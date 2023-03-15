https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/premera-spektaklya-krasavets-muzhchina-sostoitsya-v-rusdrame--1044647381.html
Премьера спектакля "Красавец мужчина" состоится в РУСДРАМе
Премьера спектакля "Красавец мужчина" состоится в РУСДРАМе
Постановка режиссера Ирины Дремовой приурочена к 200-летию русского драматурга Александра Островского. 15.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-15T14:55+0300
2023-03-15T14:55+0300
2023-03-15T16:17+0300
в абхазии
русдрам
абхазия
культура
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1b/1037321411_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_eacd6473e1b8e6fe30d2794f29b3c73a.jpg
СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Премьера комедии "Красавец мужчина" состоится в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 26 марта, сообщается на сайте театра. В 2022 году режиссеры из России представили в лаборатории РУСДРАМа три эскиза по пьесам Александра Островского.По решению зрителей победу одержала работа выпускницы Новосибирского государственного театрального института Ирины Дремовой.Красавца мужчину Аполлона Окоемова сыграет Осман Абухба, а главная женская роль Зои Окоемовой досталась Аманде Кварацхелия. По словам режиссера, при распределении ролей от Османа "шла энергия", мимо которой "нельзя проскочить". В спектакле также задействованы актеры РУСДРАМа Анна Гюрегян, Джамбул Жордания, Наталия Папаскири, Эмиль Петров, Марина Скворцова, Милана Ломия, Люпчо Спасов, Кирилл Шишкин и Екатерина Барышева. Показы пройдут также 26 и 27 марта, в 19:00.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/rusdram-pokazhet-shest-spektakley-v-teatrakh-moskvy-1044345672.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1b/1037321411_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e4aef1791097de9a594220f92082f355.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
русдрам, абхазия, культура, театр
русдрам, абхазия, культура, театр
Премьера спектакля "Красавец мужчина" состоится в РУСДРАМе
14:55 15.03.2023 (обновлено: 16:17 15.03.2023)
Постановка режиссера Ирины Дремовой приурочена к 200-летию русского драматурга Александра Островского.
СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Премьера комедии "Красавец мужчина" состоится в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 26 марта, сообщается на сайте театра.
В 2022 году режиссеры из России представили в лаборатории РУСДРАМа три эскиза по пьесам Александра Островского.
По решению зрителей победу одержала работа выпускницы Новосибирского государственного театрального института Ирины Дремовой.
Красавца мужчину Аполлона Окоемова сыграет Осман Абухба, а главная женская роль Зои Окоемовой досталась Аманде Кварацхелия.
По словам режиссера, при распределении ролей от Османа "шла энергия", мимо которой "нельзя проскочить".
"Я поняла, что пьеса "Красавец мужчина" как никакая другая подходит Абхазии. Не хочу сказать, что мужчины здесь другие, но местный менталитет, можно сказать, завораживает, и хочется его разгадать", – сказала она.
В спектакле также задействованы актеры РУСДРАМа Анна Гюрегян, Джамбул Жордания, Наталия Папаскири, Эмиль Петров, Марина Скворцова, Милана Ломия, Люпчо Спасов, Кирилл Шишкин и Екатерина Барышева. Показы пройдут также 26 и 27 марта, в 19:00.