https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-16-marta-1044652973.html

Прогноз погоды в Абхазии на 16 марта

Прогноз погоды в Абхазии на 16 марта

Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барическое поле пониженного атмосферного давления. 15.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-15T20:06+0300

2023-03-15T20:06+0300

2023-03-15T20:06+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. В четверг, 16 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии