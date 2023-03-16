https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/bashar-asad-dozhdalsya-istoricheskogo-povorota-1044656464.html

Башар Асад дождался исторического поворота

Башар Асад дождался исторического поворота

Сирийский лидер Башар Асад прилетел в Москву во вторник, 14 марта, а в среду, 15 марта, он провел переговоры с Владимиром Путиным. 16.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-16T10:42+0300

2023-03-16T10:42+0300

2023-03-16T10:52+0300

сирия

россия

владимир путин

башар асад

мнение

авторы

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0e/1033202875_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_311ef5405386f7e6d60d6048c7e83886.jpg

Визит Башара Асада в Россию сложно назвать рядовым: хотя президент Сирии не был в Москве всего полтора года, за это время глобальная обстановка сильно изменилась, пишет Петр Акопов для РИА Новости. Если не на третий: самым горячим регионом стала Европа, самая большая концентрация растущих противоречий сверхдержав — в Тихоокеанском регионе. Но при всем этом для Сирии как раз нынешнее время можно назвать поворотным — наконец-то наметился выход из 12-летней смуты.Потому что одновременно с визитом Асада в Москву в российской столице собрались заместители министров иностранных дел четырех стран — России, Сирии, Ирана и Турции. А на следующую неделю намечена уже встреча глав МИД этих стран.Трехсторонний так называемый астанинский формат по сирийскому урегулированию действует уже несколько лет, но в нем не было самой Сирии, против участия которой возражала Турция. Интересы Дамаска, по сути, представляли Москва и Тегеран, что, естественно, не способствовало движению в сторону нормализации сирийско-турецких отношений. А без этого никакое полноценное сирийское урегулирование невозможно, потому что общее прошлое никуда не делось и то, что Сирия столетиями была частью Османской империи, определяет очень многое.Эрдоган, конечно, не халиф всех правоверных, но влияние Турции на соседнюю страну огромное. После начала гражданской войны в Сирии Эрдоган проклял Асада и поставил на его свержение, которого не случилось благодаря Ирану и России. И спустя 12 лет наконец-то пришло время для признания Анкарой очевидного: Асад никуда не уйдет — нужно договариваться о том, как жить дальше. Но Турция контролирует часть северных районов Сирии, в самой Турции находятся миллионы сирийских беженцев, а самоуправляемые курдские районы с сирийской стороны границы категорически неприемлемы для Турции, то есть проблемы между двумя странами огромные и сложнейшие. Не говоря уже о том, что не только США, но и различные арабские и европейские страны поддерживают противников Асада как в многомиллионной сирийской эмиграции, так и на самой сирийской территории (пример с американской поддержкой курдов лишь самый заметный). То есть клубок противоречий вокруг и внутри Сирии настолько сложный, что для выхода из нынешней патовой ситуации, казалось бы, нужны какие-то сверхчеловеческие усилия.Однако за последний год все стало более заметно меняться. Во-первых, приближается окончание изоляции Сирии в арабском мире. Год назад Асад впервые с начала гражданской войны посетил Объединенные Арабские Эмираты, а в прошлом месяце съездил в Оман. После недавнего землетрясения в Дамаск приезжал министр иностранных дел Египта — тоже впервые с 2011-го. То есть движение в сторону возвращения Сирии в состав арабского мира началось — и уже можно говорить о том, что в обозримом будущем оно приведет к восстановлению членства страны в Лиге арабских государств.Во-вторых, изменилась позиция Турции. Сначала возобновились контакты — в том числе официальные — по линии руководства спецслужб, потом стали встречаться силовики двух стран, а несколько месяцев назад Эрдоган заявил, что не исключает возможность встречи с Асадом. Затем появилось согласие Турции на четырехсторонний формат переговоров с участием сирийских властей — и теперь можно надеяться, что после победы Эрдогана на майских президентских выборах начнется реальная подготовка к его встрече с сирийским президентом. Она не приведет к решению всех турецко-сирийских проблем, но после нее будет закрыта самая тяжелая страница в отношениях двух соседних государств.В-третьих, началось саудовско-иранское примирение, что, несомненно, положительно скажется на перспективах восстановления Сирии. На него нужны десятки миллиардов долларов — и если богатые арабские страны перестанут смотреть на Иран как на угрозу собственной безопасности, а на Сирию как на иранскую вотчину, то договориться о необходимых инвестициях будет куда проще.В-четвертых, начало нормализации сирийско-турецких и саудовско-иранских отношений уменьшает значение американского военного присутствия в Сирии. Хотя Штаты и держат несколько сотен своих военнослужащих в трех сирийских провинциях (курдских и нефтеносных), их возможность влиять на ситуацию (то есть, грубо говоря, мешать собиранию Сирии под властью Асада) ослабнет в случае возобновления прямых контактов и начала переговоров о курдской проблеме между Дамаском и Анкарой.Сложноустроенная, многонациональная и многоконфессиональная Сирия и так жила в непростом окружении: враждебно настроенный Израиль на западе, непростые отношения с Иорданией на юге, влияние и неофициальные территориальные претензии северной соседки Турции. После начала "арабской весны" спокойствие в Сирии не могло сохраниться не столько из-за внутренних проблем, сколько из-за коллапса соседнего Ирака (спасибо американским интервентам), а в последние годы в трясину раскола и кризиса погрузился еще и соседний Ливан.Россия и Сирия — старые союзники, еще с 1960-х, а особенно после прихода к власти в 1970-м Хафеза Асада, отца нынешнего президента. В 2015 году мы спасли Асада: наш действительно "ограниченный контингент" снял угрозу падения Дамаска, а потом вместе с иранцами помог сирийским властям вернуть контроль над большей частью страны. Восстановление сирийской государственности и экономики, возвращение беженцев и налаживание нормальной жизни в одной из ключевых и важнейших стран арабского мира станет признаком поворота всего региона к новой жизни — и влияние России на ситуацию в Сирии, а также вокруг нее выходит далеко за рамки чисто сирийского урегулирования. Оно говорит о значимой активной роли нашей страны в Ближневосточном регионе — и именно так воспринимается всем арабским, а значит, и полуторамиллиардным исламским миром. А это стратегически не менее важно, чем наши базы в Хмеймиме и Тартусе.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/asad-na-vstreche-s-putinym-vyrazil-podderzhku-rossii-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1044651157.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230311/postamerikanskiy-mir-nastupaet-uzhe-na-blizhnem-vostoke-1044568349.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/desyatyy-paket-sanktsiy--demonstratsiya-ekonomicheskogo-porazheniya-zapada-1044270368.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

сирия, россия, владимир путин, башар асад, мнение, авторы, колумнисты