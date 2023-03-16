https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/ministerstva-turizma-abkhazii-i-kryma-podpisali-soglashenie-o-namereniyakh-1044668011.html
Министерства туризма Абхазии и Крыма подписали соглашение о намерениях
Министерства туризма Абхазии и Крыма подписали соглашение о намерениях
На туристической выставке MITT в Москве соглашение подписали глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба и его крымский коллега Вадим Волченко. 16.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-16T16:37+0300
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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Министерство туризма Абхазии и Министерство курортов и туризма Крыма в четверг, 16 марта, подписали соглашение о намерениях. Об этом сообщает пресс-служба абхазского Минтуризма.Стороны проявили взаимную заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества в туристической сфере и признали необходимость более эффективного использования культурного и туристического потенциала обеих республик.Согласно документу, Абхазия и Крым выразили намерение развивать долгосрочные связи в сфере курортов и туризма, договорились о создании благоприятных условий для развития двусторонних связей, а также об обмене делегациями и информацией об организации совместных ярмарок и выставок, которые будут проводиться как в Абхазии, так и в Крыму.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/khutaba-otsenil-interes-k-abkhazii-na-turisticheskoy-vystavke-mitt-v-moskve-1044660834.html
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Министерства туризма Абхазии и Крыма подписали соглашение о намерениях
16:37 16.03.2023 (обновлено: 16:51 16.03.2023)
На туристической выставке MITT в Москве соглашение подписали глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба и его крымский коллега Вадим Волченко.
СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Министерство туризма Абхазии и Министерство курортов и туризма Крыма в четверг, 16 марта, подписали соглашение о намерениях. Об этом сообщает пресс-служба абхазского Минтуризма.
Стороны проявили взаимную заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества в туристической сфере и признали необходимость более эффективного использования культурного и туристического потенциала обеих республик.
Согласно документу, Абхазия и Крым выразили намерение развивать долгосрочные связи в сфере курортов и туризма, договорились о создании благоприятных условий для развития двусторонних связей, а также об обмене делегациями и информацией об организации совместных ярмарок и выставок, которые будут проводиться как в Абхазии, так и в Крыму.