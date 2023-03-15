https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/meteorolog-zima-v-abkhazii-otstupila--1044645418.html
Метеоролог: зима в Абхазии отступила
Метеоролог: зима в Абхазии отступила
О погоде в Абхазии до конца марта в интервью радио Sputnik рассказала специалист Госкомитета по экологии Диана Трапш. 15.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-15T16:58+0300
2023-03-15T16:58+0300
2023-03-15T16:59+0300
радио
подкасты
абхазия
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/0f/1044645257_0:0:2495:1404_1920x0_80_0_0_5bc7d1c815bbdb5cf3afd0ba4a17d1d6.jpg
Метеоролог: зима в Абхазии отступила
Метеоролог: зима в Абхазии отступила
Как сообщила Трапш, в течение второй половины марта погода сохранится относительно неустойчивой с переменной облачностью и дождями разной интенсивности."В отдельные дни будет наблюдаться густой туман с ограниченной видимостью. Атмосферное давление сохранится нестабильное. Температура воздуха ночью от 10 до 15 градусов, в отдельные дни – до 16-17. Дневные температуры – от 15 до 24 градусов. Отдельные дни будут солнечными, теплыми. Но в основном погода неустойчивая с дождями. Ветер переменный, юго-западный, юго-восточный 3-8 метров в секунду, в отдельные дни ожидаем порывы ветра до 10 метров в секунду", – сообщила метеоролог. Она отметила, что по синоптическим процессам, которые будут проходить до конца марта, можно смело сказать, что зима уже отступила и наступила весна. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/0f/1044645257_1:0:2468:1850_1920x0_80_0_0_5eea3c3aebb32a31964ebe686e9e7c73.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
Метеоролог: зима в Абхазии отступила
16:58 15.03.2023 (обновлено: 16:59 15.03.2023)
О погоде в Абхазии до конца марта в интервью радио Sputnik рассказала специалист Госкомитета по экологии Диана Трапш.
Как сообщила Трапш, в течение второй половины марта погода сохранится относительно неустойчивой с переменной облачностью и дождями разной интенсивности.
"В отдельные дни будет наблюдаться густой туман с ограниченной видимостью. Атмосферное давление сохранится нестабильное. Температура воздуха ночью от 10 до 15 градусов, в отдельные дни – до 16-17. Дневные температуры – от 15 до 24 градусов. Отдельные дни будут солнечными, теплыми. Но в основном погода неустойчивая с дождями. Ветер переменный, юго-западный, юго-восточный 3-8 метров в секунду, в отдельные дни ожидаем порывы ветра до 10 метров в секунду", – сообщила метеоролог.
Она отметила, что по синоптическим процессам, которые будут проходить до конца марта, можно смело сказать, что зима уже отступила и наступила весна.
Подробности слушайте в аудиофайле
.