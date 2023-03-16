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Хутаба оценил интерес к Абхазии на туристической выставке MITT в Москве
Хутаба оценил интерес к Абхазии на туристической выставке MITT в Москве
В Москве с 16 по 18 марта 2023 года пройдет XXIX Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства – MITT. 16.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-16T12:51+0300
2023-03-16T12:51+0300
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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Абхазия представлена на Международной туристической выставке MITT в Москве и пользуется большим спросом, рассказал в интервью радио Sputnik главный специалист отдела анализа прогнозирования и развития курортно-туристской индустрии Минтуризма Таращ Хутаба.Из-за того что сейчас въезд во многие страны для российских туристов ограничен, Абхазия заняла свое место в пятерке самых популярных направлений по количеству продаж туров, добавил Хутаба."Это очень хорошие показатели для Абхазии. Люди, которые подходят к нам, хотят заключить новые договоры с туристическими объектами Абхазии, гостиницами и отелями, куда они хотят направить людей на отдых. Каждый год на этой выставке Абхазия подписывает соглашения о сотрудничестве с разными регионами России. В этом году тоже планируется подписание нескольких договоров", – отметил специалист.XXIX Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT проходит в Москве с 16 по 18 марта. В делегацию из Абхазии, которую возглавил министр туризма Теймураз Хишба, входят представители туроператоров и профсоюза экскурсоводов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/abkhazskie-goroda-popali-v-desyatku-napravleniy-dlya-ekonomnogo-otdykha-vesnoy-v-2023-godu-1044610492.html
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Хутаба оценил интерес к Абхазии на туристической выставке MITT в Москве
12:51 16.03.2023 (обновлено: 14:07 16.03.2023)
В Москве с 16 по 18 марта 2023 года пройдет XXIX Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства – MITT.
СУХУМ, 16 мар – Sputnik.
Абхазия представлена на Международной туристической выставке MITT в Москве и пользуется большим спросом, рассказал в интервью радио Sputnik
главный специалист отдела анализа прогнозирования и развития курортно-туристской индустрии Минтуризма Таращ Хутаба.
"В этом году мы сделали стенд в форме гагрской колоннады, так как она является визитной карточкой Абхазии и города Гагра. Конечно, к нашему стенду подходит очень много людей, им очень нравится. В связи с глобальными событиями в мире к Абхазии очень большой интерес со стороны средних и малых туроператоров. От крупных туроператоров спрос был и так, но стал еще больше", – подчеркнул он.
Из-за того что сейчас въезд во многие страны для российских туристов ограничен, Абхазия заняла свое место в пятерке самых популярных направлений по количеству продаж туров, добавил Хутаба.
"Это очень хорошие показатели для Абхазии. Люди, которые подходят к нам, хотят заключить новые договоры с туристическими объектами Абхазии, гостиницами и отелями, куда они хотят направить людей на отдых. Каждый год на этой выставке Абхазия подписывает соглашения о сотрудничестве с разными регионами России. В этом году тоже планируется подписание нескольких договоров", – отметил специалист.
XXIX Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT проходит в Москве с 16 по 18 марта. В делегацию из Абхазии, которую возглавил министр туризма Теймураз Хишба, входят представители туроператоров и профсоюза экскурсоводов.