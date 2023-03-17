https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/abkhaziya-primet-uchastie-v-ocherednom-raunde-zhenevskikh-diskussiy-v-aprele-1044692545.html

Абхазия примет участие в очередном раунде Женевских дискуссий в апреле

Абхазия примет участие в очередном раунде Женевских дискуссий в апреле

По словам министра иностранных дел Инала Ардзинба, Абхазия будет настаивать на подписании соглашения о неприменении силы и признании своего суверенитета со... 17.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-17T14:30+0300

2023-03-17T14:30+0300

2023-03-17T15:21+0300

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мид абхазии

инал ардзинба

женевские дискуссии

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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Абхазия готовится к участию в очередном раунде Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, который пройдет в апреле, сообщает медиацентр МИД республики со ссылкой на заявление главы ведомства Инала Ардзинба."Мы готовимся к очередному раунду на 4-5 апреля. Мы надеемся, что они в очередной раз не будут перенесены в одностороннем порядке и что не будет никаких организационно-технических сложностей, в том числе с получением виз для наших сотрудников и других участников", – заявил Ардзинба.Министр добавил, что республика находится в тесной координации с российскими и югоосетинскими коллегами и будет настаивать на том, чтобы Грузия подписала соглашение о неприменении силы и признании суверенитета Абхазии.В 2022 году вместо четырех встреч в Женеве прошла лишь одна, остальные три были отменены сопредседателями, так же, как и очередной раунд дискуссий, намеченный на февраль 2023 года.Это решение было принято сопредседателями из Европейского союза, ООН и ОБСЕ в одностороннем порядке. В ответ на него МИД Абхазии отказал во въезде делегации сопредседателей Женевских дискуссий, которые должны были прибыть в республику 8-9 февраля для встречи с абхазскими официальными лицами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/vozobnovlenie-zhenevskikh-diskussiy-obsudili-zamglavy-mid-rossii-i-predstavitel-oon-1044608302.html

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