https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/grazhdanin-uzbekistana-zaderzhan-po-podozreniyu-v-rasprostranenii-metadona-v-sukhume-1044670222.html
Гражданин Узбекистана задержан по подозрению в распространении метадона в Сухуме
Гражданин Узбекистана задержан по подозрению в распространении метадона в Сухуме
По словам задержанного, наркотики он приобрел в Москве и перевез через границу для дальнейшего распространения в Абхазии. 16.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-16T19:57+0300
2023-03-16T19:57+0300
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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Сухуме гражданина Узбекистана, подозреваемого в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Подобные закладки с участием самого задержанного были обнаружены на улице Папаскир в районе Сухумской горы. По словам Локтева, наркотики он приобрел в Москве, "подняв" тайную закладку. Запрещенные вещества он перевез через границу в Абхазию для дальнейшего распространения. Места закладок он пересылал куратору через Telegram. За каждую закладку Локтев получал тысячу рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии, он заключен под стражу. МВД сообщает, что в ходе разработки оперативной информации было установлено, что наркотики в Абхазии реализуются по так называемому наркоканалу "Визи" и все мероприятия были направлены на пресечение деятельности этого канала.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/zhitel-tsandripsha-arestovan-za-vvoz-narkotikov-v-abkhaziyu-1044655723.html
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абхазия, новости, мвд абхазии, наркотики
Гражданин Узбекистана задержан по подозрению в распространении метадона в Сухуме
19:57 16.03.2023 (обновлено: 20:29 16.03.2023)
По словам задержанного, наркотики он приобрел в Москве и перевез через границу для дальнейшего распространения в Абхазии.
СУХУМ, 16 мар - Sputnik.
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Сухуме гражданина Узбекистана, подозреваемого в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
У 22-летнего Даниила Локтева при обыске изъяли 12 черных заизолированных свертка с метадоном, которые он собирался сбыть путем тайных закладок. Также у него были изъяты электронные весы и изолента.
Подобные закладки с участием самого задержанного были обнаружены на улице Папаскир в районе Сухумской горы. По словам Локтева, наркотики он приобрел в Москве, "подняв" тайную закладку. Запрещенные вещества он перевез через границу в Абхазию для дальнейшего распространения.
Места закладок он пересылал куратору через Telegram. За каждую закладку Локтев получал тысячу рублей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии, он заключен под стражу.
МВД сообщает, что в ходе разработки оперативной информации было установлено, что наркотики в Абхазии реализуются по так называемому наркоканалу "Визи" и все мероприятия были направлены на пресечение деятельности этого канала.