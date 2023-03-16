https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-17-marta-1044669678.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 марта

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 марта

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 16.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-16T19:04+0300

2023-03-16T19:04+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. В пятницу, 17 марта, в Абхазии ожидается пасмурная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.С ночи до полудня из-за прохождения холодного атмосферного фронта с юга ожидаются дождь и туман.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метра в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии