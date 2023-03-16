Цветы возложили в Сухуме в память о погибших в Мартовском наступлении
11:18 16.03.2023 (обновлено: 11:23 16.03.2023)
© Sputnik / Леон Адлейба 2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг
© Sputnik / Леон Адлейба
Мартовское наступление стало одной из самых трагичных страниц в истории Отечественной войны народа Абхазии – в кровопролитных боях погибли 222 бойца.
СУХУМ, 16 мар – Sputnik. В Парке Славы в Сухуме прошла церемония возложения цветов в память о воинах, погибших в Мартовском наступлении в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
В церемонии принимали участие члены Кабинета министров, Администрации президента, ветераны ОВНА, родственники погибших, общественные деятели, посол России в Абхазии, глава представительства Россотрудничества в республике.
Мартовское наступление — самая трагичная военная операция в истории Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В ночь с 15 на 16 марта Вооруженные силы Абхазии предприняли попытку освобождения столицы от грузинских войск. Операцией командовал генерал Сергей Дбар.
© Sputnik / Леон Адлейба 2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг
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© Sputnik / Леон Адлейба
2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг
© Sputnik / Леон Адлейба 2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг
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© Sputnik / Леон Адлейба
2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг
© Sputnik / Леон Адлейба 2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг
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© Sputnik / Леон Адлейба
2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг
© Sputnik / Леон Адлейба 2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг
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© Sputnik / Леон Адлейба
2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг
1/4
© Sputnik / Леон Адлейба
2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг
2/4
© Sputnik / Леон Адлейба
2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг
3/4
© Sputnik / Леон Адлейба
2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг
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© Sputnik / Леон Адлейба
2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг
В 0:45 абхазские войска нанесли по вражеским объектам авиационно-артиллерийский удар, после чего последовало сухопутное наступление сразу по нескольким направлениям.
Сначала наступление развивалось успешно, но после того как грузинские войска подтянули резервные силы, бойцы оказались в западне и три дня отступали под шквальным огнем. В операции с абхазской стороны погибли 222 человека, 23 пропали без вести.