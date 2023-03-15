https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/premera-spektaklya-krasavets-muzhchina-sostoitsya-v-rusdrame--1044647381.html

Премьера спектакля "Красавец мужчина" состоится в РУСДРАМе

Премьера спектакля "Красавец мужчина" состоится в РУСДРАМе

Постановка режиссера Ирины Дремовой приурочена к 200-летию русского драматурга Александра Островского. 15.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-15T14:55+0300

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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Премьера комедии "Красавец мужчина" состоится в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 26 марта, сообщается на сайте театра. В 2022 году режиссеры из России представили в лаборатории РУСДРАМа три эскиза по пьесам Александра Островского.По решению зрителей победу одержала работа выпускницы Новосибирского государственного театрального института Ирины Дремовой.Красавца мужчину Аполлона Окоемова сыграет Осман Абухба, а главная женская роль Зои Окоемовой досталась Аманде Кварацхелия. По словам режиссера, при распределении ролей от Османа "шла энергия", мимо которой "нельзя проскочить". В спектакле также задействованы актеры РУСДРАМа Анна Гюрегян, Джамбул Жордания, Наталия Папаскири, Эмиль Петров, Марина Скворцова, Милана Ломия, Люпчо Спасов, Кирилл Шишкин и Екатерина Барышева. Показы пройдут также 26 и 27 марта, в 19:00.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/rusdram-pokazhet-shest-spektakley-v-teatrakh-moskvy-1044345672.html

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