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Учения ГСО, СГБ и МВД продолжатся в Галском районе
Учения ГСО, СГБ и МВД продолжатся в Галском районе
Учения силовых структур начались ранним утром 12 марта с переброса военной техники и части личного состава в Галский район. 15.03.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Совместные оперативно-тактические учения Госслужбы охраны, СГБ и МВД продолжатся, сообщили в пресс-службе ГСО. Силовики подводят промежуточные итоги, согласовывают сроки и программу второго этапа учений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/raskryty-nekotorye-podrobnosti-ucheniy-silovikov-v-galskom-rayone-1044603131.html
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гсо абхазии, служба безопасности республики абхазия, мвд абхазии, абхазия, галский район
гсо абхазии, служба безопасности республики абхазия, мвд абхазии, абхазия, галский район

Учения ГСО, СГБ и МВД продолжатся в Галском районе

14:25 15.03.2023 (обновлено: 16:09 15.03.2023)
© Sputnik / Леон АдлейбаСГБ Абхазии
СГБ Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 15.03.2023
© Sputnik / Леон Адлейба
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Учения силовых структур начались ранним утром 12 марта с переброса военной техники и части личного состава в Галский район.
СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Совместные оперативно-тактические учения Госслужбы охраны, СГБ и МВД продолжатся, сообщили в пресс-службе ГСО.
Силовики подводят промежуточные итоги, согласовывают сроки и программу второго этапа учений.
Учебно-тренировочные мероприятия. - Sputnik Абхазия, 1920, 13.03.2023
В Абхазии
Раскрыты некоторые подробности учений силовиков в Галском районе
13 марта, 15:40
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