https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/dni-chechenskoy-kultury-v-abkhazii-zavershilis-vystupleniem-vaynakha-1044705064.html

Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением "Вайнаха"

Дни чеченской культуры в Абхазии завершились выступлением "Вайнаха"

Дни чеченской культуры открылись в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 13 марта и продлилсь до 17 числа. 17.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Дни чеченской культуры в Абхазии завершились в госфилармонии в Сухуме концертом Государственного академического ансамбля народного танца "Вайнах". Увидеть концерт пришло большое количество людей. В зале не было свободных мест, многие смотрели выступления артистов стоя. Но, несмотря на неудобства, каждый танец гостей, от которого захватывало дух, принимался бурными и продолжительными аплодисментами. В конце вечера помощник министра культуры Чечни Милана Зубайраева еще раз поблагодарила гостеприимный народ Абхазии за теплый прием и вручила главе Минкульта республики Дауру Кове папаху и кинжал.В свою очередь, Кове отметил важность проведения подобных культурных обменов для двух республик и добавил, что в ближайшее время абхазские артисты посетят Чечню с ответным визитом.С 13 по 17 марта абхазские зрители имели уникальную возможность познакомиться с театральным искусством Чечни – Государственный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова показал "Бэлу" РУСДРАМе, а в Госфилармонии состоялся концерт мастеров искусств Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова. "Вишенкой на торте" стал концерт Государственного академического ансамбля народного танца "Вайнах".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/mastera-iskusstv-chechenskoy-filarmonii-dali-kontsert-v-sukhume-1044635881.html

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