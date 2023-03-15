https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/glava-mid-abkhazii-okazhet-sodeystvie-v-tekhnicheskom-osnaschenii-agu-1044652092.html

Глава МИД Абхазии окажет содействие в техническом оснащении АГУ

Глава МИД Абхазии окажет содействие в техническом оснащении АГУ

Кадровая база позволит совершить рывок в сфере IT в Абхазии. 15.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-15T20:05+0300

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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба окажет содействие в техническом оснащении АГУ, сообщило агентство Апсныпресс. Как рассказала агентству помощник ректора университета Анжела Каджая, при университете постепенно будет создаваться IT база. Она подчеркнула, что если получится создать кадровую базу, то получится совершить рывок в этой сфере.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/it-klass-otkroyut-v-sukhumskoy-shkole-10-1044605773.html

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