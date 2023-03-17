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https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/dni-chechenskoy-kultury-v-abkhazii-zavershilis-vystupleniem-vaynakha-1044705064.html
Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением "Вайнаха"
Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением "Вайнаха"
Дни чеченской культуры открылись в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 13 марта и продлилсь до 17 числа. 17.03.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Дни чеченской культуры в Абхазии завершились в госфилармонии в Сухуме концертом Государственного академического ансамбля народного танца "Вайнах". Увидеть концерт пришло большое количество людей. В зале не было свободных мест, многие смотрели выступления артистов стоя. Но, несмотря на неудобства, каждый танец гостей, от которого захватывало дух, принимался бурными и продолжительными аплодисментами. В конце вечера помощник министра культуры Чечни Милана Зубайраева еще раз поблагодарила гостеприимный народ Абхазии за теплый прием и вручила главе Минкульта республики Дауру Кове папаху и кинжал.В свою очередь, Кове отметил важность проведения подобных культурных обменов для двух республик и добавил, что в ближайшее время абхазские артисты посетят Чечню с ответным визитом.С 13 по 17 марта абхазские зрители имели уникальную возможность познакомиться с театральным искусством Чечни – Государственный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова показал "Бэлу" РУСДРАМе, а в Госфилармонии состоялся концерт мастеров искусств Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова. "Вишенкой на торте" стал концерт Государственного академического ансамбля народного танца "Вайнах".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/mastera-iskusstv-chechenskoy-filarmonii-dali-kontsert-v-sukhume-1044635881.html
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абхазия, чечня, культура, россия
абхазия, чечня, культура, россия

Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением "Вайнаха"

20:08 17.03.2023 (обновлено: 20:59 17.03.2023)
© Sputnik / Марианна Кубрава Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением "Вайнаха"
Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением Вайнаха - Sputnik Абхазия, 1920, 17.03.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Дни чеченской культуры открылись в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 13 марта и продлилсь до 17 числа.
СУХУМ, 17 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Дни чеченской культуры в Абхазии завершились в госфилармонии в Сухуме концертом Государственного академического ансамбля народного танца "Вайнах".

"На этой неделе мы с вами являемся свидетелями грандиозного события – Дней культуры Чеченской Республики в Абхазии. В течение нескольких дней жителям Абхазии была предоставлена возможность познакомиться с культурой братской республики. В новейшей истории Абхазии, пожалуй, еще никто не реализовывал этот интересный проект, рожденный еще в советские годы", - рассказала художественный руководитель Госфилармонии.

© Sputnik / Марианна Кубрава Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением "Вайнаха"
Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением Вайнаха - Sputnik Абхазия
1/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением "Вайнаха"
© Sputnik / Марианна Кубрава Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением "Вайнаха"
Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением Вайнаха - Sputnik Абхазия
2/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением "Вайнаха"
© Sputnik / Марианна Кубрава Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением "Вайнаха"
Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением Вайнаха - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением "Вайнаха"
© Sputnik / Марианна Кубрава Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением "Вайнаха"
Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением Вайнаха - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением "Вайнаха"
© Sputnik / Марианна Кубрава Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением "Вайнаха"
Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением Вайнаха - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением "Вайнаха"
© Sputnik / Марианна Кубрава Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением "Вайнаха"
Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением Вайнаха - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением "Вайнаха"
1/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением "Вайнаха"
2/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением "Вайнаха"
3/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением "Вайнаха"
4/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением "Вайнаха"
5/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением "Вайнаха"
6/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением "Вайнаха"
Увидеть концерт пришло большое количество людей. В зале не было свободных мест, многие смотрели выступления артистов стоя.
Но, несмотря на неудобства, каждый танец гостей, от которого захватывало дух, принимался бурными и продолжительными аплодисментами.
В конце вечера помощник министра культуры Чечни Милана Зубайраева еще раз поблагодарила гостеприимный народ Абхазии за теплый прием и вручила главе Минкульта республики Дауру Кове папаху и кинжал.
В свою очередь, Кове отметил важность проведения подобных культурных обменов для двух республик и добавил, что в ближайшее время абхазские артисты посетят Чечню с ответным визитом.
Дни чеченской культуры в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 14.03.2023
В Абхазии
Мастера искусств Чеченской филармонии дали концерт в Сухуме
14 марта, 20:35
С 13 по 17 марта абхазские зрители имели уникальную возможность познакомиться с театральным искусством Чечни – Государственный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова показал "Бэлу" РУСДРАМе, а в Госфилармонии состоялся концерт мастеров искусств Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова.
"Вишенкой на торте" стал концерт Государственного академического ансамбля народного танца "Вайнах".
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