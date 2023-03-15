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Премьера спектакля "Красавец мужчина" состоится в РУСДРАМе
Премьера спектакля "Красавец мужчина" состоится в РУСДРАМе
Постановка режиссера Ирины Дремовой приурочена к 200-летию русского драматурга Александра Островского. 15.03.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Премьера комедии "Красавец мужчина" состоится в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 26 марта, сообщается на сайте театра. В 2022 году режиссеры из России представили в лаборатории РУСДРАМа три эскиза по пьесам Александра Островского.По решению зрителей победу одержала работа выпускницы Новосибирского государственного театрального института Ирины Дремовой.Красавца мужчину Аполлона Окоемова сыграет Осман Абухба, а главная женская роль Зои Окоемовой досталась Аманде Кварацхелия. По словам режиссера, при распределении ролей от Османа "шла энергия", мимо которой "нельзя проскочить". В спектакле также задействованы актеры РУСДРАМа Анна Гюрегян, Джамбул Жордания, Наталия Папаскири, Эмиль Петров, Марина Скворцова, Милана Ломия, Люпчо Спасов, Кирилл Шишкин и Екатерина Барышева. Показы пройдут также 26 и 27 марта, в 19:00.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/rusdram-pokazhet-shest-spektakley-v-teatrakh-moskvy-1044345672.html
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русдрам, абхазия, культура, театр
русдрам, абхазия, культура, театр

Премьера спектакля "Красавец мужчина" состоится в РУСДРАМе

14:55 15.03.2023 (обновлено: 16:17 15.03.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Первый спектакль в Русдраме после ограничительных мер
Первый спектакль в Русдраме после ограничительных мер - Sputnik Абхазия, 1920, 15.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Постановка режиссера Ирины Дремовой приурочена к 200-летию русского драматурга Александра Островского.
СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Премьера комедии "Красавец мужчина" состоится в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 26 марта, сообщается на сайте театра.
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В 2022 году режиссеры из России представили в лаборатории РУСДРАМа три эскиза по пьесам Александра Островского.
По решению зрителей победу одержала работа выпускницы Новосибирского государственного театрального института Ирины Дремовой.
Красавца мужчину Аполлона Окоемова сыграет Осман Абухба, а главная женская роль Зои Окоемовой досталась Аманде Кварацхелия.
По словам режиссера, при распределении ролей от Османа "шла энергия", мимо которой "нельзя проскочить".

"Я поняла, что пьеса "Красавец мужчина" как никакая другая подходит Абхазии. Не хочу сказать, что мужчины здесь другие, но местный менталитет, можно сказать, завораживает, и хочется его разгадать", – сказала она.

В спектакле также задействованы актеры РУСДРАМа Анна Гюрегян, Джамбул Жордания, Наталия Папаскири, Эмиль Петров, Марина Скворцова, Милана Ломия, Люпчо Спасов, Кирилл Шишкин и Екатерина Барышева. Показы пройдут также 26 и 27 марта, в 19:00.
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