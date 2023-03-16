https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/pamyat-voinov-pogibshikh-v-martovskom-nastuplenii-pochtili-v-gudaute-1044663846.html

Память воинов, погибших в Мартовском наступлении, почтили в Гудауте

Память воинов, погибших в Мартовском наступлении, почтили в Гудауте

Мартовская наступательная операция началась в ночь с 15 на 16 марта 1993 года. В ней погибли 222 бойца абхазской армии, еще 23 человека пропали без вести. 16.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-16T14:08+0300

2023-03-16T14:08+0300

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ГУДАУТА, 16 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Память воинов абхазской армии, погибших в ходе Мартовского наступления, почтили в Гудауте в четверг, 16 марта.Открывая митинг, военный комиссар Гудаутского района Замир Чкок подчеркнул, что Мартовская наступательная операция по освобождению Сухума от вражеских войск – самая скорбная и трагическая дата в новейшей истории республики."Абхазские бойцы в ходе операции 15 марта форсировали реку Гумисту и заняли стратегически важные высоты до окрестностей Сухума. Несмотря на сложные условия и неравные силы, они вели ожесточенные бои с грузинскими формированиями. Нескольким группам абхазского ополчения все-таки удалось проникнуть в город, но 16 марта наши подразделения вынуждены были отойти, вынося с поля боя убитых и раненых", – рассказал Чкок.Несмотря на многочисленные жертвы, добавил он, родители и родственники погибших настояли на том? чтобы абхазская армия продолжила борьбу против оккупантов до победного конца.Директор Гудаутского государственного музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар Гугуца Джикирба в своей речи отметила, что каждый из 222 погибших бойцов и 23 пропавших без вести достоин того, чтобы рассказать о нем отдельно, но в рамках одного траурного митинга сделать это довольно сложно.Джикирба вкратце рассказала о судьбе нескольких защитников Абхазии и зачитала письма их матерей. Она рассказала о братьях Гураме и Алике Багателия из села Отхара, которые были в числе тех, кто форсировал Гумисту в те дни. Оба они были убиты, и их тела их лежали рядом друг с другом. Их двоюродный брат Мурат Багателия предпринял попытку забрать их с поля боя, но тоже был убит противником.Мать погибшего Даура Сичинава из села Отхара Зита Гулария по состоянию здоровья не смогла присутствовать на митинге и написала для участников церемонии письмо на абхазском языке.В письме она, в частности, вспоминает, как искала тело своего сына среди погребенных людей в братской могиле."Когда освободили Сухум, его отец (супруг Гулария, Калистрат Сичинава - прим.) узнал, что одна русская женщина, проживавшая в многоквартирном доме на въезде в город, вела список погибших. В том списке были имена 246 человек, среди которых был наш сын. Мы узнали нашего Даура по цепочке на шее", – говорилось в отрывке из письма Зиты Гулария.Гугуца Джикирба также зачитала письмо Светланы Шамба, матери Адгура Шамба, пропавшего без вести во время Мартовского наступления."Я знаю, что даже если его нет (сына – прим.), его душа живет. Знаю, что он всегда рядом со мной… Мой маленький, красивый сынок, я не смогла тебя найти. Не смогла дотронуться до каждого из твоих друзей (речь идет о погребенных в братской могиле – прим.), смотреть на них всех было очень тяжело. Знаю, когда меня не станет, тебя найдут", – написала Шамба.Председатель гудаутского отделения Комитета матерей погибших бойцов в Отечественной войне народа Абхазии Емма Ермолова уточнила, что в Мартовской наступательной операции погибло около 50 выходцев из Гудаутского района. Большая часть их родителей уже ушла из жизни, лишь немногие сегодня пребывают в здравии.Невзирая на то, что та военная операция была неудачной для абхазской армии, уверена Ермолова, она все же способствовала приближению победы.Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Заур Тарба поблагодарил всех, кто пришел почтить память героев страны и их родителей – людей, которые вырастили доблестных сыновей и дочерей Абхазии.Первый замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба отметил, что в годы войны было предпринято много попыток выбить врага с родной земли, но наступление в марте оказалось самым кровопролитным."30 лет пролетели как мгновение. По сей день наши матери живут с надеждой, что тела их сыновей найдут. Каждое открытие калитки их дома дает им надежду на то, что кто-то принес хоть какие-то сведения об их детях. Враги думали, что если они не вернут тела наших бойцов, мы падем духом и не сможем воевать, но они сильно ошиблись", – сказал он.В завершение памятного митинга государственный ансамбль "Рица" исполнил "Песню плача", школьники прочитали стихотворения, посвященные войне, и запустили в небо 222 воздушных шара.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/tsvety-vozlozhili-v-sukhume-v-pamyat-o-pogibshikh-v-martovskom-nastuplenii-1044659985.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/gotovy-byli-zastrelitsya-lish-by-ne-popast-v-plen-istoriya-veterana-tamaza-misheliya-1044644713.html

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