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Российские войска поразили украинский пункт управления в ДНР

Российские войска поразили украинский пункт управления в ДНР

Ведомство сообщает, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки уничтожены 93 артиллерийских... 16.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-16T15:30+0300

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2023-03-16T15:50+0300

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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Российские войска поразили пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Камышевка в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны России.Российские истребители сбили украинский военный самолет МиГ-29 в небе над Луганской Народной Республикой, средства ПВО России за сутки перехватили восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", одну противорадиолокационную ракету HARM, уничтожили девять украинских дронов.На Купянском направлении за сутки были уничтожены до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, на Красно-Лиманском направлении – свыше 100 солдат ВСУ, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-30.На Донецком направлении противник потерял до 275 бойцов, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевую машину РСЗО "Ураган", гаубицу Д-20, самоходную гаубицу "Гвоздика", самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin".На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери ВСУ составили до 60 солдат, четыре танка, бронеавтомобиль, гаубицу Д-20, артиллерийскую систему М777, на Херсонском направлении российские войска уничтожили до 35 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины РСЗО "Град", гаубицу Д-30.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/putin-nado-proyavit-konsolidatsiyu-obschestva-chtoby-byla-dostignuta-pobeda-v-svo-1044626188.html

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