https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/spektakl-gumistinskaya-ballada-pokazali-v-abkhazskom-dramaticheskom-teatre----1044653530.html
Спектакль "Гумистинская баллада" показали в Абхазском драматическом театре
Спектакль "Гумистинская баллада" показали в Абхазском драматическом театре
Мартовская наступательная операция – один из самых трагичных эпизодов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. 15.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-15T20:22+0300
2023-03-15T20:22+0300
2023-03-15T20:22+0300
в абхазии
овна
мартовское наступление
абхазия
абхазский драматический театр
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СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Спектакль "Гумистинская баллада" режиссера Мадины Аргун по пьесе Анзора Мукба показали в Абхазском драматическом театре в день 30-й годовщины начала Мартовского наступления в Отечественной войне народа Абхазии. Сюжет спектакля основан на реальных событиях. Действия разворачиваются в ночь с 15 на 16 марта 1993 года, когда началась операция Гумистинского фронта по освобождению Сухума. Абхазские бойцы смогли прорвать первую линию обороны врага, перейти реку Гумиста. Однако грузины развернули артиллерию и стали вести огонь, отрезав штурмующих от второго эшелона. Наступательная операция потерпела неудачу. В постановке рассказывается о судьбе одной из штурмовых групп, которая находилась в районе "Зеленого дома", и ждала подкрепления второго эшелона. Бойцы храбро сражались три дня, после чего им приказали отступать. Одного из героев постановки зовут Манча, он геройски погибает во время наступления. Врачи не смогли спасти его после сильного ранения, так как у них не было медикаментов. Умирая, он попросил медсестру передать своей любимой извинения. В ходе Отечественной войны народа Абхазии 15-16 марта 1993 года абхазские Вооруженные силы на Гумистинском фронте предприняли крупномасштабное наступление по освобождению Сухума. Мотострелковые подразделения должны были форсировать несколько участков реки Гумиста, при поддержке с воздуха и с моря прорвать первый оборонительный рубеж противника и развить дальнейшее наступление по освобождению столицы. Однако операция не привела к успеху. После ожесточенных боев с грузинами абхазские подразделения вынуждены были отойти на исходные позиции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/po-tu-storonu-gumisty-surovyy-urok-martovskogo-nastupleniya--1044637781.html
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овна, мартовское наступление, абхазия, абхазский драматический театр
овна, мартовское наступление, абхазия, абхазский драматический театр
Спектакль "Гумистинская баллада" показали в Абхазском драматическом театре
Мартовская наступательная операция – один из самых трагичных эпизодов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Спектакль "Гумистинская баллада" режиссера Мадины Аргун по пьесе Анзора Мукба показали в Абхазском драматическом театре в день 30-й годовщины начала Мартовского наступления в Отечественной войне народа Абхазии.
Сюжет спектакля основан на реальных событиях. Действия разворачиваются в ночь с 15 на 16 марта 1993 года, когда началась операция Гумистинского фронта по освобождению Сухума.
Абхазские бойцы смогли прорвать первую линию обороны врага, перейти реку Гумиста.
Однако грузины развернули артиллерию и стали вести огонь, отрезав штурмующих от второго эшелона. Наступательная операция потерпела неудачу.
В постановке рассказывается о судьбе одной из штурмовых групп, которая находилась в районе "Зеленого дома", и ждала подкрепления второго эшелона. Бойцы храбро сражались три дня, после чего им приказали отступать.
Одного из героев постановки зовут Манча, он геройски погибает во время наступления. Врачи не смогли спасти его после сильного ранения, так как у них не было медикаментов.
Манча был влюблен в девушку по имени Мадина, она находилась в оккупированном грузинскими войсками Сухуме. Он дал слово, что встретится с Мадиной в освобожденном городе, но ему не суждено было выполнить обещание.
Умирая, он попросил медсестру передать своей любимой извинения.
В ходе Отечественной войны народа Абхазии 15-16 марта 1993 года абхазские Вооруженные силы на Гумистинском фронте предприняли крупномасштабное наступление по освобождению Сухума.
Мотострелковые подразделения должны были форсировать несколько участков реки Гумиста, при поддержке с воздуха и с моря прорвать первый оборонительный рубеж противника и развить дальнейшее наступление по освобождению столицы.
Однако операция не привела к успеху. После ожесточенных боев с грузинами абхазские подразделения вынуждены были отойти на исходные позиции.