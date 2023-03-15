https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/po-tu-storonu-gumisty-surovyy-urok-martovskogo-nastupleniya--1044637781.html

По ту сторону Гумисты: суровый урок Мартовского наступления

По ту сторону Гумисты: суровый урок Мартовского наступления

Мартовское наступление — самая трагичная военная операция в истории Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. 15.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-15T08:55+0300

2023-03-15T08:55+0300

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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Наступление абхазских войск, которым командовал полковник Сергей Дбар, началось в ночь с 15 на 16 марта. В 0:45 абхазские войска нанесли по вражеским объектам авиационно-артиллерийский удар, после чего последовало сухопутное наступление сразу по нескольким направлениям.Сначала спецназ из 23 человек разминировал верхний Гумистинский мост и вступил в бой с противником.Гудаутская штурмовая группа и 3-я мотострелковая бригада форсировали реку Гумиста в районе висячего моста и дошли с боями до улицы Эшба. Одновременно с ними реку перешли группы "Беркут", "Град", "Эвкалипт" и оказались в окружении, с рассветом их стали расстреливать из танков и артиллерии."На одной из улиц села увидели стоящую БМП. Подойдя к машине ближе, поняли, что она стоит заведенная. Подумали, что грузины, испугавшись, бросили ее и убежали. Кто-то хотел взорвать БМП с помощью гранатомета, некоторые решили использовать технику по прямому назначению. Было около трех часов ночи. Оказалось, экипаж боевой машины дремал, а когда заметил неладное, резко тронулся задним ходом и начал хаотично стрелять по нам из установленного на БМП пулемета. От выстрелов погиб наш товарищ Авто Дзидзария", – вспоминал ветеран войны Дмитрий Аргун.Рассвет за ГумистойБатальон "Шаратын", который должен был идти по верхнему Гумистинскому мосту, вышел на исходные позиции только к рассвету 16 марта. Их начали расстреливать прямой наводкой грузинские артиллеристы.В районе нижних Гумистинских мостов форсировали реку 1-й батальон и 2-я штурмовая группа. Но они не смогли добиться поставленной задачи, как и Гагрская штурмовая группа и Пицундский батальон.В районе цеха по производству целлофана перешли реку Афоно-Эшерская штурмовая группа под командованием Цкуя и рота Гумистинского фронта под командованием Тванба. Группы справились с поставленной задачей – вышли в район Гумистинского массива, овладели рубежом Ачадарской железнодорожной платформы, тем самым создав условия для ввода второго эшелона.Вслед за Афоно-Эшерской штурмовой группой последовал второй эшелон - 5-й батальон береговой охраны под командованием Смыр. Вместе с батальоном форсировали Гумисту группы "Сатурн" и "Ураган". Группам удалось выйти к Ачадарской платформе и мандариновому саду.ОтступлениеСначала наступление абхазских бойцов развивалось успешно. Но грузинские войска стали подтягивать резерв. В свою очередь абхазские подразделения не смогли дать передовым частям подкрепление. Наступление захлебнулось. Попав в окружение и вовремя не получив подкрепления, бойцы абхазской армии вдоль всей Гумистинской линии фронта три дня без еды и воды пытались под шквальным огнем отойти назад."Противник начал обстреливать берег, не давая возможности нашим вооруженным силам перейти. Мы зашли вглубь и оказались в окружении. Погибших у нас на тот момент было немало. Ошибки были и со стороны нашей артиллерии, она постоянно нас бомбила. Мои друзья погибли от осколков наших же мин", – рассказал ветеран Рауль Лолуа.Прорвать окружение абхазским бойцам удалось лишь 18 марта. Начавшееся в ночь с 15 на 16 марта наступление не имело успеха. После кровопролитных боев абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. В боях за Сухум в марте 1993 года, по разным данным, погибло 222 бойца абхазской армии, 23 пропали без вести.Впоследствии Мартовская операция была оценена как неудачная с точки зрения военной тактики. Выяснилось, что в ходе наступления имели место серьезные просчеты, такие как несогласованность действий подразделений, нечеткое выполнение приказов. Но именно благодаря трагическим урокам Мартовского наступления стало очевидно, что для взятия Сухума необходимо овладеть господствующими высотами на северных подступах к столице. Фактически в марте и была отработана правильная тактика, успешно примененная в июле-сентябре 1993 года."Мы должны говорить не о поражении наших войск, а о неудачной попытке наступления. Но сам факт того, что мы предпринимаем одно наступление, следующее наступление, настойчиво ищем путь освобождения нашего родного города, говорит и о нашей силе, и о наших возможностях", – говорил первый президент Абхазии Владислав Ардзинба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/priblizilo-pobedu-veterany-podelilis-vospominaniyami-o-martovskom-nastuplenii-1038139174.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190315/Amichba-o-Martovskom-nastuplenii-ne-bylo-somneniy-chto-Sukhum-budet-vzyat-1026882047.html

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