Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/tsvety-vozlozhili-v-sukhume-v-pamyat-o-pogibshikh-v-martovskom-nastuplenii-1044659985.html
Цветы возложили в Сухуме в память о погибших в Мартовском наступлении
Цветы возложили в Сухуме в память о погибших в Мартовском наступлении
Мартовское наступление стало одной из самых трагичных страниц в истории Отечественной войны народа Абхазии – в кровопролитных боях погибли 222 бойца. 16.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-16T11:18+0300
2023-03-16T11:23+0300
в абхазии
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/10/1044658335_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_d569a876099d8320c17e806cbbc5e44c.jpg
СУХУМ, 16 мар – Sputnik. В Парке Славы в Сухуме прошла церемония возложения цветов в память о воинах, погибших в Мартовском наступлении в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В церемонии принимали участие члены Кабинета министров, Администрации президента, ветераны ОВНА, родственники погибших, общественные деятели, посол России в Абхазии, глава представительства Россотрудничества в республике. Мартовское наступление — самая трагичная военная операция в истории Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В ночь с 15 на 16 марта Вооруженные силы Абхазии предприняли попытку освобождения столицы от грузинских войск. Операцией командовал генерал Сергей Дбар. В 0:45 абхазские войска нанесли по вражеским объектам авиационно-артиллерийский удар, после чего последовало сухопутное наступление сразу по нескольким направлениям. Сначала наступление развивалось успешно, но после того как грузинские войска подтянули резервные силы, бойцы оказались в западне и три дня отступали под шквальным огнем. В операции с абхазской стороны погибли 222 человека, 23 пропали без вести.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/po-tu-storonu-gumisty-surovyy-urok-martovskogo-nastupleniya--1044637781.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/10/1044658335_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_4183d903c2c9b0967028f4384d154e57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия
абхазия

Цветы возложили в Сухуме в память о погибших в Мартовском наступлении

11:18 16.03.2023 (обновлено: 11:23 16.03.2023)
© Sputnik / Леон Адлейба 2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг
2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг - Sputnik Абхазия, 1920, 16.03.2023
© Sputnik / Леон Адлейба
Подписаться на
НовостиTelegram
Мартовское наступление стало одной из самых трагичных страниц в истории Отечественной войны народа Абхазии – в кровопролитных боях погибли 222 бойца.
СУХУМ, 16 мар – Sputnik. В Парке Славы в Сухуме прошла церемония возложения цветов в память о воинах, погибших в Мартовском наступлении в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
В церемонии принимали участие члены Кабинета министров, Администрации президента, ветераны ОВНА, родственники погибших, общественные деятели, посол России в Абхазии, глава представительства Россотрудничества в республике.
Мартовское наступление — самая трагичная военная операция в истории Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В ночь с 15 на 16 марта Вооруженные силы Абхазии предприняли попытку освобождения столицы от грузинских войск. Операцией командовал генерал Сергей Дбар.
© Sputnik / Леон Адлейба 2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг
2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Леон Адлейба
2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг
© Sputnik / Леон Адлейба 2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг
2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Леон Адлейба
2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг
© Sputnik / Леон Адлейба 2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг
2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Леон Адлейба
2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг
© Sputnik / Леон Адлейба 2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг
2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Леон Адлейба
2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг
1/4
© Sputnik / Леон Адлейба
2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг
2/4
© Sputnik / Леон Адлейба
2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг
3/4
© Sputnik / Леон Адлейба
2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг
4/4
© Sputnik / Леон Адлейба
2023-03-16. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг
В 0:45 абхазские войска нанесли по вражеским объектам авиационно-артиллерийский удар, после чего последовало сухопутное наступление сразу по нескольким направлениям.
Сначала наступление развивалось успешно, но после того как грузинские войска подтянули резервные силы, бойцы оказались в западне и три дня отступали под шквальным огнем. В операции с абхазской стороны погибли 222 человека, 23 пропали без вести.
Мартовское наступление - Sputnik Абхазия, 1920, 15.03.2023
В Абхазии
По ту сторону Гумисты: суровый урок Мартовского наступления
Вчера, 08:55
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0