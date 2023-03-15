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Глава МИД Абхазии окажет содействие в техническом оснащении АГУ
Глава МИД Абхазии окажет содействие в техническом оснащении АГУ
Кадровая база позволит совершить рывок в сфере IT в Абхазии. 15.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-15T20:05+0300
2023-03-15T20:05+0300
2023-03-15T20:05+0300
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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба окажет содействие в техническом оснащении АГУ, сообщило агентство Апсныпресс. Как рассказала агентству помощник ректора университета Анжела Каджая, при университете постепенно будет создаваться IT база. Она подчеркнула, что если получится создать кадровую базу, то получится совершить рывок в этой сфере.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/it-klass-otkroyut-v-sukhumskoy-shkole-10-1044605773.html
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агу, абхазия, мид абхазии, инал ардзинба
агу, абхазия, мид абхазии, инал ардзинба
Глава МИД Абхазии окажет содействие в техническом оснащении АГУ
Кадровая база позволит совершить рывок в сфере IT в Абхазии.
СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба окажет содействие в техническом оснащении АГУ, сообщило агентство Апсныпресс.
Как рассказала агентству помощник ректора университета Анжела Каджая, при университете постепенно будет создаваться IT база.
"Она будет включать приобретение современной техники, литературы, организацию онлайн-лекций с ведущими российскими и белорусскими IT специалистами. IT сегодня – это очень перспективная сфера с огромным оборотом средств", - отметила Каджая.
Она подчеркнула, что если получится создать кадровую базу, то получится совершить рывок в этой сфере.