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В Гудауте открылась выставка, посвященная бойцам, павшим в Мартовском наступлении

В Гудауте открылась выставка, посвященная бойцам, павшим в Мартовском наступлении

В ночь с 15 на 16 марта 1993 года Вооруженные силы Абхазии предприняли попытку освобождения Сухума от грузинских войск, но военная операция оказалось... 16.03.2023, Sputnik Абхазия

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ГУДАУТА, 16 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Выставка фотографий бойцов, павших во время Мартовской наступательной операции 1993 года, открылась в Гудаутском государственном музее имени Сергея Дбар в четверг, 16 марта.На открытии также присутствовали члены семей и близкие родственники погибших. Среди них был племянник братьев Алика и Гурама Багателия из села Отхара, которые были убиты грузинскими военными в те дни, Алик Багателия. Его назвали в честь дяди.Багателия передал музею два ордена Леона, которыми были награждены его дяди."Они героически погибли 16 марта, были посмертно награждены орденом Леона. Хочу передать их вашему музею. Думаю, что это будет полезно для молодого поколения в контексте изучения истории своей страны", – сказал Багателия.Гугуца Джикирба добавила, что в музее также хранятся колыбели братьев Багателия, которые использовались на выставке "Агара" 30 сентября 2022 года.В день 30-й годовщины Мартовской наступательной операции также состоялось открытие еще одного экспоната, установленного позади Гудаутского музея, – изрешеченные пулями ворота.Как объяснила Джикирба, эти ворота стояли у одного из домов в селе Ачадара Сухумского района. 16-17 марта во время штурма грузинских позиций в нижнем течении реки Гумиста, часть абхазских бойцов прорвала вражескую оборону.Не ожидавшие атаки солдаты противника даже не успели открыть эти ворота, чтобы перейти в контрнаступление и обеспечить себе обзор для стрельбы. Пули летели в обе стороны прямо сквозь металл. Информации о том, сколько человек погибли или получили ранения во время того столкновения, нет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/agara-vystavka-pamyati-pogibshikh-zaschitnikov-abkhazii-otkrylas-v-gudaute-1041828953.html

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