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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 марта
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 марта
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 16.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-16T19:04+0300
2023-03-16T19:04+0300
2023-03-16T19:04+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. В пятницу, 17 марта, в Абхазии ожидается пасмурная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.С ночи до полудня из-за прохождения холодного атмосферного фронта с юга ожидаются дождь и туман.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метра в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 марта
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 16 мар - Sputnik. В пятницу, 17 марта, в Абхазии ожидается пасмурная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
С ночи до полудня из-за прохождения холодного атмосферного фронта с юга ожидаются дождь и туман.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метра в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.