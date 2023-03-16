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Житель Цандрипша арестован за ввоз наркотиков в Абхазию
Житель Цандрипша арестован за ввоз наркотиков в Абхазию
Уголовное дело заведено по признакам состава преступлений, соответствующим части 3 статьи 223 и пункту "б" части 3 статьи 224 прим.1 Уголовного кодекса... 16.03.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Житель поселка Цандрипш Акоп Матосян был арестован по подозрению в незаконном приобретении, хранении и ввозе наркотиков в Абхазию, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. 23-летний мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов после пересечения зоны таможенного контроля на российско-абхазской границе. При личном досмотре у него обнаружили наркотическое средство метадон в особо крупном размере. В настоящее время Матосян отбывает административный арест на 15 суток за употребление наркотиков. МВД будет ходатайствовал в суде об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/grazhdanin-abkhazii-byl-zaderzhan-na-granitse-po-podozreniyu-vo-vvoze-narkotikov-1044609861.html
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абхазия, новости, мвд абхазии, наркотики
Житель Цандрипша арестован за ввоз наркотиков в Абхазию
09:50 16.03.2023 (обновлено: 10:16 16.03.2023)
Уголовное дело заведено по признакам состава преступлений, соответствующим части 3 статьи 223 и пункту "б" части 3 статьи 224 прим.1 Уголовного кодекса Абхазии.
СУХУМ, 16 мар – Sputnik.
Житель поселка Цандрипш Акоп Матосян был арестован по подозрению в незаконном приобретении, хранении и ввозе наркотиков в Абхазию, сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
23-летний мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов после пересечения зоны таможенного контроля на российско-абхазской границе.
При личном досмотре у него обнаружили наркотическое средство метадон в особо крупном размере.
В настоящее время Матосян отбывает административный арест на 15 суток за употребление наркотиков. МВД будет ходатайствовал в суде об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.