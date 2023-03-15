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Прогноз погоды в Абхазии на 16 марта
Прогноз погоды в Абхазии на 16 марта
Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барическое поле пониженного атмосферного давления. 15.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-15T20:06+0300
2023-03-15T20:06+0300
2023-03-15T20:06+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. В четверг, 16 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на 16 марта
Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барическое поле пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 15 мар – Sputnik. В четверг, 16 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.