https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/ucheniya-gso-sgb-i-mvd-prodolzhatsya-v-galskom-rayone--1044647181.html

Учения ГСО, СГБ и МВД продолжатся в Галском районе

Учения ГСО, СГБ и МВД продолжатся в Галском районе

Учения силовых структур начались ранним утром 12 марта с переброса военной техники и части личного состава в Галский район. 15.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-15T14:25+0300

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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Совместные оперативно-тактические учения Госслужбы охраны, СГБ и МВД продолжатся, сообщили в пресс-службе ГСО. Силовики подводят промежуточные итоги, согласовывают сроки и программу второго этапа учений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/raskryty-nekotorye-podrobnosti-ucheniy-silovikov-v-galskom-rayone-1044603131.html

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