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Глава Сухума изучил работу предприятий Татарстана
Глава Сухума изучил работу предприятий Татарстана
Делегация администрации Сухума во главе с Бесланом Эшба находится с рабочим визитом в Казани с 14 марта. 16.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-16T21:46+0300
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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Делегация из Сухума побывала на нескольких предприятиях в Татарстане, сообщается на сайте столичной администрации.Помимо этого, Беслан Эшба побывал на предприятии "Казанская мельница", занимающееся приемом, обработкой, хранением зерна, а также его переработкой - созданием муки и комбикормов. В Ново-Савиновском районе столицы Татарстана, Казани, гостям из Абхазии рассказали о программе по благоустройству дворовых территорий, а в МУП "Городское благоустройство" поделились опытом содержания улично-дорожной городской сети и ливневой канализации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/eshba-abkhazii-nuzhno-privlekat-profilnykh-investorov-i-razvivat-proizvodstvo-1044645587.html
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абхазия, новости, сухум, казань
Глава Сухума изучил работу предприятий Татарстана
Делегация администрации Сухума во главе с Бесланом Эшба находится с рабочим визитом в Казани с 14 марта.
СУХУМ, 16 мар - Sputnik.
Делегация из Сухума побывала на нескольких предприятиях в Татарстане, сообщается
на сайте столичной администрации.
Одним из таких предприятий стало производственное объединение "Зарница", занимающееся разработкой и производством интерактивных тренажеров, учебного и лабораторного оборудования, в том числе автоматизированных автодромов для детей, тренажеров-симуляторов езды на машине, тренажер пожаротушения, на котором можно потренироваться бороться с огнем.
Помимо этого, Беслан Эшба побывал на предприятии "Казанская мельница", занимающееся приемом, обработкой, хранением зерна, а также его переработкой - созданием муки и комбикормов.
В Ново-Савиновском районе столицы Татарстана, Казани, гостям из Абхазии рассказали о программе по благоустройству дворовых территорий, а в МУП "Городское благоустройство" поделились опытом содержания улично-дорожной городской сети и ливневой канализации.