https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/glava-sukhuma-izuchil-rabotu-predpriyatiy-tatarstana-1044673488.html

Глава Сухума изучил работу предприятий Татарстана

Глава Сухума изучил работу предприятий Татарстана

Делегация администрации Сухума во главе с Бесланом Эшба находится с рабочим визитом в Казани с 14 марта. 16.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-16T21:46+0300

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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Делегация из Сухума побывала на нескольких предприятиях в Татарстане, сообщается на сайте столичной администрации.Помимо этого, Беслан Эшба побывал на предприятии "Казанская мельница", занимающееся приемом, обработкой, хранением зерна, а также его переработкой - созданием муки и комбикормов. В Ново-Савиновском районе столицы Татарстана, Казани, гостям из Абхазии рассказали о программе по благоустройству дворовых территорий, а в МУП "Городское благоустройство" поделились опытом содержания улично-дорожной городской сети и ливневой канализации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/eshba-abkhazii-nuzhno-privlekat-profilnykh-investorov-i-razvivat-proizvodstvo-1044645587.html

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