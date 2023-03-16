https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/khutaba-otsenil-interes-k-abkhazii-na-turisticheskoy-vystavke-mitt-v-moskve-1044660834.html

Хутаба оценил интерес к Абхазии на туристической выставке MITT в Москве

Хутаба оценил интерес к Абхазии на туристической выставке MITT в Москве

В Москве с 16 по 18 марта 2023 года пройдет XXIX Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства – MITT. 16.03.2023, Sputnik Абхазия

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2023-03-16T12:51+0300

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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Абхазия представлена на Международной туристической выставке MITT в Москве и пользуется большим спросом, рассказал в интервью радио Sputnik главный специалист отдела анализа прогнозирования и развития курортно-туристской индустрии Минтуризма Таращ Хутаба.Из-за того что сейчас въезд во многие страны для российских туристов ограничен, Абхазия заняла свое место в пятерке самых популярных направлений по количеству продаж туров, добавил Хутаба."Это очень хорошие показатели для Абхазии. Люди, которые подходят к нам, хотят заключить новые договоры с туристическими объектами Абхазии, гостиницами и отелями, куда они хотят направить людей на отдых. Каждый год на этой выставке Абхазия подписывает соглашения о сотрудничестве с разными регионами России. В этом году тоже планируется подписание нескольких договоров", – отметил специалист.XXIX Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT проходит в Москве с 16 по 18 марта. В делегацию из Абхазии, которую возглавил министр туризма Теймураз Хишба, входят представители туроператоров и профсоюза экскурсоводов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/abkhazskie-goroda-popali-v-desyatku-napravleniy-dlya-ekonomnogo-otdykha-vesnoy-v-2023-godu-1044610492.html

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