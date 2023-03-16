https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/kontrabandnuyu-bytovuyu-khimiyu-izyali-rossiyskie-tamozhenniki-na-granitse-s-abkhaziey-1044669513.html

Контрабандную бытовую химию изъяли российские таможенники на границе с Абхазией

Контрабандную бытовую химию изъяли российские таможенники на границе с Абхазией

Купленные в Абхазии товары женщина планировала продать на территории России и провозила их через границу без таможенного оформления. 16.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-16T18:32+0300

2023-03-16T18:32+0300

2023-03-16T18:32+0300

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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Краснодарские таможенники изъяли незадекларированные товары, которые пытались вывезти из Абхазии в Россию. Об этом сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.Всего было изъято 159 предметов, которые задержанная приобрела в Абхазии для дальнейшей продажи на территории России. В отношении правонарушительницы возбуждено дело о недекларировании товаров, подлежащих таможенному декларированию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/krasnodarskie-tamozhenniki-presekli-vvoz-tabachnoy-kontrabandy-iz-abkhazii-1044618469.html

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