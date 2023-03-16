https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/zhitel-tsandripsha-arestovan-za-vvoz-narkotikov-v-abkhaziyu-1044655723.html

Житель Цандрипша арестован за ввоз наркотиков в Абхазию

Житель Цандрипша арестован за ввоз наркотиков в Абхазию

Уголовное дело заведено по признакам состава преступлений, соответствующим части 3 статьи 223 и пункту "б" части 3 статьи 224 прим.1 Уголовного кодекса... 16.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-16T09:50+0300

2023-03-16T09:50+0300

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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Житель поселка Цандрипш Акоп Матосян был арестован по подозрению в незаконном приобретении, хранении и ввозе наркотиков в Абхазию, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. 23-летний мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов после пересечения зоны таможенного контроля на российско-абхазской границе. При личном досмотре у него обнаружили наркотическое средство метадон в особо крупном размере. В настоящее время Матосян отбывает административный арест на 15 суток за употребление наркотиков. МВД будет ходатайствовал в суде об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/grazhdanin-abkhazii-byl-zaderzhan-na-granitse-po-podozreniyu-vo-vvoze-narkotikov-1044609861.html

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