности у него проявились творческие способности. Работал заместителем редактора республиканской молодёжной газеты "Комсомолец Абхазии".В 1948 года Георгий Гулиа переехал в Москву и начал работать в "Литературной газете" в качестве члена редколлегии. Инициатор издания ежегодного приложения к "Литературной газете" - "Пушкинский праздник".Произведения Гулиа созданы на основе наблюдений за жизнью людей в Абхазии, впечатлений от его собственной трудовой жизни на родине, жизни земляков. Он автор рассказов, повестей, романов, статей, а также произведений исторической тематики: "Огненный конь", "Крепость", "Белая ночь", "Вертолет и горный дух", "Смерть святого Симона Кананита", "Заветное слово Рамзеса Великого", "Скурча уютная", "Руан, 7 июля 1456 года", "Чудак", "Суд под кипарисами", "А если это любовь?" и другие. Он также автор киносценариев "Удивительное воскресенье", "У самого Черного моря".Многие его произведения были переведены почти на все языки народов СССР, а также на немецкий, чешский, китайский, румынский, английский и другие.В 1950 году Георгий Гулиа обращается к истории Абхазии начала XIX века, периоду, прежде не отображенному объективно в литературе. В журнале "Новый мир" была опубликована его повесть "Черные гости", в которой Абхазия на рубеже XVIII-XIX вв. представлена как полностью суверенное государство, проводившее самостоятельную внешнюю политику, полностью независимую от Грузии. Это вызвало ярость шовинистический настроенной грузинской интеллигенции и общественности, тем более, что тогда усиленно осуществлялись процессы фальсификации истории Абхазии.Из под его пера вышли исторические романы и "романы-биографии": "Сказание об Омаре Хайяме", "Фараон Эхнатон", "Человек из Афин", "Сулла", "Жизнь и смерть Михаила Лермонтова". После смерти отца Георгий Гулиа пишет книгу "Дмитрий Гулиа. Повесть о моем отце" для серии "Жизнь замечательных людей".Георгий Гулиа включена награжден орденом Трудового Красного Знамени, тремя орденами "Знак Почета", а также болгарским орденом Кирилла и Мефодия I-й степени. Лауреат Государственной премии СССР за повесть "Весна в Сакене", Государственной премии Абхазии им. Д.И. Гулиа за "Повесть о моем отце".Ефрем Эшба — 13019 марта 1893 года родился политический и государственный деятель, активный участник революционного движения в России и Закавказье Ефрем Эшба. Он закончил Сухумскую горскую школу, поступил в Кутаисскую, а затем перевелся в Тифлисскую гимназию, завершил обучение с золотой медалью. Став студентом юридического факультета Московского университета, активно включился в революционной борьбу.Все время борьбы за власть в Абхазии между меньшевиками и большевиками в период с 1917 до 1921 года Ефрем Эшба был рядом с Нестором Лакоба во главе большевиков. По мнению профессора Георгия Дзидзария, именно в этот период проявился особый организаторский талант Эшба.В мае 1917 года Ефрем Эшба был избран председателем Сухумского окружного комитета РСДРП(б), позже председателем Совета рабочих и крестьянских депутатов. В апреле 1918 года он председатель Военно-революционного комитета округа. В связи с тяжелым положением большевиков Абхазии обращался к В.И. Ленину за помощью. После временного первого и второго падения Советской власти в Абхазии работает в Краснодаре комиссаром по горским делам, избран членом ЦИК Северо-Кавказской республики.В феврале 1921 года был создан Военно-революционный комитет Абхазии; на I съезде Советов Абхазии, в феврале 1922 года Ефрем Эшба был избран председателем ЦИК Абхазии, а в марте 1922 года - членом Президиума и третьим секретарем ЦК КП(б).Он последовательно и бескомпромиссно отстаивал независимость и самостоятельность Абхазии, проявляя настойчивость в вопросе статуса абхазского языка, необходимости утверждения его государственным.В период культа личности Сталина в 1939 году Ефрем Эшба был репрессирован. Посмертно реабилитирован.Памятник Ефрему Эшба был установлен в Сухуме в 1982 году, в парке имени В.И. Ленина. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов грузинские боевики расстреляли памятник. Он был восстановлен. Памятник стоит в парке, который уже носит имя Ефрема Эшба. Решение об этом было принято Сухумским городским собранием 13 ноября 2020 года.Киршал Чачхалия — 10525 мая исполнится 105 лет со дня рождения Киршала Чачхалия — поэта, члена Союза писателей СССР и Абхазии. Он окончил Сухумский государственный педагогический техникум и Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А.М. Горького.Работал в родном селе Пакуаш в школе, преподавал абхазский язык и литературу. После закрытия грузинскими властями абхазских школ, Киршал Чачхалиа некоторое время работал в библиотеке партийного кабинета Ткуарчалского горкома партии, затем был начальником отдела кадров "Грузуглеразведки", а в середине 1950-х годов, когда открылись абхазские школы, возвратился к педагогической деятельности: преподавал абхазский язык и литературу.Киршал Шамилович Чачхалиа развил и утвердил в абхазской литературе стихотворную сатиру. Влияние на его творчество оказали традиции народной смеховой культуры.Стихи автора публиковались в журналах: "Алашара", "Акуа-Сухум"; газетах: "Апсны Капш", "Советская Абхазия" и других. Многие произведения Чачхалиа напечатаны в "Антологии абхазской поэзии. XX век" и "Антологии абхазской поэзии".30 мая 2018 года к столетнему юбилею со дня рождения Киршала Чачхалиа состоялось торжественное открытие мемориальной доски на фасаде дома №3 по улице Инал-ипа, в котором с 1963 по 1970 год проживал поэт. Писатель-сатирик ушел из жизни в 1970 году.Шота Салакая — 90Ученый-филолог, академик Шота Салакая родился 90 лет назад — 18 июля 1933 года. Шота Салакая - фольклорист, литературовед, критик, доктор филологических наук, профессор, академик АНА и АМАН. Заслуженный деятель науки РА, Заслуженный работник культуры Абхазии, Заслуженный работник высшей школы РА, член Союза писателей СССР, РФ и Абхазии, Ассоциации писателей Абхазии.Его литературоведческие и литературно-критические статьи и ряд книг посвящены вопросам фольклорных истоков и истории национальной литературы, абхазско-адыгским, абхазско-грузинским и другим литературным и культурным связям, творчеству многих абхазских писателей: Дмитрия Гулиа, Иуы Когониа, Дзадза Дарсалиа, Самсона Чанба, Мушни Хашба и других.Ученый автор более 200 публикаций, сборников фольклорных текстов, монографий по героико-архаическому и героико-историческому эпосу абхазов, сборников литературно-критических статей, хрестоматий по фольклору для высших учебных заведений.Шота Салакая был действительным членом трех академий наук: Академии наук Абхазии, Адыгской международной академии наук и Российской академии космонавтики им. К.Е. Циолковского. С момента образования Академии наук Абхазии в 1997 году был главным ученым секретарем президиума. В 1980 году ему была присуждена Госпремия имени Д.И. Гулиа за монографию "Абхазский нартский эпос".Шота Салакая кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, был председателем Комиссии Кабинета Министров по Госпремии имени Г.А. Дзидзария в области науки. Ученый ушел из жизни в 2021 году.Томас Кокоскир — 80Певец-баритон, актер театра и кино, Заслуженный артист Абхазской АССР, Народный артист Абхазии Томас Кокоскир родился 22 июля 1943 года. Окончил Сухумский индустриальный техникум и Московский музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по специальности "педагог- вокалист". После окончания института стал актером Московского музыкального театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. В его репертуаре были партии из опер "Свадьба Фигаро" Моцарта, "Дон Паскуале" Доницетти, "Травиата", "Бал-Маскарад" Верди.Возвратился в Абхазию, работал солистом Абхазской государственной филармонии, затем ведущим солистом Государственного Заслуженного ансамбля песни и танца Абхазии. Параллельно выступал сольно и в эстрадном ансамбле "Райда". Cыграл легендарную главную роль Хаджарата Кяхба в художественном фильме "Белый башлык", снятом на киностудии имени А. Довженко.Томас Кокоскир принимал активное участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, был командиром роты Бзыбских ополченцев. Трагически погиб после войны при исполнении военных служебных обязанностей в Галском районе. В 2014 году Дому культуры города Гагра присвоено его имя, на стене ДК был открыт барельеф с изображением Народного артиста Республики Абхазия Томаса Кокоскир.Тарас Шамба — 85Доктор юридических наук, профессор, общественный и политический деятель, проректор Российского государственного торгово- экономического университета, сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Тарас Шамба родился 85 лет назад — 29 июля 1938 года.Он окончил юридически факультет МГУ, получив специальность юриста-правоведа. Работал следователем прокуратуры города Сухум, в 1973 году поступил в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, которую окончил в 1975 году. В том же году защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Правоохранительные органы в системе государственной структуры".В 1989 году был избран депутатом Верховного Совета СССР. С 1989 по 1991 год Тарас Шамба был народным депутатом СССР. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. был избран президентом Всемирного конгресса Абхазо-абазинского народа, на этом посту проработал 25 лет.В 1997-2002 годы Тарас Шамба работал директором Института коммерческого права Московского Государственного университета коммерции. После реорганизации института в 2002г., стал первым проректором Российского государственного торгово-экономического университета.Автор более 200 научных работ, учебников, научно-популярных изданий, многие из которых опубликованы на иностранных языках. Тарас Шамба - лауреат Государственной премии имени Д.И. Гулиа, награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени за значительный вклад в развитие Абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд. Он ушел из жизни в 2020 году.Уалид Маршан — 75Представитель абхазской диаспоры за рубежом, генерал-лейтенат Уалид Маршан родился 75 лет назад — 1 августа 1948 года.Окончил военную академию. Его имя широко известно во всей Сирии, о его отваге и мужестве сложены легенды. Он проявил редкие организаторские и личные качества при ликвидации ряда террористических, антиправительственных групп. С 1967г. с оружием в руках защищал интересы Сирии. Долгие годы работал заместителем начальника политуправления Службы безопасности Сирии, был награждён многими правительственными наградами.В 2011 году добровольно создал отряд народного сопротивления, действующий по сей день. В 2013 году Уалид Маршан возглавил партию Башара Асада – партию Арабского социалистического возрождения города Аль-Кунейтра. Его достижения и опыт привели к тому, что он стал заместителем руководителя Службы безопасности Сирии, а также исполнял и другие важнейшие государственные задачи.В трудные для Абхазии периоды грузино-абхазского противостояния Уалид Маршан вносил свой весомый вклад в борьбу за ее политическое самоопределение, неоднократно посещал свою историческую Родину, являясь связующим звеном между сирийской абхазо-адыгской диаспорой и Абхазией. В 2019 году в Сухуме, во дворе Министерства по репатриации Республики Абхазия был открыт памятник выдающемуся общественному и политическому деятелю, генерал-майору Сирийской армии Уалиду Маршан. Автор памятника — скульптор Виталий Джения. Уалид Маршан ушел из жизни в 2017 году.Даур Зантария — 7025 мая 1953 года родился прозаик, поэт, публицист, журналист, член Союза писателей СССР и Абхазии Даур Зантария. Он окончил филологический факультет Сухумского государственного педагогического института имени А.М. Горького, Высшие курсы киносценаристов в Москве.В 1977-1981 годы работал в абхазском детском журнале "Амцабз", в 1988-1992 годы в Фонде культуры Республики Абхазия. Еще будучи студентом, проявлял глубокий интерес к литературному творчеству. Некоторые его ранние стихи были опубликованы в 1976 году в журнале "Алашара" (№2). в том же году на страницах "Алашара" (№5) появился один из его первых рассказов "Куаста". Впоследствии были напечатаны исторические повести и рассказы Зантария: "Князь хылцысов", "Судьба Чу Якуба", "Следы зубров", "День певца".В конце 1970-х - 1980-х годах были написаны рассказы "Старуха, сидевшая у окна", "Дзыдзлан", "Конфетное дерево", "Священник Иоанн", "Сахарный петух" и др.; повести "Быстроногий олень", "Феохарис", "Сувенир". На основе повести "Сувенир" Даур Зантария написал сценарий к одноименному фильму. Даур Зантария также автор сценариев к фильмам "Серебряная улица" и "Гроб на заказ".Он автор многих публицистических произведений об Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.В память о Дауре Зантария в 2010 году в Сухуме, в его бывшей квартире создан Культурный центр Даура Зантария, чья деятельность направлена на сохранение и развитие абхазской национальной культуры. Директором Центра стала его создательница, известная общественная деятельница Циза Гумба. В 2011 и 2012 годах проводился международный мультижанровый фестиваль памяти Даура Зантария "Акуа- фест" с участием известных писателей, художников, музыкантов.Инна ХашбаИнна Хашба вошла в историю отечественной науки как первый абхазский музыковед, этномузыковед, историк музыки. Она родилась 26 января 1938 года и в 2023 году ей исполнилось бы 85 лет. После окончания Сухумской средней школы №7 и Сухумского государственного музыкального училища поступила в Тбилисский государственный университет по специальности "кавказские языки".После окончания университета начала работать младшим научным сотрудником Абхазского института языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулиа.В 1962 году она была командирована в Тбилиси, в отдел этнографии Института истории имени И.А. Джавахишвили АН ГССР. В 1963 году начала заниматься по общему музыкознанию и музыкально-теоретическим дисциплинам, прошла курс консерватории и аспирантуры, блестяще сдала кандидатский минимум по теории музыки. Затем работала в Ленинградском Институте театра, музыки и кинематографии.В музеях Ленинграда и Москвы она изучила хранящиеся там абхазские музыкальные инструменты, всесторонне и с большой точностью описала их, подвергла спектральному анализу извлекаемые из них звуки, собрала сведения об изготовлении инструментов, их функциях и значении в этнографическом быту и вообще в жизни абхазского народа, с помощью выявленных ею же народных сказителей и исполнителей описала технику исполнения, составила список народной терминологии, таблицу последования звуков в порядке высоты, карту распространения инструментов.Инна Хашба каждый год совершала научные экспедиции, принимала участие в научных конгрессах, симпозиумах, сессиях, собрала уникальный материал; она является автором научных работ: "Редкая этнографическая находка", "Абхазский народный музыкальный инструмент - апхьарца", "Абхазские народные музыкальные инструменты" которые получили высокую оценку учёных с мировым именем.В 1967 году ее жизнь трагически оборвалась в возрасте 29 лет. Творческое наследие Инны Хашба — бесценный вклад в исследование истории культуры Абхазии.Василий ЦаргушНародный артист Абхазии, композитор, этнограф, музыкальный педагог и музыковед, художественный руководитель и главный дирижер Государственного ансамбля народной песни и танца Абхазии Василий Царгуш родился 85 лет назад, 1 февраля 1938 года.В 1958 году Царгуш поступил в Сухумское музыкальное училище на дирижерский факультет и во время учебы руководил школьным хором. В 1963 году он был направлен на работу в Госансамбль Абхазии в качестве дирижера-хормейстера.В 1976 году под руководством Царгуш Госансамбль впервые выехал на гастроли за рубеж - в Польшу. После этого абхазские артисты выступали в ГДР, ФРГ, Западном Берлине, ЧССР, Сирии, Греции, в африканских странах (Эфиопии, Танзании, Мозамбике), Аргентине, Мексике, Франции, Турции. С 1968 по 2020 год Василий Царгуш был художественным руководителем и главным дирижером Госансамбля.Кроме того, во время и после Отечественной войны народа Абхазии он еще больше раскрыл свои творческие способности, пробуя себя в роли композитора. Василий Царгуш написал хоровые кантаты "О трех героях", "Память о погибших" и "Мать Абхазия"Царгуш - Лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени. Композитор ушел из жизни в 2021 году.Хасан ХаразияУчастник Великой Отечественной войны, Хасан Харазия награжденный орденами Ленина, Суворова III степени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, четырьмя орденами Красного Знамени, а также американским орденом "За заслуги" родился 115 лет назад, 27 января 1908 года.Хасан Харазия - советский военачальник, гвардии генерал-лейтенант, окончил Реальное училище, а затем вторую Трудовую школу в Сухуме, добровольно ушел служить в Красную армию. Окончил Академию имени М.В. Фрунзе и был назначен начальником штаба 112-го горно-кавалерийского полка 21-й горно-кавалерийской дивизии.В июне 1941 вместе с полком отправился на фронт и участвовал в тяжелых оборонительных боях в Жлобине, Гомеле, Добруше, Курске, Орле, Мценске, Карсаково и других городах. Также участвовал в наступательной операции в составе конной группы. Я.К. Кулиева. В дальнейшем командовал различными частями и подразделениями Красной Армии, участвовал во многих боевых операциях по освобождению территории СССР и Европейских стран от немецко- фашистских захватчиков.В послевоенный период служил в советской армии на различных командных должностях. Хасан Харазия скончался 21 марта 1990 года в Сухуме. На перекрестке улиц Ардзинба и Пушкина, в сквере, прилегающем к Госфилармонии, установлен памятник, посвященный ему.Владимир Анкваб — 9523 февраля 1928 года родился поэт, литературовед, кандидат филологических наук, доцент АГУ, декан кафедры абхазской литературы Сухумского государственного педагогического института (впоследствии Абхазский государственный университет), общественный деятель, член Союза писателей СССР и Союза писателей Абхазии Владимир Анкваб.После получения среднего образования в 1954 году поступил в Сухумский государственный педагогический институт им.А.М. Горького, в 1956-1961 годы - студент Литературного института им. А.М. Горького в Москве, в 1968-1970 годы - аспирант Московского государственного педагогического института; 23 мая 1970 года защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по теме: "Проза Михаила Лакрба и абхазская новелла".Работал преподавателем абхазской литературы, доцентом, заведующим (с 1975г.) кафедрой абхазской литературы Сухумского государственного педагогического института им. А.М. Горького (затем Абхазского государственного университета им.А.М. Горького). За участие в 1977-1978 годы в борьбе против ассимиляторской, националистической политики грузинских властей в Абхазии (был в числе 130 представителей абхазской интеллигенции, подписавших "Абхазское письмо" в адрес Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева и др.) был исключен из КПСС, смещен с должности заведующего кафедрой.До конца своей жизни Владимир Платонович Анкваб читал студентам курс истории абхазской литературы, воспитывал в студентах любовь к родной литературе, а через неё - любовь к народу, его языку, истории и культуре. Он был близок к студентам, активно вовлекал их в общественную жизнь республики.Владимир Анкваб - автор ряда ценных для развития абхазской литературы литературоведческих работ, он анализирует выдающиеся произведения абхазской литературы 1940-1970-х годов. Он автор более 10 поэтических и литературоведческих книг. Владимир Анкваб ушел из жизни в 1987 году.Юрий Аргун — 8530 октября 1938 года родился ученый-историк, этнолог, общественный деятель, профессор АГУ, депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, Заслуженный работник культуры Абхазии Юрий Аргун. Он окончил филологический факультет Сухумского Педагогического института, поступил в аспирантуру Института этнографии имени Н. Миклухо-Маклая АН СССР, защитил кандидатскую диссертацию на тему "Современный быт и культура бзыбских абхазов". Начал работать в газете "Советская Абхазия" переводчиком, заведовал отделом дореволюционного периода Абхазского Госмузея, был заместителем директора, а в последующем возглавлял Государственный музей Абхазии.Юрий Аргун был в числе тех, кто в 1977 году инициировал и подписал письмо представителей общественности и интеллигенции высшему политическому руководству СССР, получившее широкую известность как "Письмо ста тридцати". За свои политические убеждения, принципиальную гражданскую позицию подвергался преследованиям со стороны партийного руководства Грузии. В 1978 г. был освобожден от занимаемой должности и исключен из рядов КПСС, что в то время являлось приговором, но волна народного возмущения не позволила совершить окончательную расправу над ним. После известных событий в Абхазии этого периода Юрий Аргун был принят на работу в Абхазский институт языка, литературы и истории им.Д.И. Гулиа (ныне - АбИГИ), где проработал до конца своей жизни, пройдя путь от старшего и ведущего научного сотрудника до заведующего отделом этнологии.Юрий Аргун вел активную преподавательскую деятельность в Абхазском госуниверситете, открытие которого в 1979 году было и его заслугой, где он работал с 1981 года.Он автор более 200 научных и научно-популярных публикаций, в том числе свыше 10 книг и монографий Они в основном посвящены изучению быта и культуры абхазов. Аргун - автор проекта и руководитель практического возрождения абхазских национальных праздников "Лыхнашта" и "Абжьыуаа реизара". В 1991 году Юрию Гудисовичу Аргун было присвоено звание "Заслуженный работник культуры Абхазии". В 2008 году был удостоен Государственной премии имени Г.А. Дзидзария в области науки. Его не стало в 2014 году.Владимир Цвинария — 8528 февраля исполнилось бы 85 лет литературоведу, поэту, переводчику, доктору филологических наук Владимиру Цвинария. Он окончил отделение абхазского языка и литературы и немецкого языка филологического факультета Сухумского государственного педагогического института.В 1962 году поступил в аспирантуру Института мировой литературы им. А.М. Горького АН СССР в Москве. В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию "Творчество Б.В. Шинкуба и развитие художественного образа в абхазской поэзии". В 1993 году защитил докторскую диссертацию "Абхазское стихосложение: (Метрика. Ритмика. Композиция)".С 1968 года работал в отделе фольклора и литературы (затем отдела литературы) Абхазского института языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа (ныне Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АНА).Он внес значительный вклад в развитие абхазского литературоведения и критики. Автор большого количества научных и литературно-критических статей, монографий об абхазской литературе, стихосложении; о творчестве И.А. Когониа, Д.И. Гулиа, Б.В. Шинкуба, А.Н. Гогуа и др.; ряда поэтических сборников.Он опубликовал свыше 50 научных статей в различных научных изданиях и на страницах газеты "Апсны Капшь" и журналах "Алашара", "Рица"; он также печатался и во многих всесоюзных журналах: "Москва", "Дружба народов", "Критика". Писал на абхазском (художественные произведения, исследования, статьи) и русском (статьи, исследования) языках; владел грузинским и немецким языками. Владимир Цвинария ушел из жизни в 2006 году.День Независимости — 3030 сентября в Абхазии отметят День Независимости. В ходе Сентябрьской наступательной операции в 1993 году бои за столицу Республики Сухум предопределили общий исход Отечественной войны народа Абхазии. Операция по освобождению Сухума от войск Госсовета Грузии длилась 11 дней. Ожесточенные боевые действия в черте столицы шли несколько дней.Операция по освобождению города завершилась на площади перед Домом правительства (сейчас носит название Площадь Свободы). Основные силы противника, понеся в ходе боев за Сухум серьезные потери, были не в состоянии организовать во все еще оккупированных восточных районах Абхазии эффективную оборону.На следующий день после освобождения Сухума, на мосту через реку Кодор у границы Гулрыпшского и Очамчырского районов состоялось соединение Западного и Восточного фронтов. А 30 сентября 1993 года вся территория страны была освобождена от грузинских войск.30 сентября 1993 года Абхазская Армия вышла к реке Ингур и водрузила там Абхазский государственный флаг. Дорогой ценой заплатил народ Абхазии за свою свободу. На полях сражений сложили свои головы лучшие сыновья и дочери Апсны. Обагренная кровью земля наша стала последним покоем для многих наших братьев с Северного Кавказа, Дона, Кубани, других городов и регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, пришедших на помощь нашему народу в дни тяжких испытаний.В День независимости Абхазии по всей стране устраивают концерты, народные гуляния, проводят спортивные мероприятия, приуроченные к знаменательной дате. К Мемориалу Славы и другим памятникам и местам захоронений возлагаются цветы и венки. Кульминацией праздника является праздничный салют.Признание Абхазии — 1526 августа исполнится 15 лет со дня признания независимости Абхазии Российской Федерацией. Многим из тех, кто услышал знаменательное заявление тогдашнего президента России Дмитрия Медведева, его слова запомнились навсегда: "Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским Заключительным актом СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами – я подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии".Признание независимости Абхазии стало переломным моментом в новейшей истории Республики Абхазии. В этот день в городе Сухум тысячи жителей, собравшиеся на площади Свободы, с ликованием восприняли Указ Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева о признании независимости Республики Абхазия. Президент Сергей Багапш поздравил народ Абхазии с обретением независимости, с победой народа Абхазии. Радости абхазского народа не было предела: повсеместно звучала музыка, пели песни, танцевали, многие не смогли сдержать слез радости.Сотни людей пришли к дому Владислава Григорьевича Ардзинба, чтобы поздравить Первого Президента Республики Абхазия с величайшим событием в истории нашей страны. "Независимость Абхазии – главная цель моей жизни", - не раз говорил В.Г. Ардзинба. И вот 26 августа 2008г. сбылась его заветная мечта, Абхазия получила международное признание.Первые выборы25 лет назад — 14 марта 1998 года в Абхазии впервые провели выборы в Органы местного самоуправления. 23 ноября 1996 года состоялись первые после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов выборы в Народное Собрание.В дальнейшем выборы проходили каждые три года в 2001, 2004, 2007, затем срок действия полномочий депутатов был продлён в соответствии с этим выборы проходили в 2011 и 2016 годах.Депутаты местных собраний Абхазии избираются на четыре года. Органы местного самоуправления утверждают местный бюджет, местные налоги и сборы. Кроме того, местное самоуправление распоряжается муниципальной собственностью, согласовывает назначение глав органов внутренних дел, образования, культуры и других должностных лиц.Госкомитет по репатриации — 30 летГосударственному комитету по репатриации в этом году исполнится 30 лет, он был создан 23 марта 1993 года с целью укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом, и оказания помощи репатриантам.В числе первостепенных задач, которые стоят перед Госкомитетом – оказание помощи репатриантам в адаптации в Абхазии и создание условий для репатриации соотечественников, предки которых в результате трагических событий ХIX века были вынуждены покинуть Абхазию.Для финансирования государственной программы репатриации в 1998 году был создан внебюджетный Фонд репатриации.В соответствии с Конституционным Законом Республики Абхазия "О репатриантах" наши соотечественники в течении 5 лет имеют статус репатрианта. На протяжении этих пяти лет Госкомитет оказывает репатриантам посильную финансовую помощь, предоставляет жилье и земельные участки, помогает в трудоустройстве и оформлении гражданства Республики Абхазия, оплачивает обучение репатриантов в дошкольных и школьных учреждениях, частично оплачивает обучение в высших учебных заведениях Республики Абхазия.По данным Госкомитета по репатриации, более шести тысяч человек получили паспорта гражданина Республики Абхазия, из них в разных районах республики постоянно проживают до 700 человек.Государственный симфонический оркестр Абхазии — 90Государственный симфонический оркестр Абхазии был создан 90 лет назад — 1 апреля 1933 года. Оркестр был основан благодаря усилиям талантливого музыканта и энтузиаста Константина Ковача, который стал первым дирижером новообразованного коллектива. На основе абхазского музыкального фольклора, появлялись произведения, составлявшие наряду с классикой репертуар оркестра, а в концертной деятельности симфонического оркестра активное участие принимали студенты Сухумского музыкального техникума - вокалисты и инструменталисты. Концерты симфонического оркестра за короткий период стали популярными и проходили с большим успехом.Но в 1937 году коллектив был расформирован, многие оркестранты репрессированы. Только спустя более 20 лет абхазский народ возродил этот очаг культуры; большая заслуга в этом принадлежит первому абхазскому дирижеру Льву Джергения. В 1969 году симфонический оркестр получил статус Государственного.После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, в 1994 году Симфонический оркестр был преобразован в Государственный камерный оркестр Республики Абхазия. Первый концерт после войны Государственный симфонический оркестр дал в 1994 году, и назывался он "Плач по погибшим".Горская школа — 160Сухумская начальная Горская школа начала работать 160 лет назад — 14 апреля 1863 года.Открытие горских школ на Кавказе во второй половине XIX века было важной частью имперской политики. Горские школы были открыты в городах Грозный, Усть-Лабинск, Майкоп и Сухум. Именно в горских школах росли и воспитывались те люди, которые впоследствии стали первой интеллигенцией среди представителей кавказских народов.Горская школа была открыта с пансионом на 40 человек, предназначавшаяся исключительно для детей абхазов. Попечителем школы был начальник Сухумского военного округа генерал-майор Шатилов.В 1923 году школе было присвоено имя Нестора Лакоба, которое она носит и сегодня. То здание, в котором сейчас размещена школа, было построено уже в советское время.МИД Абхазии — 30 лет17 мая в Абхазии ежегодно отмечается профессиональный праздник абхазских дипломатов - День дипломатического работника Республики Абхазия. Министерство иностранных дел Абхазии было учреждено Постановлением Верховного Совета Республики Абхазия 17 мая 1993 года в самый разгар Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, когда перед народом Абхазии нависла угроза тотального истребления. Уже тогда было ясно, что без реализации внешнеполитической функции Абхазское государство состояться не может. Сотрудники МИД Абхазии боролись на политико-дипломатическом и информационном фронтах войны, вместе со всем народом приближая Победу.Значительное влияние на формирование профессиональной абхазской дипломатии оказало взаимодействие с представителями старейших и наиболее влиятельных дипломатических школ - России, США, Великобритании, Франции, Германии, постоянные контакты с такими международными организациями, как ООН, ОБСЕ, ЕС и другими участниками процесса урегулирования грузино-абхазского конфликта.Сегодня усилия национальной дипломатии направлены, в первую очередь, на создание благоприятных условий для поступательного развития Республики Абхазия, защиту ее суверенитета, безопасности и отстаивания государственных интересов в международном сообществе.Первая футбольная команда — 115Первая абхазская футбольная команда под называнием "Veni, Vidi, Vici" была организована при Сухумском реальном училище 115 лет назад — 29 сентября 1908 года. Вскоре стали появляться новые команды: "Орел", "Слободка" и др. После установления Советской власти в Абхазии первой футбольной командой стала "Унион". В 1925г. была организована секция спортивных игр и коллегия судей.За сто лет в Абхазии выросло не одно поколение искусных мастеров кожаного мяча. Абхазский футбол дал миру футболистов-игроков национальной, олимпийской и молодёжной команд Советского Союза, а также сильнейших клубов СССР: Нияз Дзяпшипа, Георгий Грамматикопуло, Владимир Маргания, Ахра Цвейба, Виталий Дараселия, Георгий Сичинава, Роберт Бостанджян, Владимир Гетманов, Роман Хагба и многих других.Поклонники всенародной любимой игры искренне верят, что Абхазия снова будет славиться целыми плеядами известных футболистов, ведь есть сегодня в Республике достойные продолжатели дела мастеров футбола старших поколений.Абхазские телевидение — 45Первый выпуск Абхазского телевидения вышел в эфир 45 лет назад — 6 ноября 1978 года в 19:00. На телевизионных экранах появилась заставка с видом Сухума и с этого дня началось становление Абхазского телевидения, и первая передача стала всенародным праздником, открывшим новую эру в жизни абхазского народа. Становление Абхазского ТВ проходило в непростое время, когда с воодушевлением воспринимался каждый шаг, связанный с подъемом и возрождением традиционной абхазской культуры, с сохранением абхазского языка.Сотрудники Абхазского телевидения самоотверженно работали в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 годов. Тогда коллективу АТ удалось вывезти из оккупированной столицы все необходимое оборудование и наладить вещание из Гудауты. Передачи Абхазского телевидения поднимали дух наших сограждан в тяжелое военное время, а накопленный видеоархив являлся бесценным хранилищем истории Абхазии.Каждый день, без перерывов и выходных сотрудники Абхазской Государственной Телерадиокомпании внимательно отслеживают события и тенденции в стране и мире, чтобы найти наиболее интересную форму подачи материалов новостного, аналитического или развлекательного характера.

