https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/aslan-bzhaniya-pozdravil-vyacheslava-chirikba-s-dnem-rozhdeniya-1044704904.html

Аслан Бжания поздравил Вячеслава Чирикба с днем рождения

Аслан Бжания поздравил Вячеслава Чирикба с днем рождения

Вячеслав Чирикба – абхазский лингвист и политический деятель – родился 17 марта 1959 года в Гагре. 17.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-17T19:36+0300

2023-03-17T19:36+0300

2023-03-17T19:36+0300

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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил экс-министра иностранных дел Вячеслава Чирикба с 64-летием, сообщает пресс-служба главы государства.Президент отметил вклад Чирикба в развитие дипломатических и партнерских отношений Абхазии с другими государствами и в продвижение научной и исторической правды о республике и пожелал имениннику успехов и здоровья.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/versiya-chirikba-o-kavkazskom-proiskhozhdenii-materi-leonardo-da-vinchi-podtverdilas-1044646151.html

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