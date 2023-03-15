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Метеоролог: зима в Абхазии отступила

Метеоролог: зима в Абхазии отступила

О погоде в Абхазии до конца марта в интервью радио Sputnik рассказала специалист Госкомитета по экологии Диана Трапш. 15.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-15T16:58+0300

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Метеоролог: зима в Абхазии отступила Метеоролог: зима в Абхазии отступила

Как сообщила Трапш, в течение второй половины марта погода сохранится относительно неустойчивой с переменной облачностью и дождями разной интенсивности."В отдельные дни будет наблюдаться густой туман с ограниченной видимостью. Атмосферное давление сохранится нестабильное. Температура воздуха ночью от 10 до 15 градусов, в отдельные дни – до 16-17. Дневные температуры – от 15 до 24 градусов. Отдельные дни будут солнечными, теплыми. Но в основном погода неустойчивая с дождями. Ветер переменный, юго-западный, юго-восточный 3-8 метров в секунду, в отдельные дни ожидаем порывы ветра до 10 метров в секунду", – сообщила метеоролог. Она отметила, что по синоптическим процессам, которые будут проходить до конца марта, можно смело сказать, что зима уже отступила и наступила весна. Подробности слушайте в аудиофайле.

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