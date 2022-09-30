https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/agara-vystavka-pamyati-pogibshikh-zaschitnikov-abkhazii-otkrylas-v-gudaute-1041828953.html

"Агара": выставка памяти погибших защитников Абхазии открылась в Гудауте

"Агара": выставка памяти погибших защитников Абхазии открылась в Гудауте

Экспозиция в гудаутском музее, где представлено 29 колыбелей, которые принадлежали семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии, продлится до 10... 30.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-30T15:34+0300

2022-09-30T15:34+0300

2022-09-30T15:34+0300

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ГУДАУТА, 30 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Выставка "агар" (колыбелей – прим.) погибших защитников Абхазии открылась в государственном гудаутском музее имени Сергея Дбар в пятницу, 30 сентября."Когда я позвонила Вахтангу и сказала, что привезла в музей его колыбель, он мне ответил, что было бы правильнее, собрать "агара" погибших наших бойцов", - объяснила директор музея Гугуца Джикирба.Во многих абхазских народных колыбелях, представленных на выставке, вырастили не одно поколение детей. Нелли Царгуш - мать двух братьев, Амирана и Ченгиза Царгуш, пришла на выставку с фотографиями сыновей и не могла сдержать слез, стоя рядом с их "агара".В беседе с корреспондентом Sputnik она рассказала, что ее сыновья вступили в ряды абхазской армии с первых дней начала боевых действий и прошли всю войну. Им удалось выжить, но дальнейшая судьба парней оказалась трагичной. Амиран погиб в автокатастрофе спустя несколько месяцев после победы, а его брат Ченгиз умер от последствий коронавирусной инфекции из-за ослабленного в период войны здоровья."Первым в этой "агара" мы растили Ченгиза. Это был подарок от бабушки. Затем она перешла к Амирану. Так, в этой колыбели я воспитала двух сыновей", - поделился Царгуш, которая подарила семейную реликвию музею.Самой старой "агара" на экспозиции около ста лет. Она принадлежит семье Тания. По рассказу Гугуцы Джикирба, в ней вырастили двух Героев Абхазии – Марину Тания и Игоря Тания."Пройдя всю войну, Игорь Тания трагически погиб во время освобождения села Лата. А в День освобождения Сухума Марина Тания была убита врагом у ботанического сада. Она даже не успела порадоваться тому, что столицу нашей страны освободили", - отметила Джикирба.До десяти детей воспитали в "агара", принадлежащей семье Герзмава, рассказала Эмма Ермолова, председатель гудаутского отделения комитета родителей погибших защитников Абхазии. Ее сын Алхас Герзмава погиб в ходе операции по освобождению Гагры. Она также поблагодарила всех, кто причастен к осуществлению проекта.Мать бойца абхазской армии Рафаэля Царгуш Цира Царгуш рассказала, что ее сыну было 19 лет, когда он пошел на войну. Он погиб в 2000 году во время несения службы на государственной границе по реке Ингур."В этой "агара" я также воспитала дочь. Спасибо всем. Желаю, чтоб в следующий раз вы могли провести выставку по хорошему поводу - показать колыбели семей, где родилось много детей", - сказала она.Выставка продлится до 10 октября включительно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/den-pobedy-otmetili-v-gudaute-1041824198.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/samyy-luchshiy-den-1041724863.html

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