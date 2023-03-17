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Аслан Бжания поздравил Вячеслава Чирикба с днем рождения
Аслан Бжания поздравил Вячеслава Чирикба с днем рождения
Вячеслав Чирикба – абхазский лингвист и политический деятель – родился 17 марта 1959 года в Гагре. 17.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-17T19:36+0300
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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил экс-министра иностранных дел Вячеслава Чирикба с 64-летием, сообщает пресс-служба главы государства.Президент отметил вклад Чирикба в развитие дипломатических и партнерских отношений Абхазии с другими государствами и в продвижение научной и исторической правды о республике и пожелал имениннику успехов и здоровья.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/versiya-chirikba-o-kavkazskom-proiskhozhdenii-materi-leonardo-da-vinchi-podtverdilas-1044646151.html
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Аслан Бжания поздравил Вячеслава Чирикба с днем рождения
Вячеслав Чирикба – абхазский лингвист и политический деятель – родился 17 марта 1959 года в Гагре.
СУХУМ, 17 мар – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил экс-министра иностранных дел Вячеслава Чирикба с 64-летием, сообщает
пресс-служба главы государства.
"Являясь ученым мирового уровня, вы проявляете себя в служении народу Абхазии как общественный и государственный деятель, приложивший огромные усилия для отстаивания интересов Республики Абхазия", – говорится в поздравлении.
Президент отметил вклад Чирикба в развитие дипломатических и партнерских отношений Абхазии с другими государствами и в продвижение научной и исторической правды о республике и пожелал имениннику успехов и здоровья.