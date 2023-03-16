https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/tsvety-vozlozhili-v-sukhume-v-pamyat-o-pogibshikh-v-martovskom-nastuplenii-1044659985.html

Цветы возложили в Сухуме в память о погибших в Мартовском наступлении

Цветы возложили в Сухуме в память о погибших в Мартовском наступлении

Мартовское наступление стало одной из самых трагичных страниц в истории Отечественной войны народа Абхазии – в кровопролитных боях погибли 222 бойца. 16.03.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. В Парке Славы в Сухуме прошла церемония возложения цветов в память о воинах, погибших в Мартовском наступлении в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В церемонии принимали участие члены Кабинета министров, Администрации президента, ветераны ОВНА, родственники погибших, общественные деятели, посол России в Абхазии, глава представительства Россотрудничества в республике. Мартовское наступление — самая трагичная военная операция в истории Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В ночь с 15 на 16 марта Вооруженные силы Абхазии предприняли попытку освобождения столицы от грузинских войск. Операцией командовал генерал Сергей Дбар. В 0:45 абхазские войска нанесли по вражеским объектам авиационно-артиллерийский удар, после чего последовало сухопутное наступление сразу по нескольким направлениям. Сначала наступление развивалось успешно, но после того как грузинские войска подтянули резервные силы, бойцы оказались в западне и три дня отступали под шквальным огнем. В операции с абхазской стороны погибли 222 человека, 23 пропали без вести.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/po-tu-storonu-gumisty-surovyy-urok-martovskogo-nastupleniya--1044637781.html

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