https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/asad-na-vstreche-s-putinym-vyrazil-podderzhku-rossii-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1044651157.html

Асад на встрече с Путиным выразил поддержку России в спецоперации на Украине

Асад на встрече с Путиным выразил поддержку России в спецоперации на Украине

Асад накануне прилетел в Москву, в среду утром возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. По данным Кремля, стороны будут обсуждать актуальные вопросы... 15.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-15T18:45+0300

2023-03-15T18:45+0300

2023-03-15T18:45+0300

башар асад

владимир путин

сирия

россия

политика

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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Президент Сирии Башар Асад на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выразил поддержку Москве в спецоперации на Украине.Он также добавил, что ситуация в мире нуждается в стабилизации.Сирийский лидер поблагодарил его за стойкость российской позиции на международной арене и помощь в борьбе с терроризмом в Сирии."Хочу отразить вам благодарность сирийского народа за вашу стойкую позицию, за стойкую позицию РФ на международной арене. Это позиция, которая исходит из суверенитета Сирийской Арабской Республики и единства ее земель, отражение террора и также отталкивание всех иностранных наземных вооруженных сил, которые там находятся", - сказал он.Президент России Владимир Путин сообщил, что находится с Асадом в постоянном контакте, отношения двух стран развиваются."Уважаемый господин президент, очень рад Вас видеть в Москве. Спасибо, что приняли наше приглашение. Мы находимся в постоянном контакте и наши отношения развиваются", - сказал Путин на встрече с Асадом.Асад накануне прилетел в Москву, в среду утром возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. По данным Кремля, стороны будут обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/kak-rossiya-pomogaet-likvidirovat-posledstviya-zemletryaseniya-v-sirii-i-turtsii-1044012972.html

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башар асад, владимир путин, сирия, россия, политика