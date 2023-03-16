https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/grazhdanin-uzbekistana-zaderzhan-po-podozreniyu-v-rasprostranenii-metadona-v-sukhume-1044670222.html

Гражданин Узбекистана задержан по подозрению в распространении метадона в Сухуме

Гражданин Узбекистана задержан по подозрению в распространении метадона в Сухуме

По словам задержанного, наркотики он приобрел в Москве и перевез через границу для дальнейшего распространения в Абхазии. 16.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-16T19:57+0300

2023-03-16T19:57+0300

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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Сухуме гражданина Узбекистана, подозреваемого в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Подобные закладки с участием самого задержанного были обнаружены на улице Папаскир в районе Сухумской горы. По словам Локтева, наркотики он приобрел в Москве, "подняв" тайную закладку. Запрещенные вещества он перевез через границу в Абхазию для дальнейшего распространения. Места закладок он пересылал куратору через Telegram. За каждую закладку Локтев получал тысячу рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии, он заключен под стражу. МВД сообщает, что в ходе разработки оперативной информации было установлено, что наркотики в Абхазии реализуются по так называемому наркоканалу "Визи" и все мероприятия были направлены на пресечение деятельности этого канала.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/zhitel-tsandripsha-arestovan-za-vvoz-narkotikov-v-abkhaziyu-1044655723.html

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