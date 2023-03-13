https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/raskryty-nekotorye-podrobnosti-ucheniy-silovikov-v-galskom-rayone-1044603131.html

Раскрыты некоторые подробности учений силовиков в Галском районе

Раскрыты некоторые подробности учений силовиков в Галском районе

Учения силовых структур начались ранним утром 12 марта с переброса военной техники и части личного состава в Галский район. 13.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-13T15:40+0300

2023-03-13T15:40+0300

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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. В рамках трехдневных учений сотрудники Государственной службы охраны, Службы госбезопасности и Министерства внутренних дел Абхазии отработают мероприятия по противодействию террористическим атакам, сообщает пресс-служба МВД республики.По словам главы СГБ Роберта Киут, учения направлены на пресечение диверсионной, террористической и иной деятельности противника в случае боевых действий. Он пояснил, что такие тренировки раньше проводились для небольших групп силовиков. Масштаб учений увеличился с учетом международной обстановки – силовики отрабатывают взаимодействие в сложных ситуациях.Глава ГСО Дмитрий Дбар отметил, что условия проведения учений максимально приближены к боевым проходят в несколько этапов. "Мы будем часто проводить данные учения по антитеррористическим угрозам. Бойцы должны знать друг друга, взаимодействовать друг с другом и уметь отрабатывать вместе слаженно боевые задачи, поставленные перед ними", – сказал он.Министр внутренних дел Вальтер Бутба добавил, что сотрудники СОБР МВД отрабатывают мероприятия по освобождению заложников и обезвреживанию лиц, совершивших нападение на КПП на госгранице.Сообщается, что руководители силовых структур высоко оценили первый этап учений – были продемонстрированы высокий профессионализм силовиков и эффективность управленической деятельности при реагировании на угрозы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230312/sovmestnye-ucheniya-silovykh-struktur-nachalis-v-galskom-rayone-1044576847.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/poymat-i-obezvredit-antiterroristicheskie-ucheniya-v-sukhume-1041684335.html

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