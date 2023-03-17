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Чемпионский нокаут: Батал Чежия поделился впечатлениями о титульном бое

Чемпионский нокаут: Батал Чежия поделился впечатлениями о титульном бое

Батал Чежия 13 марта завоевал вакантный титул чемпиона России во втором среднем весе, победив Мурада Далхаева техническим нокаутом. 17.03.2023, Sputnik Абхазия

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После встречи с Баталом Чежия в 2018 году его соперник Мурад Далахаев провел на ринге 13 боев, в которых 10 раз одержал победы и стал претендентом на звание чемпиона России по боксу во втором среднем весе."Когда мне сказали, что возможен реванш и на кону будет титул, я, не раздумывая, согласился, так как титул был мне очень интересен. В 2021 году в мае я также боксировал за этот титул, но так сложились обстоятельства, что проиграл бой, и проиграл досрочно. Это было самое тяжелое поражение для меня", – рассказал Чежия.Чежия посвятил победу ветеранам Отечественной войны народа Абхазии и воинам, сложившим головы за свободу республики. "Это непростая победа для меня, большой шаг вперед, и самую значимую победу я посвятил людям, благодаря которым, я считаю, что могу выйти в ринг под абхазским флагом", – подчеркнул Чежия.Батал Чежия – обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". На профессиональном ринге он провел 17 боев, из них 12 побед, 2 ничьи и 3 поражения.

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