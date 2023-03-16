https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/rossiyskie-voyska-porazili-ukrainskiy-punkt-upravleniya-v-dnr-1044666088.html
Российские войска поразили украинский пункт управления в ДНР
Российские войска поразили украинский пункт управления в ДНР
Ведомство сообщает, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки уничтожены 93 артиллерийских... 16.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-16T15:30+0300
2023-03-16T15:30+0300
2023-03-16T15:50+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
донбасс
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/02/1043933812_0:87:3158:1863_1920x0_80_0_0_3c8e0cc568f26bedc14f309bf76b3f34.jpg
СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Российские войска поразили пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Камышевка в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны России.Российские истребители сбили украинский военный самолет МиГ-29 в небе над Луганской Народной Республикой, средства ПВО России за сутки перехватили восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", одну противорадиолокационную ракету HARM, уничтожили девять украинских дронов.На Купянском направлении за сутки были уничтожены до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, на Красно-Лиманском направлении – свыше 100 солдат ВСУ, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-30.На Донецком направлении противник потерял до 275 бойцов, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевую машину РСЗО "Ураган", гаубицу Д-20, самоходную гаубицу "Гвоздика", самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin".На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери ВСУ составили до 60 солдат, четыре танка, бронеавтомобиль, гаубицу Д-20, артиллерийскую систему М777, на Херсонском направлении российские войска уничтожили до 35 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины РСЗО "Град", гаубицу Д-30.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/putin-nado-proyavit-konsolidatsiyu-obschestva-chtoby-byla-dostignuta-pobeda-v-svo-1044626188.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/02/1043933812_279:0:2880:1951_1920x0_80_0_0_2303770c5905850b4eed1f581501538f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска поразили украинский пункт управления в ДНР
15:30 16.03.2023 (обновлено: 15:50 16.03.2023)
Ведомство сообщает, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки уничтожены 93 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 186 районах.
СУХУМ, 16 мар – Sputnik.
Российские войска поразили пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Камышевка в ДНР. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
Помимо этого, были уничтожены ЗРК "С-300", ЗРК "Оса-АКМ", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.
Российские истребители сбили украинский военный самолет МиГ-29 в небе над Луганской Народной Республикой, средства ПВО России за сутки перехватили восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", одну противорадиолокационную ракету HARM, уничтожили девять украинских дронов.
На Купянском направлении за сутки были уничтожены до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, на Красно-Лиманском направлении – свыше 100 солдат ВСУ, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-30.
На Донецком направлении противник потерял до 275 бойцов, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевую машину РСЗО "Ураган", гаубицу Д-20, самоходную гаубицу "Гвоздика", самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin".
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери ВСУ составили до 60 солдат, четыре танка, бронеавтомобиль, гаубицу Д-20, артиллерийскую систему М777, на Херсонском направлении российские войска уничтожили до 35 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины РСЗО "Град", гаубицу Д-30.