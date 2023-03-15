https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/ucheniya-gso-sgb-i-mvd-prodolzhatsya-v-galskom-rayone--1044647181.html
Учения ГСО, СГБ и МВД продолжатся в Галском районе
Учения ГСО, СГБ и МВД продолжатся в Галском районе
Учения силовых структур начались ранним утром 12 марта с переброса военной техники и части личного состава в Галский район. 15.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-15T14:25+0300
2023-03-15T14:25+0300
2023-03-15T16:09+0300
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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Совместные оперативно-тактические учения Госслужбы охраны, СГБ и МВД продолжатся, сообщили в пресс-службе ГСО. Силовики подводят промежуточные итоги, согласовывают сроки и программу второго этапа учений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/raskryty-nekotorye-podrobnosti-ucheniy-silovikov-v-galskom-rayone-1044603131.html
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гсо абхазии, служба безопасности республики абхазия, мвд абхазии, абхазия, галский район
гсо абхазии, служба безопасности республики абхазия, мвд абхазии, абхазия, галский район
Учения ГСО, СГБ и МВД продолжатся в Галском районе
14:25 15.03.2023 (обновлено: 16:09 15.03.2023)
Учения силовых структур начались ранним утром 12 марта с переброса военной техники и части личного состава в Галский район.
СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Совместные оперативно-тактические учения Госслужбы охраны, СГБ и МВД продолжатся, сообщили в пресс-службе ГСО.
Силовики подводят промежуточные итоги, согласовывают сроки и программу второго этапа учений.