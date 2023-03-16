https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/vladimir-putin-vstretilsya-s-alanom-gagloevym-1044672972.html

Владимир Путин встретился с Аланом Гаглоевым

Владимир Путин встретился с Аланом Гаглоевым

Это первая встреча Гаглоева, избранного президентом весной 2022 года, с российским лидером. 16.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-16T21:24+0300

2023-03-16T21:24+0300

2023-03-16T21:24+0300

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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин встретился со своим югоосетинским коллегой Аланом Гаглоевым в Кремле, сообщает Sputnik Южная Осетия. На встрече Владимир Путин положительно охарактеризовал отношения между Москвой и Цхинвалом, заявив, что они носят особый характер."У нас развиваются отношения по всем направлениям. Товарооборот между странами вырос на 12%. Это хороший показатель. У нас развиваются все программы: инвестиционная, социально-экономическая, финансовая помощь, кредитные программы", – сказал Путин.Также стороны обсудили взаимодействие государств в сфере безопасности.Алан Гаглоев прибыл в Москву с рабочим визитом в феврале. У него выявили коронавирусную инфекцию, из-за чего он был вынужден уйти на карантин, и запланированная встреча с Владимиром Путиным была перенесена на более позднюю дату.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230308/siloviki-yuzhnoy-osetii-perevedeny-na-usilennyy-rezhim-vedeniya-sluzhby-1044513526.html

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