https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/turpoezd-sochi-nachnet-kursirovat-v-gagru-s-29-aprelya-1044662637.html
Турпоезд "Сочи" начнет курсировать в Гагру с 29 апреля
Турпоезд "Сочи" начнет курсировать в Гагру с 29 апреля
В этом году немного изменилось расписание поезда, благодаря чему у туристов появляется больше времени на то, чтобы познакомиться с достопримечательностями... 16.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-16T14:54+0300
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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Туристический ретро-поезд "Сочи" начнет курсировать в Абхазию с 29 апреля до конца октября, сообщается на сайте РЖД.Изменения появились в расписании поезда – теперь он приезжает в Гагру на два часа раньше, чем в прошлом году, а уезжает на полчаса позже. Таким образом у гостей республики будет больше времени для того, чтобы познакомиться с самыми интересными достопримечательностями. Сообщается также, что снизится время ожидания на абхазо-российской границе. Туристический поезд "Сочи" начал курсировать по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра в августе 2020 года. Вагоны в нем выполнены в ретро-стиле 80-х годов, но при этом оснащены всеми современными удобствами. Поезд сформирован из 10 вагонов (пять общих с местами для сидения, плацкартный, купейный, вагон СВ и вагон-ресторан, в котором посетители могут попробовать блюда как русской, так и абхазской кухни.). Максимальная вместимость поезда – 386 пассажиров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/khutaba-otsenil-interes-k-abkhazii-na-turisticheskoy-vystavke-mitt-v-moskve-1044660834.html
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абхазия, новости, отдых в абхазии
Турпоезд "Сочи" начнет курсировать в Гагру с 29 апреля
В этом году немного изменилось расписание поезда, благодаря чему у туристов появляется больше времени на то, чтобы познакомиться с достопримечательностями Абхазии.
СУХУМ, 16 мар – Sputnik.
Туристический ретро-поезд "Сочи" начнет курсировать в Абхазию с 29 апреля до конца октября, сообщается
на сайте РЖД.
Маршрут остался прежним – шесть дней в неделю, кроме вторников, в 04:20 состав отправляется из Туапсе, останавливается в Сочи и прибывает в Гагру в 09:45. Вечером поезд уезжает обратно, выехав из Гагры в 19:25, он прибывает в Туапсе в 01:05. По средам поезд отправляется с сочинского вокзала.
Изменения появились в расписании поезда – теперь он приезжает в Гагру на два часа раньше, чем в прошлом году, а уезжает на полчаса позже. Таким образом у гостей республики будет больше времени для того, чтобы познакомиться с самыми интересными достопримечательностями.
Сообщается также, что снизится время ожидания на абхазо-российской границе.
Туристический поезд "Сочи" начал курсировать по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра в августе 2020 года. Вагоны в нем выполнены в ретро-стиле 80-х годов, но при этом оснащены всеми современными удобствами.
Поезд сформирован из 10 вагонов (пять общих с местами для сидения, плацкартный, купейный, вагон СВ и вагон-ресторан, в котором посетители могут попробовать блюда как русской, так и абхазской кухни.). Максимальная вместимость поезда – 386 пассажиров.